Bom tấn vượt 11 triệu vé tại Hàn bị cấm chiếu ở Việt Nam do đâu?

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022 09:39 AM (GMT+7) Chia sẻ

Phim hành động vừa lập kỷ lục phòng vé tại Hàn của Ma Dong Seok sẽ không được chiếu tại Việt Nam.

Mới đây, Yonhap News đưa tin bom tấn Thành phố tội ác 2 (The Roundup) chính thức không được ra mắt tại Việt Nam, trái với dự tính. Bộ phim từng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Việt do có nhiều phân đoạn lấy bối cảnh Việt Nam, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo này cho biết đơn vị phát hành Lotte Cinema đã gửi đơn xin chiếu phim lên Cục điện ảnh Việt Nam vào tháng 5 nhưng không qua khâu kiểm duyệt.

Lý do được đưa ra là bộ phim "có nhiều hình ảnh thể hiện cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man vi phạm điều cấm của Luật Điện ảnh Việt Nam". Trong phim khắc họa đây là nơi tội phạm Hàn Quốc mặc nhiên hoành hành, bắt cóc và sát hại du khách.

Phim mới của Ma Dong Seok bị cấm chiếu tại Việt Nam do quá bạo lực.

Đây không phải lần đầu Cục điện ảnh Việt Nam cấm chiếu một bộ phim Hàn. Năm 2012, phim Biệt đội tiêm kích (Soar into the sun) có Bi Rain đóng chính cũng không được phát hành tại rạp Việt do có những cảnh không phù hợp.

Thành phố tội ác 2 là phần tiếp theo của Thành phố tội ác 1 (The Outlaw) từng chiếm lĩnh phòng vé Hàn hồi năm 2017. Tài tử đình đám nhất Hàn Quốc hiện tại là Ma Dong Seok tiếp tục đóng chính. Lần này, thám tử do Ma Dong Seok thủ vai sẽ phải đối đầu với tên tội phạm nguy hiểm trốn sang Việt Nam. Đoàn phim từng lập kế hoạch quay trực tiếp tại Việt Nam nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên buộc phải dựng phim trường và dùng kỹ xảo để có bối cảnh giống thành phố Hồ Chí Minh.

Phim xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé tại Hàn, vượt mặt cả bom tấn đình đám nhất Hollywood như các phần của Biệt đội báo thù (Avengers). Từ năm 2019, đây là phim đầu tiên vượt 11 triệu người xem tại rạp, cũng chỉ có 18 phim Hàn trong lịch sử từng đạt được cột mốc này.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bom-tan-vuot-11-trieu-ve-tai-han-bi-cam-chieu-o-viet-nam-do-dau-c47...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/bom-tan-vuot-11-trieu-ve-tai-han-bi-cam-chieu-o-viet-nam-do-dau-c47a6968.html