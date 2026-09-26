Nghệ sĩ nổi danh khắp châu Á với ca khúc "Hảo hán ca" trong phim "Thủy Hử" qua đời

Theo cáo phó được Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc công bố ngày 26/9, ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Hoan qua đời lúc 9h52 ngày 25/9/2026 tại Thượng Hải, hưởng thọ 63 tuổi.

Theo nguyện vọng của Lưu Hoan lúc sinh thời, gia đình sẽ tổ chức tang sự theo hướng đơn giản. Gia đình không thành lập ban tổ chức tang lễ, đồng thời không tổ chức lễ tiễn biệt thi hài và lễ truy điệu.

Cố nghệ sĩ Lưu Hoan. (Ảnh: IGNV)

Thông cáo viết: "Nghệ sĩ Lưu Hoan sinh tháng 8/1963 tại Thiên Tân. Tháng 7/1991, ông bắt đầu công tác tại Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại, đảm nhiệm vị trí giảng viên tại Bộ môn Nghệ thuật, sau đó được bổ nhiệm làm phó giáo sư.

Trong hơn 30 năm công tác, Lưu Hoan dành nhiều tâm huyết cho giáo dục thẩm mỹ âm nhạc. Ông từng nhiều lần nhận các hình thức khen thưởng về giảng dạy của nhà trường. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị khóa III của Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại.

Một trong những môn học được Lưu Hoan giảng dạy tại trường là "Lịch sử âm nhạc phương Tây". Theo nhà trường, đây là môn học được đông đảo sinh viên yêu thích, với nhiều lớp học thường xuyên kín chỗ. Những bài giảng của ông đã để lại dấu ấn đối với nhiều thế hệ sinh viên".

Trong sự nghiệp, Lưu Hoan ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc được khán giả Trung Quốc và khắp châu Á yêu thích. Ông được coi là một trong những giọng ca nổi bật của nền âm nhạc đại chúng Trung Quốc trong nhiều thập niên.

Tên tuổi ông gắn liền với ca khúc Hảo hán ca – nhạc phim của loạt phim truyền hình kinh điển Thủy Hử.

Đặc biệt, tên tuổi Lưu Hoan được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi khi ông cùng nữ ca sĩ người Anh Sarah Brightman thể hiện ca khúc You and Me tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Màn trình diễn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của kỳ Olympic được tổ chức tại Trung Quốc.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lưu Hoan còn dành nhiều tâm huyết cho việc hỗ trợ và phát triển âm nhạc nguyên tác. Ông là người khởi xướng và tài trợ cho "Quỹ từ thiện âm nhạc nguyên tác Lưu Hoan", nhằm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến sáng tác và phát triển âm nhạc.