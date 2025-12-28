Nghệ sĩ Nhân dân là Phó Bí thư trong phim giờ vàng VTV tự thú: "Rất tiếc, không có bông tuyết nào là trong sạch”

Nghệ sĩ Nhân dân là Phó Bí thư tỉnh Việt Đông trong phim giờ vàng "Lằn ranh" trải lòng nhân 28 năm ngày cưới

Nhân kỷ niệm 28 năm ngày cưới, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh đã có chia sẻ dí dỏm nhưng thấm đẫm chất đời trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của khán giả. Kèm với đó là bức ảnh nam nghệ sĩ tươi cười bên vợ.

Nam nghệ sĩ hóm hỉnh viết rằng, sau “28 năm cãi nhau truyền kỳ”, ông Sách và vợ đã quyết định tạm rời “Việt Đông”, trốn khỏi những ồn ào, lùm xùm thường nhật để cùng nhau đi đến một xứ sở xa lạ, ngắm tuyết rơi và tìm chút thanh thản cho tâm hồn. Tuy nhiên, theo lời Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, chuyến đi ấy cũng mang đến một chiêm nghiệm rất đời: “Rất tiếc, không có bông tuyết nào là trong sạch”.

Hiện tại Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh đang hóa thân vào nhân vật ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong phim Lằn ranh trên VTV1.

Lằn ranh là bộ phim chính luận do VFC sản xuất, phối hợp với Viện KSND tối cao, đặt bối cảnh ở tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Ngay từ tập đầu tiên của Lằn ranh, nhân vật do Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh đảm nhận đã xuất hiện với hình ảnh một chính khách điềm tĩnh, liêm chính, giàu kinh nghiệm, được xem như “cầu nối” quan trọng giữa Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) và Chủ tịch tỉnh Thủy (NSƯT Phạm Cường).

Phó Bí thư tỉnh Việt Đông trong phim Lằn ranh. Ảnh: VTV

Chia sẻ về vai diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh cho biết đây là lần đầu tiên ông vào vai một lãnh đạo tỉnh ủy, với khối lượng thoại chính luận dày đặc và chiều sâu tâm lý phức tạp. Ở những tập đầu, khán giả dễ dàng nhận ra một Phó Bí thư Sách sắc sảo, phát ngôn chuẩn mực, luôn nhấn mạnh quan điểm “đặt lợi ích của người dân lên trên hết”.

Tuy nhiên, mạch phim dần chuyển hướng ở các tập sau khi ông Sách bất ngờ có cú “quay xe” đầy kịch tính. Nhân vật bắt đầu bộc lộ những góc khuất, khiến người xem không khỏi bất ngờ khi phát hiện mối quan hệ thân thiết giữa ông với Trinh – Chủ tịch Trinh Tam, nữ doanh nhân đang vướng vào đại án bất động sản.

Với lối diễn tiết chế nhưng giàu nội lực, vai diễn đa diện của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh đang góp phần đẩy cao sức nóng cho dòng phim chính luận. Chính sự biến hóa khó lường của nhân vật Phó Bí thư Sách đã khiến Lằn ranh trở thành tác phẩm được bàn luận sôi nổi nhất trên sóng phim giờ vàng thời điểm hiện tại.

NSND Trung Anh vai ông Sách. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh sinh năm 1961, bén duyên với sân khấu từ năm 17 tuổi. Ông là một trong những thành viên tại lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Xuất thân là nghệ sĩ sân khấu, ông ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi bật.

NSND Trung Anh còn thành danh trong lĩnh vực phim truyền hình và được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “ông bố quốc dân”. Các đồng nghiệp dành cho NSND Trung Anh nhiều lời khen tặng khi nói về diễn xuất trên màn ảnh. Cố NSND Hoàng Dũng từng nhận xét NSND Trung Anh thành công ở tất cả lĩnh vực, từ kịch nói, sân khấu, điện ảnh cho đến truyền hình. Ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Vài năm trở lại đây, NSND Trung Anh có các vai diễn tạo hiệu ứng vang dội trong những bộ phim truyền hình ăn khách. Năm 2017, ông được nhiều khán giả yêu thích với vai Lương "bổng" trong Người phán xử. Năm 2019, nghệ sĩ Trung Anh đóng vai bố Sơn trong phim Về nhà đi con. Trước đó, ông ghi dấu bởi nhiều vai diễn có đời sống khắc khổ, chiều sâu nội tâm như: Những đứa con của làng, nhà thơ Xuân Ngô trong Những công dân tập thể, ông Minh trong Hôn nhân trong ngõ hẹp...

Gia đình NSND Trung Anh. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân có 2 con học giỏi, được học bổng du học nước ngoài

Ngoài đời, NSND Trung Anh có mối tình giản dị với vợ không hoạt động nghệ thuật. Đằng sau những vai diễn để đời, thành quả lớn của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh và vợ chính là hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Con trai và con gái của NSND Trung Anh đều là học sinh giỏi nhiều năm liền, đỗ các trường danh giá và giành học bổng du học nước ngoài.

Ảnh cưới của NSND Trung Anh. Ảnh: FBNV

Tiến Việt - con trai cả của NSND Trung Anh - đang học kỹ thuật ở Vassa (Phần Lan). Trước đó, anh là sinh viên lớp chất lượng cao ở Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Con gái của nam nghệ sĩ là Thục Anh, từng du học ngành Hóa sinh ở Kentucky (Mỹ). Nam nghệ sĩ đã chia sẻ niềm tự hào khi con gái giành học bổng ngành hóa sinh tại Northen Kentucky University ở Mỹ. Học bổng của Thục Anh gồm khoảng 10.000 USD học phí cùng một số khoản khác. Hiện Thục Anh đang tiếp tục học cao học tại Mỹ.

Chia sẻ với PV Dân Việt về bà xã, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh bộc bạch: "Vợ tôi gánh vác gia đình nhiều. Khi còn ở Nhà hát tôi không kiếm được bao nhiêu. Tôi không phải là không thích đóng phim truyền hình, chỉ là mê sân khấu quá. Từ năm 2012 trở đi, tôi mới bắt đầu đóng truyền hình nhiều. Kinh tế tốt hơn từ khi làm phim và quảng cáo. Nhưng tôi chọn quảng cáo rất kỹ, đặc biệt những gì liên quan sức khỏe thì tuyệt đối không làm bậy. Có lúc giấy tờ đầy đủ, nhưng trải nghiệm không tốt nên tôi vẫn từ chối. Vợ chồng vài chục năm không thể tránh cãi nhau. Nhưng sau này tôi làm phim, làm quảng cáo, thu nhập đỡ hơn. Cô ấy hiểu tôi là người như thế, yêu công việc mình làm. Quan trọng là tôi chưa bao giờ làm điều gì sai để ảnh hưởng đến gia đình".