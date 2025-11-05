Han Sara có tên trong đề cử giải thưởng cùng G-Dragon, Jisoo, Rose, Jennie

Cụ thể, Han Sara được Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Forum) lựa chọn là một trong các ứng cử viên của giải thưởng Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026, dành riêng khu vực Việt Nam. Cổng bình chọn đã mở từ 9h00 sáng ngày 3/11 và sẽ đóng lúc 23h59 ngày 16/11 (theo giờ Hàn Quốc).

Korea Top Brand Awards là giải thưởng thường niên tại Hàn Quốc, hiện đã đi tới mùa giải thứ 24. Chương trình nhằm tôn vinh những thương hiệu, nghệ sĩ và cá nhân có sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Kết quả giải thưởng được xác định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu, do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì.

Nhận tin, Han Sara hạnh phúc chia sẻ: “Mình vô cùng biết ơn khi được đề cử tại một giải thưởng lớn và uy tín đến từ quê hương của mình. Sau hành trình Unfrozen, mình đã học được cách sống thật, hát thật và yêu nghề hơn bao giờ hết. Được công nhận ở Hàn Quốc - nơi mình sinh ra - trong khi đang hoạt động tại Việt Nam là một niềm tự hào đặc biệt mà mình muốn dành tặng cho tất cả những ai đã tin tưởng và yêu thương mình”.

Bên cạnh đó, công ty quản lý của nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc vì sự ghi nhận dành cho Han Sara, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ nữ ca sĩ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Sắp tới, Han Sara sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật kết hợp fan meeting để mừng tuổi mới cùng người hâm mộ.

2025 là một năm đáng nhớ đối với Han Sara. Mở màn bằng hành trình Em Xinh "Say Hi", giọng ca Gen Z góp nhặt những kỹ năng, trải nghiệm để sẵn sàng mang đến phiên bản mới mạnh mẽ, đa sắc và đầy cá tính. E.P Unfrozen và mini concert cùng tên đánh dấu sự trở lại với tinh thần “rã đông” quyết liệt, đầy sức trẻ, sau thời gian lắng mình để vượt qua những áp lực của Han Sara.