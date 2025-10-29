Nghệ sĩ ủng hộ miền Trung

Ngày 28/10, ca sĩ RHYDER ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do trận mưa lũ lịch sử thông qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Đồng thời, anh thông báo lùi ngày phát hành album mới. “Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực miền Trung, RHYDER sẽ thay đổi lịch mở bán Standard Version và Special Version sang thời gian phù hợp hơn. RHYDER xin gửi lời chia sẻ sâu sắc đến người dân các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Mong tất cả giữ an toàn, đồng lòng và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”, RHYDER viết.

Trước đó, nam ca sĩ ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi.

Ca sĩ RHYDER, Hương Giang cùng ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho đồng bào miền Trung.

Cùng ngày, Hương Giang công khai số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cô chia sẻ: “Ngay lúc này, trận lũ lịch sử tại miền Trung gây ra nhiều thiệt hại cho mọi người. Tôi xin phép đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ cho người dân tại miền Trung vượt qua những ngày khó khăn. Mong trận lũ sớm qua đi để bà con miền Trung được trở lại sinh hoạt và lao động bình thường”.

Từng có thời gian dài công tác tại Huế, BTV Quang Minh gửi 20 triệu đồng cho bà con nơi đây thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP Huế.

“Trước mắt không thể làm gì thì mình và các bạn mỗi người một ít, tùy theo sức của bản thân. Mong Huế sớm vượt lũ thắng mưa”, anh bày tỏ.

Là người con của Hội An, Hoa hậu Tiểu Vy liên tục cập nhật tình hình ở địa phương đồng thời nhắn nhủ bà con liên hệ cơ quan chức năng trong trường hợp cấp bách. Theo Tiểu Vy, gia đình và người thân của cô cũng đang ở khu vực ngập sâu, chưa thể tiếp tế lương thực.

“Nghe tin nước đang dâng cao, chảy siết mạnh ở nhiều nơi mà thương quá Hội An. Mong bà con ở những vùng ngập sâu vẫn ổn, có đủ lương thực và thật bình an. Nghe mẹ kể tình hình ở quê mà xót ruột không yên. Gia đình dòng họ Vy cũng đang ở những khu vực ngập sâu, chưa thể tiếp tế được lương thực nên càng lo lắng trăm phần. Cầu mong tất cả mọi người đều bình an”, cô chia sẻ.

Hoa hậu Thanh Thủy, Lương Thùy Linh xót xa trước tình trạng mưa lũ lịch sử ở miền Trung, đồng thời nhắn nhủ bà con đảm bảo an toàn, theo sát diễn biến thời tiết.

Vừa kết thúc đợt ghi hình tại TP Huế cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia, MC Hoàng Linh xúc động khi chứng kiến nước lũ dâng cao, gây ngập diện rộng.

“Mưa lớn kéo dài nhiều ngày cũng là lý do cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia tại Huế phải dời vào trong nhà hát Sông Hương để cổ vũ cho Duy Khoa. Hoàn thành công việc, ê-kíp cũng phải vượt qua nhiều tuyến phố ngập để ra sân bay trở về Hà Nội. Ngay sau đó thì nghe tin về Huế như thế này. Thương quá Huế thương ơi”, cô chia sẻ.