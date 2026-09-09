Náo loạn vì chồng Lee Hyori biến mất đột ngột

Vắng mặt sau khi nói “không khỏe”

Những ngày qua, truyền thông Hàn Quốc xôn xao trước sự “mất tích” không rõ lý do của nhạc sĩ Lee Sang Soon.

Theo Ten Asia, Lee Sang Soon đảm nhận vai trò DJ cho chương trình phát thanh của MBC mang tên A Perfect Day with Lee Sang Soon, phát sóng 16-18h mỗi ngày, từ tháng 11/2024.

Anh duy trì lịch trình này đều đặn suốt gần 2 năm qua. Thế nhưng, sự thông suốt đó bị gián đoạn từ cuối tháng 8.

Lee Sang Soon gây xôn xao khi vắng mặt trên sóng radio trong nhiều ngày.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 26/8, Lee Sang Soon vẫn có mặt tại đài MBC, nhưng chỉ tham gia chương trình vào khoảng 10 phút cuối.

Thay anh dẫn dắt buổi phát trực tiếp là bạn thân kiêm đồng nghiệp Thomas Cook. Người này nói với khán giả: “Sundi (biệt danh của Lee Sang Soon) đến hơi muộn một chút do tình trạng sức khỏe không tốt. Mọi người đừng quá lo lắng”.

Gần kết thúc chương trình, chồng Lee Hyori mới xuất hiện. Anh xin lỗi khán giả và giải thích rằng sức khỏe không được tốt, nên nhờ Thomas Cook phụ trách và đến phòng y tế nằm nghỉ.

Ngày hôm sau, Thomas Cook tiếp tục thay Lee Sang Soon cầm micro. Anh cho biết: “Hôm qua (26/8), Sundi đã đến muộn 1 giờ 50 phút. Như anh ấy đã nói trên sóng, không có vấn đề gì đặc biệt với cơ thể, nhưng anh ấy nhận thấy cần điều chỉnh lại tình trạng sức khỏe. Sau khi trao đổi với ê-kíp sản xuất, chúng tôi quyết định anh ấy sẽ nghỉ ngơi vài ngày”.

Nhạc sĩ tiếp tục vắng mặt từ ngày 27/8 đến 5/9. Thomas Cook dẫn chương trình trong hầu hết thời gian đó, ngoại trừ ngày 29/8 cho phát sóng phần đã được ghi âm trước.

Điều khiến khán giả xôn xao là trong thời gian đầu, cả Lee Sang Soon lẫn công ty quản lý Antenna đều không đưa ra thông tin cụ thể. Ngày 5/9, khi được truyền thông hỏi về tình trạng của nam nghệ sĩ, Antenna cho biết chưa nhận được câu trả lời cụ thể.

Sự im lặng kéo dài càng khiến những đồn đoán về sức khỏe của Lee Sang Soon lan rộng. Nhiều hãng truyền thông Hàn Quốc như Yonhap, Chosunbiz, MK... đồng loạt đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại của nam nghệ sĩ.

Lý do đột ngột biến mất

Đến ngày 6/9, Lee Sang Soon lên tiếng. Anh xin lỗi khán giả vì nghỉ dẫn chương trình mà không thể giải thích rõ ràng.

Anh cho biết ngày 26/8 đột nhiên cảm thấy không khỏe, sau đó trải qua nhiều cuộc kiểm tra và tư vấn y tế.

Dù đang chờ thêm kết quả kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ nhận định anh có triệu chứng liên quan đến suy giảm chức năng dây thần kinh phế vị. Anh được khuyến cáo cần nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe.

Lee Sang Soon xác nhận sức khỏe không tốt.

Theo nam nghệ sĩ, ban đầu anh hy vọng trở lại phòng thu vào ngày hôm sau nếu tình trạng cải thiện. Vì không biết chính xác bao giờ hồi phục, anh đã trì hoãn việc công khai thông tin.

Dây thần kinh phế vị là dây thần kinh sọ thứ 10, kết nối não với nhiều cơ quan quan trọng như tim, phổi và hệ tiêu hóa. Các vấn đề liên quan đến dây thần kinh phế vị có thể đi kèm nhiều biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi, hồi hộp hoặc rối loạn tiêu hóa.

Lee Sang Soon trấn an người hâm mộ rằng bác sĩ nói cơ thể có thể dần hồi phục nếu được nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh tranh thủ thời gian này để kiểm tra kỹ hơn tình trạng sức khỏe và chỉ trở lại khi thực sự ổn định.

Cùng ngày, Antenna xác nhận Lee Sang Soon phải điều trị tại bệnh viện sau khi sức khỏe đột ngột suy giảm.

Công ty cho biết anh tạm thời dừng công việc radio theo khuyến cáo của bác sĩ và sẽ điều chỉnh lịch trình dựa trên quá trình hồi phục.

Lee Sang Soon là ai?

Lee Sang Soon sinh năm 1974, là ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất và DJ nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Anh từng hoạt động trong ban nhạc Baby Blue, trước khi cùng Jo Won Sun và Jinu thành lập Roller Coaster. Nhóm trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của dòng nhạc rock hiện đại Hàn Quốc, có nhiều ca khúc được yêu thích.

Sau Roller Coaster, Lee Sang Soon tiếp tục hoạt động trong dự án Veranda Project cùng Kim Dong Ryul, rồi phát triển sự nghiệp solo. Anh tham gia sản xuất âm nhạc, DJ và nhiều chương trình truyền hình.

Lee Sang Soon là nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Từ tháng 11/2024, anh đảm nhận vai trò DJ chương trình A Perfect Day with Lee Sang Soon trên MBC FM4U. Hình ảnh người dẫn chương trình điềm đạm, trò chuyện nhẹ nhàng và lựa chọn âm nhạc giàu cảm xúc giúp anh tạo được lượng khán giả riêng.

Ngoài vai trò nghệ sĩ, Lee Sang Soon còn là chồng của Lee Hyori, “nữ hoàng gợi cảm” một thời của Kpop. Hai người quen nhau thông qua nhạc sĩ Jung Jae Hyung. Năm 2011, họ cùng tham gia một dự án âm nhạc nhằm gây quỹ hỗ trợ động vật bị bỏ rơi. Chuyện tình cảm giữa họ phát triển trong âm thầm.

Ngày 1/9/2013, Lee Hyori và Lee Sang Soon tổ chức đám cưới tại nhà riêng ở Jeju, với sự tham dự của người thân và bạn bè. Thời điểm đó, Lee Hyori 34 tuổi còn Lee Sang Soon 39 tuổi.

Lee Sang Soon và Lee Hyori kết hôn được 13 năm. Hai người chưa có con chung.

Việc hai người thành đôi từng gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận chê Lee Sang Soon không xứng với Lee Hyori về cả ngoại hình lẫn danh tiếng.

Trước những lời chê bai, Lee Hyori nhiều lần khẳng định chồng mình không xấu, ngược lại còn có thể gọi là “đẹp trai”. Cô cũng bày tỏ “buồn và tiếc nuối” khi liên tục bị nói lấn át chồng.

Thiện cảm của công chúng dành cho cặp nghệ sĩ dần tăng lên theo thời gian, đặc biệt sau khi cuộc sống bình dị của họ trên đảo Jeju được lột tả qua show truyền hình thực tế Hyori's Bed & Breakfast (2017).