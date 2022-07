“Ngọc nữ Bolero” Tố My chơi lớn, đầu tư tiền tỷ làm điều này trong MV dân ca

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022 11:59 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ ca sĩ thực hiện dự án dân ca đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ CGI - công nghệ 3D giả lập đang được ngành điện ảnh thế giới ưa chuộng.

Vừa qua, nữ ca sĩ Tố My đã cho ra mắt album "Cửu Long tình" sau 2 năm ấp ủ và thực hiện. Album này gồm 9 ca khúc hoàn toàn mới, được các nhạc sĩ đo ni đóng giày, viết riêng cho chất giọng của Tố My và đã nhanh chóng "cháy hàng" ở các sạp đĩa trên toàn quốc.

Và ngày 9/7 tới đây, “ngọc nữ Bolero” sẽ tiếp tục cho ra mắt MV "Cửu Long tình" (bài hát chủ đề của album), sau đó lần lượt là MV của các ca khúc còn lại. Điểm đặc biệt là các MV này đều sử dụng công nghệ CGI - công nghệ 3D giả lập đang được ngành điện ảnh thế giới ưa chuộng.

Tố My đầu tư rất nhiều tiền của cho MV dân ca "Cửu Long tình"

Chia sẻ về lần "chơi lớn" này, Tố My cho biết, cô muốn sản phẩm của mình mang màu sắc mới lạ, khác biệt so với hình ảnh trước đây mà mọi người thường xem.

"Ngọc nữ" chia sẻ: "My nghĩ chính sự sáng tạo và đột phá về âm nhạc lẫn hình ảnh sẽ làm nên bản sắc riêng cho các sản phẩm âm nhạc của My, không bị trùng lặp với bất kỳ ai. Khán giả xem đã mắt, đã tai là điều My hạnh phúc nhất rồi. Nếu như chỉ suy nghĩ và tính toán về vấn đề kinh tế lời hay lỗ là My không dám đầu tư đâu, vì lỗ nặng lắm" (cười).

Các cảnh quay trong MV của Tố My đều được quay trong studio và sử dụng công nghệ CGI rất tốn kém

Theo đó, công nghệ CGI rất tốn kém vì mỗi giây của MV đều được tính bằng tiền USD. Với một loạt 6 MV được sử dụng công nghệ 3D giả lập, Tố My được cho là đã bỏ ra tiền tỷ để thực hiện chuỗi sản phẩm âm nhạc của mình.

Nói về điều này, Tố My bộc bạch: "Mọi người cũng biết là chi ra tiền tỷ nhưng con số thu về từ YouTube không thấm bao nhiêu so với số tiền đầu tư. Tuy nhiên, cái My "lời" ở đây là tình yêu thương và sự trân trọng của khán giả. Bên cạnh đó, My còn được thỏa mãn đam mê và cái tôi nghệ thuật của mình bằng những tác phẩm được trau chuốt, chất lượng, ghi lại hình ảnh và giọng hát của My trong giai đoạn mà My cho là đẹp nhất đời mình".

"My tin rằng khi mình làm nghề bằng tất cả tâm sức thì khán giả và Tổ nghiệp sẽ không bao giờ phụ mình", cô nói thêm.

Từ khi ra mắt, album "Cửu Long tình" được đánh giá là đã mang đến làn gió mới cho dòng nhạc quê hương nói chung và dân ca Nam Bộ nói riêng. Những sáng tác trong album này đều mang đậm màu sắc Nam Bộ.

Gần đây, Tố My gây bất ngờ khi thử sức kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ. Dù lên chức bà chủ, nhưng nữ ca sĩ khẳng định, cô vẫn sẽ dành thời gian và tâm huyết cho các sản phẩm âm nhạc để đáp lại tình cảm của khán giả đã dành cho mình.

