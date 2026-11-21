Buổi hòa nhạc có sự tham gia của Vương Vũ Giai và Dàn nhạc thính phòng Mahler, diễn ra ngày 16/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia ở Bắc Kinh.

Theo Beijing Daily, nữ nghệ sĩ đã không xuất hiện trên sân khấu đúng giờ như lịch trình. Các thành viên dàn nhạc và khán giả phải chờ đợi ít nhất 17 phút.

Trong thời gian này, người dẫn chương trình thông báo với khán giả rằng Vương Vũ Giai vẫn đang luyện tập trong phòng nhạc và “chưa tìm được cảm xúc phù hợp”.

“Xin hãy cho cô ấy thêm chút thời gian” - người dẫn chương trình nói.

Sau buổi diễn, nhiều khán giả đã lên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng.

“Thật sự rất thất vọng. Cô ấy không thể hành xử như vậy” - một người dùng viết.

Một tài khoản khác bình luận: “Trời ơi! Tôi đã đi xem các chương trình biểu diễn âm nhạc hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ chứng kiến chuyện như thế này”.

Nghệ sĩ piano Vương Vũ Giai biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia ở Bắc Kinh ngày 2/6/2026. Việc cô đến muộn trong buổi hòa nhạc gần đây đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia.

“Nếu sau một tiếng vẫn chưa tìm được cảm xúc phù hợp thì có phải cô ấy sẽ bỏ luôn cả buổi hòa nhạc không?” - một khán giả đặt câu hỏi.

Trước đây, Vương Vũ Giai từng bị cho là đến muộn trong một số buổi biểu diễn, nhưng chưa lần nào kéo dài như lần này.

Một số khán giả cũng cho biết, trong những buổi diễn trước, nữ nghệ sĩ thường chơi thêm các tác phẩm ngoài chương trình chính để đáp lại tình cảm của người xem. Tuy nhiên, lần này cô không biểu diễn thêm, khiến nhiều người càng thất vọng.

Vương Vũ Giai năm nay 39 tuổi, sinh ra tại Bắc Kinh. Cô từng theo học tại Nhạc viện Trung ương Trung Quốc trước khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Curtis ở Philadelphia (Mỹ). Hiện cô mang quốc tịch Mỹ.

Tại Trung Quốc, Vương Vũ Giai được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ piano trẻ cùng thế hệ với Lang Lang – nghệ sĩ piano Trung Quốc nổi tiếng thế giới. Cả hai đều từng theo học nhạc sĩ danh tiếng Gary Graffman tại Học viện Âm nhạc Curtis.

Đến nay, Vương Vũ Giai vẫn chưa đưa ra bình luận về sự việc đến muộn.

Truyền thông Trung Quốc cũng lên tiếng phê bình nữ nghệ sĩ. Trong bài bình luận, Cover News viết: “Chúng tôi hiểu mong muốn của nghệ sĩ trong việc mang đến một màn trình diễn tốt nhất có thể. Tuy nhiên, ngành biểu diễn có những quy chuẩn riêng. Công tác chuẩn bị cần được hoàn tất trước buổi diễn, thay vì lấy thời gian của các thành viên dàn nhạc và khán giả để bù đắp”.

Tờ báo này nhấn mạnh: “Sáng tạo nghệ thuật có thể mang dấu ấn cá nhân, nhưng biểu diễn trên sân khấu không thể tùy tiện. Một màn trình diễn chạm đến cảm xúc người nghe trước hết phải thể hiện sự tôn trọng và chân thành với khán giả”.

Trong khi đó, Xinmin Evening News đăng bài xã luận cho rằng, cách hành xử của Vương Vũ Giai cho thấy cô dường như xem việc để khán giả chờ đợi là điều hiển nhiên.

“Vé hòa nhạc đại diện cho một thỏa thuận giữa hai bên. Đến muộn đồng nghĩa với việc phá vỡ thỏa thuận đó. Đúng giờ là tiêu chuẩn nghề nghiệp cơ bản” - tờ báo nhận định.

Đây không phải là tranh cãi duy nhất liên quan đến Vương Vũ Giai trong những tuần gần đây.

Tại buổi hòa nhạc ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 10/11, nữ nghệ sĩ đã tự ý rút một tác phẩm khỏi chương trình biểu diễn mà không thông báo trước cho khán giả. Trước làn sóng phản đối, đơn vị tổ chức buộc phải hoàn tiền vé cho người xem.