Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy "buồn phát khóc" ngày đầu năm mới vì không thể trở về

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy buồn phát khóc khi không thể dự ra mắt "Thiên đường máu"

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy thừa nhận chị có “một ngày buồn phát khóc” khi bộ phim do chị tham gia với vai trò tác giả kịch bản kiêm diễn viên ra mắt khán giả, nhưng chị lại đang ở xa, không thể có mặt tại buổi công chiếu. Việc nhìn thấy các thành viên trong ê-kíp tất bật dự premiere khiến chị vừa nôn nao, vừa tự trách bản thân vì không thể sắp xếp công việc để trở về đúng dịp quan trọng này.

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy và các diễn viên phim Thiên đường máu. Ảnh: NSX

Tuy vậy, Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy cho biết chị phần nào được an ủi khi liên tục nhận được những cập nhật từ ê-kíp trong nhóm chung, cảm giác như vẫn được “premiere online” cùng mọi người.

Niềm vui tiếp tục nhân lên khi từng giờ trôi qua, chị nhận được ngày càng nhiều tin nhắn, cuộc gọi, lời chúc mừng và động viên từ các anh chị đi trước, đồng nghiệp, bạn bè trong và ngoài nghề cũng như giới báo chí. “Vui đến mức quên luôn lý do vì sao trước đó mình muốn khóc”, chị chia sẻ đầy hóm hỉnh. Hình ảnh các suất chiếu tại rạp dần được lấp đầy, độ phủ vé ở mức khả quan cùng những thông tin tích cực từ các thành viên tham gia cinetour càng khiến nữ nghệ sĩ thêm phấn khởi và hạnh phúc.

Nghệ sĩ Ưu Hạnh Thúy cho biết, sau khi dành trọn đêm để đọc những chia sẻ, nhận xét của khán giả và đồng nghiệp về Thiên đường máu, chị cảm nhận đây là một trong những cái kết năm tuyệt vời nhất mà mình từng có. Nữ nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn tới năm 2025, tới sự cố gắng của bản thân, tới gia đình, công việc, đồng nghiệp và khán giả — những “trái tim và cảm xúc đã chạm vào nhau”, tạo nên hành trình nhiều ý nghĩa.

Cuối chia sẻ, Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy không quên gửi lời nhắn tới khán giả dành thời gian theo dõi chương trình Chào Xuân phát sóng trên HTV9 lúc 22 giờ, nơi chị có dịp chào tạm biệt năm cũ và đón năm mới, đồng thời kêu gọi khán giả tiếp tục ủng hộ Thiên đường máu tại các rạp chiếu.

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy là biên kịch phim Thiên đường máu. Ảnh: FBNV

Thiên đường máu là phim điện ảnh Việt thuộc thể loại tâm lý – hành động – xã hội, khai thác thực trạng lừa đảo lao động xuyên biên giới dưới chiêu bài “việc nhẹ lương cao”. Phim kể câu chuyện về những người Việt bị dụ sang nước ngoài, rơi vào các khu khép kín, bị giam lỏng, bóc lột và ép tham gia các đường dây lừa đảo. Tác phẩm được xem là lời cảnh tỉnh về những cạm bẫy đổi đời, đồng thời phản ánh mặt tối của tội phạm công nghệ và lòng tham con người trong bối cảnh hiện nay.

Phim chính thức khởi chiếu rộng rãi từ ngày 31/12/2025 tại các rạp trên toàn quốc. Một ngày đầu năm 2026, Thiên đường máu đã bất ngờ đạt doanh thu khoảng 18 tỷ đồng sau hơn một ngày ra rạp, trở thành phim Việt khá ăn khách dịp đầu năm mới và cạnh tranh với các phim nước ngoài trên phòng vé.

Phim do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, NSƯT Hạnh Thúy và nhiều gương mặt khác... Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy còn đóng vai trò là biên kịch cho bộ phim.

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy, tên đầy đủ Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976 tại Bến Tre. Xuất thân từ miền Tây Nam Bộ, chị mang theo sự mộc mạc, chân thành của vùng đất sông nước vào từng vai diễn. Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hạnh Thúy đã xây dựng cho mình một gia tài đồ sộ với hơn 100 vai diễn, trải rộng từ sân khấu kịch, truyền hình đến điện ảnh. Chị có khả năng hóa thân linh hoạt vào nhiều dạng nhân vật khác nhau: từ vai lão, vai hài đến chính kịch, với các số phận và tính cách đa dạng ở nhiều lứa tuổi.

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy bận rộn ngày đầu năm mới. Ảnh: FBNV

Trong vai trò diễn viên, Hạnh Thúy ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm quen thuộc với khán giả truyền hình như Ai xuôi vạn lý, Mùi ngò gai, Cái bóng bên chồng, Linh lan trắng, Dù gió có thổi, Nữ bác sĩ, Hai gia đình, Mua láng giềng gần, Cây táo nở hoa. Trên màn ảnh rộng, chị tiếp tục chứng tỏ chiều sâu diễn xuất với các dự án như Sống trong sợ hãi, Tro tàn rực rỡ, Vong nhi, Cám, Tết ở làng địa ngục. Dù là vai chính hay vai phụ, Hạnh Thúy luôn tạo được dấu ấn nhờ lối diễn tiết chế, giàu nội tâm và khả năng khắc họa tâm lý nhân vật tinh tế.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Hạnh Thúy còn được biết đến với vai trò nhà biên kịch và đạo diễn sân khấu. Vở kịch Dòng nhớ do chị dàn dựng đã trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, khi giành 7 giải thưởng tại các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, trong đó có Giải Đạo diễn xuất sắc và Giải Bạc tác phẩm sân khấu năm 2009. Thành công này cho thấy tư duy sáng tạo và năng lực tổ chức sân khấu của một nghệ sĩ không ngừng tìm tòi, đổi mới.

Những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật giúp Hạnh Thúy nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2007, chị đoạt Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam với vai diễn trong Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đến năm 2023, vai Loan trong Tro tàn rực rỡ tiếp tục mang về cho chị Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng. Năm 2015, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và sau đó được trao Huân chương Lao động vì những đóng góp cho sự nghiệp Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo khi tham gia giảng dạy với vai trò giáo viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Chị cũng thể hiện trách nhiệm xã hội khi từng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM tại đơn vị bầu cử TP. Thủ Đức vào năm 2021.

Đáng chú ý, dù đã đạt nhiều thành tựu, Hạnh Thúy chưa bao giờ dừng việc học. Tháng 6 vừa qua, chị hoàn thành chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật, cùng khóa với Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Hoàng Mập. Với chị, học tập và trau dồi chuyên môn là con đường dài song hành cùng lao động nghệ thuật, giúp người nghệ sĩ không tự bằng lòng và luôn làm mới mình.