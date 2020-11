Người đàn ông khiến Hoàng Thùy Linh thổ lộ "muốn yêu và được yêu" là ai?

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 19:59 PM (GMT+7)

Đóng cặp cùng nhau trong phim, Hoàng Thùy Linh là người đứng về "phe" bảo vệ bạn diễn ngay từ đầu.

Đóng cặp cùng Hoàng Thùy Linh trong phim điện ảnh "Trái tim quái vật" là B Trần. Lâm si tình do B Trần thủ vai là nhân vật then chốt của bộ phim, với diễn biến tâm lý nặng nề và phức tạp. Từ khâu casting cho nhân vật đến khi đóng máy là một hành trình cam go, có cả sự e dè và liều lĩnh. Nhưng đổi lại là quả ngọt cho chính nhân vật, cho bộ phim và cho cả B Trần bởi một màn hoá thân xuất sắc, thuyết phục.

Hoàng Thùy Linh đóng cặp cùng B Trần trong "Trái tim quái vật"

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp chia sẻ, nhân vật Lâm phải mất nhiều thời gian nhất mới có được diễn viên. Khâu casting của bộ phim diễn ra ở cả hai miền đất nước, trong nhiều giai đoạn, tìm kiếm một diễn viên đủ năng lực và tố chất để khán giả có thể tin vào vai diễn này. Cuối cùng, NSX Quang Huy đã “mai mối” B Trần với Tạ Nguyên Hiệp để đạo diễn có thêm lựa chọn, nhưng thực chất chính Quang Huy khi đó cũng không tự tin về B Trần.

Bản thân B Trần cũng chia sẻ rằng, chưa có bộ phim nào mà khi cầm kịch bản trên tay đã thấy hứng thú nhưng cũng rất áp lực và sợ như vai diễn lần này.

Không chỉ NSX Quang Huy mà cả Giám đốc Mỹ thuật Ngô Phước Trường, Giám đốc Hình ảnh Trang Công Minh cũng đều không tin rằng B Trần sẽ làm tốt vai diễn này.

Hoàng Thùy Linh là người "duy nhất" đứng về "phe" của B Trần

Chỉ có Hoàng Thuỳ Linh đứng về “phe” của B Trần ngay từ đầu, cô tin rằng người em của mình sẽ làm được.

“Trong những cảnh diễn cùng với B Trần, Linh đều cảm thấy đó là Lâm. Ví dụ như đoạn hai đứa ngồi tâm sự về quá khứ ở cầu tàu, B Trần khiến Linh cảm thấy được sự vững chãi của nhân vật, muốn được dựa vào người đàn ông rất yêu mình này. Trong những khoảnh khắc đó, Linh tin rằng Khánh thật sự rất yêu Lâm, vì bản thân mình cũng được B Trần trao cho cảm xúc đó” - Hoàng Thuỳ Linh nói về bạn diễn.

"B Trần khiến Linh cảm nhận được sự vững chãi, được yêu và muốn yêu" - Hoàng Thùy Linh nói về bạn diễn trong cảnh quay tâm sự về quá khứ ở cầu tàu

Lâm không được mặc quần áo đẹp, không được chạy siêu xe, cũng không có dịp nói những câu ngôn tình hoa mỹ với gương mặt đẹp trai sáng láng. Lâm mộc mạc, hơi khờ khạo và luỵ tình. Bên trong Lâm lại là những mâu thuẫn và đấu tranh về tâm lý, cùng một tình yêu sẵn sàng hy sinh đến cùng cho người mình yêu là Khánh (Hoàng Thuỳ Linh).

Ngoài những biến chuyển nội tâm thì nhân vật Lâm còn có những phân cảnh đánh nhau như với Trịnh Thăng Bình hay Hứa Vĩ Văn, Wean Lê. Trong cảnh đánh nhau với Hứa Vĩ Văn ở gầm cầu, B Trần đã xin phép Hứa Vĩ Văn được… đánh thật để mang lại những cảm xúc thật. Hứa Vĩ Văn thương đàn em nên chấp nhận theo yêu cầu của B Trần, để cả hai cùng có được một phân đoạn ấn tượng.

Hơn một tháng rưỡi quay phim với cường độ làm việc cao, và B Trần là nhân vật góp mặt trong rất nhiều phân cảnh, thậm chí ngày nào anh cũng ở phim trường để quan sát đoàn và giữ cảm xúc cho nhân vật. “Trái Tim Quái Vật ra mắt sẽ là một tín hiệu mừng cho điện ảnh Việt vì đã có thêm diễn viên B Trần, thêm một lựa chọn cho các nhà làm phim ở những phim sau” - NSX Quang Huy nhận định.

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dan-ong-khien-hoang-thuy-linh-tho-lo-muon-yeu-va-duoc-yeu-la-ai-50202018...Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-dan-ong-khien-hoang-thuy-linh-tho-lo-muon-yeu-va-duoc-yeu-la-ai-50202018112001612.htm