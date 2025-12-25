Nhiều nhà đài lao đao

Hàng loạt nghệ sĩ game show rời đi

Việc những cái tên từng được xem là bảo chứng rating đột ngột rời đi đã gây chấn động ngành giải trí Hàn Quốc, đặc biệt tại MBC và tvN bởi có nhiều chương trình phụ thuộc vào một nhóm ngôi sao quen mặt.

Các nghệ sĩ tên tuổi như Cho Sae Ho, Park Na Rae, Key hay Lee Yi Kyung đã thông báo tạm dừng hoạt động hoặc rút khỏi chương trình sau những ồn ào cá nhân. Riêng chương trình Amazing Saturday chứng kiến tới ba thành viên cố định cùng lúc rời đi, làm dấy lên lo ngại về khả năng tồn tại lâu dài của show này.

Chương trình I Live Alone đài MBC.

Theo giới quan sát, tình hình hiện nay đã phơi bày những vấn đề của hệ sinh thái truyền hình thực tế. Cơ hội ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ các ngôi sao đã được kiểm chứng, khiến những gương mặt mới gần như không có “đất diễn”.

Khi cùng một nghệ sĩ xuất hiện ở nhiều chương trình, rủi ro cũng bị dồn lại. Chỉ một scandal có thể kéo theo ảnh hưởng dây chuyền tới hàng loạt show.

Các chương trình giải trí quy mô lớn thường tiêu tốn ngân sách lên tới hàng tỷ won, vì vậy sự ổn định luôn được đặt lên hàng đầu. Việc mời những nghệ sĩ đã có độ nhận diện cao được xem là cách an toàn nhất để giảm thiểu rủi ro.

Trớ trêu thay, chính tư duy lựa chọn an toàn đã góp phần tạo nên tình thế hiện tại. Khi chương trình càng phụ thuộc vào một ngôi sao, hậu quả càng nặng nề khi người đó vướng tranh cãi.

Có cơ hội nào cho các nghệ sĩ trẻ?

Trước tình hình này, không ít khán giả cho rằng các nhà đài nên mở đường cho nhân tố mới. Với các nghệ sĩ trẻ, biến động hiện tại có thể trở thành cơ hội hiếm hoi để bước ra ánh sáng.

Cũng có quan điểm cho rằng đây là thời điểm cần chuyển trọng tâm từ sức hút cá nhân sang chất lượng format và ý tưởng chương trình. Kỳ vọng đang tăng lên rằng ngành truyền hình thực tế có thể hướng tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nội dung, thay vì phụ thuộc vào từng gương mặt cụ thể. Tuy nhiên, khả năng thành công vẫn là dấu hỏi, bởi khán giả thường không dễ từ bỏ những cái tên quen thuộc.

“Earth Arcade” là một chương trình tạp kỹ có sự tham gia của bốn nghệ sĩ trẻ Lee Eun Ji, Mimi (Oh My Girl), Lee Young Ji và An Yu Jin (IVE).

Trên tờ Hankook Ilbo, nhà sản xuất show thực tế giấu tên cho hay việc tạo chỗ đứng cho người mới ngày càng khó trong bối cảnh ngành đang gặp nhiều khó khăn. “Trước đây, các nhà sản xuất và đài truyền hình dám mạo hiểm trao cơ hội cho tân binh. Còn bây giờ, ngay cả việc trao cơ hội cũng rất khó. Về mặt chiến lược, ai cũng chạy theo sự ổn định, nên chỉ muốn làm việc với những gương mặt đã được chứng minh. Bầu không khí chung là chỉ dùng những cái tên quen để tránh thất bại", người này nói.

Người này cho biết thêm, các ngôi sao hàng đầu hiện nay đều từng xây dựng tên tuổi theo từng giai đoạn, nhưng con đường đó gần như đã biến mất.

“Ngoài một vài trường hợp bùng nổ chỉ sau một đêm, bây giờ rất khó tìm được cả những ngôi sao đang lên", nhà sản xuất nhận định. Theo họ, không còn "đất" để người mới phát triển. Các ngôi sao kỳ cựu cũng không ở vị thế có thể nhường chỗ cho đàn em.

"Khi các đài truyền hình đang chật vật như hiện nay, lẽ ra họ phải đưa ra những lựa chọn táo bạo hơn, nhưng thực tế không phải vậy. Khán giả vẫn tò mò về những gương mặt mới, nhưng cảm giác như thời một người có thể đi lên từ con số không đã trở thành chuyện rất xa vời", chuyên gia trong ngành nhận định.