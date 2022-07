Show truyền hình thực tế hẹn hò trên hoang đảo gây sốc

Chương trình Naked and Afraid of Love gây sốc vì độ táo bạo khi để người chơi khỏa thân hoàn toàn trước mặt đối phương.

Hiện nay, các chương trình truyền hình hẹn hò thực tế ngày càng phổ biến trên thế giới. Trong đó, có nhiều show nổi tiếng như Love Is Blind, Too Hot to Handle, The Ultimatum: Marry or Move On và mới đây nhất là Naked and Afraid of Love. Chương trình được cho là sự cộng hưởng cho hai show Naked and Afraid và Dating Naked.

Poster chương trình hẹn hò khỏa thân của Discovery.

Mới đây, hàng loạt tờ báo Trung Quốc đăng tải bài viết về show truyền hình hẹn hò thực tế Naked and Afraid of Love của kênh Discovery. Được biết, mùa 1 của show Naked and Afraid of Love ra mắt cuối năm 2021 rất thành công và gây "bão" trên toàn thế giới. Hiện chương trình đang gây sốt tại châu Á.

Theo Deadline, phần thứ hai của Naked and Afraid of Love đã được khởi động trong năm nay. Tuy nhiên, hiện những thông tin về phần 2 vẫn còn rất ít ỏi.

Phần 2 đã được khởi động trong năm nay.

Naked and Afraid of Love mùa 1 được quay tại một hòn đảo nhiệt đới ở Philppines với 16 người (8 nam, 8 nữ). Những người chơi trong chương trình hẹn hò phải tìm cách sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của vùng đảo hoang dã và buộc phải khỏa thân hoàn toàn. Không những thế, người chơi phải ghép cặp để tìm kiếm được tình yêu đích thực cho mình trong những ngày sinh tồn trên đảo hoang.

Tờ HK01 khẳng định show hẹn hò thực tế Naked and Afraid of Love đã "làm đảo lộn cách yêu đương truyền thống". Trong chương trình, 8 nam và 8 nữ khỏa thân 100% sẽ bắt đầu các giai đoạn tán tỉnh, hẹn hò và cùng nhau sinh tồn trên đảo hoang. Trong suốt cuộc chơi, các cặp đôi phải cùng nhau vượt qua những thử thách chương trình đưa ra như đi tìm đồ ăn, nhặt củi để đốt lửa, xây nhà kho để lương thực... với điều kiện cả hai phải khỏa thân hoàn toàn, không được mặc quần áo.

Trong suốt hành trình, những cặp đôi đều phải khỏa thân hoàn toàn.

Trong mùa 1, các thí sinh tham gia chương trình đều độc thân và có nhiều nghề nghiệp, công việc khác nhau như cựu hoa hậu Hawaii, huấn luyện viên lướt sóng, lính cứu hỏa, nhà phát triển trò chơi điện tử, tiến sĩ tâm lý học, nhân viên pha chế rượu, ...Những người chơi được ghép theo cặp và xảy ra nhiều xung đột khi có những chuyện tình tay ba, tay tư xuất hiện trong mùa 1 tăng thêm sự kịch tính cho chương trình.

Tham gia chương trình, 16 người chơi phải trải qua 21 ngày trên một hòn đảo hoang dã. Trên hoang đảo không có điện thoại di động, internet, không có thức ăn và nước uống. Người chơi phải tự xây một chiếc lán để che mưa nắng, chịu đựng cơn đói và khát, bị muỗi và nhiều côn trùng đốt... Những thử thách trên được đưa ra để tăng thêm độ khó cho người chơi. Trong điều kiện khắc nghiệt trên, có nhiều cặp đôi nảy ra xung đột cãi vã thậm chí phản bội lẫn nhau nhưng cũng có cặp tìm được tình yêu đích thực và hẹn hò ngoài đời thật sau khi chương trình kết thúc.

Người chơi được phép thoải mái thể hiện cảm xúc riêng.

Thelist cho biết, một người chơi của mùa 1 là Bennett Murphy đã bày tỏ sự háo hức dù show đã kết thúc trên Instagram: "Tôi bị ném vào hòn đảo hoang dã cùng với 15 người lạ, họ là những người rất tuyệt vời. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu điên rồ, cảm nhận mọi cảm xúc từ vui sướng, đau đớn, tức giận, yêu thương và để điều quan trọng là chúng tôi đều khỏa thân khi tham gia show".

Tuy nhiên, cặp đôi Jay và Cassalei lại xảy ra xích mích khi chương trình kết thúc. Cassalei khẳng định Jay đã bỏ mặc cô và đi tán tỉnh cô gái khác trong khi cô cũng không vừa khi hôn Stefan - một người chơi khác trong chương trình.

