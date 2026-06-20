Nàng thơ Lan Thy cưới nhạc trưởng Dustin Tiêu

Sáng 20/6, diễn viên Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu tổ chức lễ dạm ngõ tại nhà riêng của cô dâu ở Tây Ninh. Trong ngày trọng đại, cả hai diện áo dài đỏ truyền thống, thực hiện nghi thức theo phong tục địa phương.

Dustin Tiêu đăng tải khoảnh khắc cặp đôi bên xe hoa, kèm những câu hát trong bài Lý ngựa ô. Hai vợ chồng nhận nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.

Hình ảnh lễ dạm ngõ của Dustin Tiêu và Lan Thy.

Chia sẻ với Tiền Phong, Dustin Tiêu cho biết lễ dạm ngõ diễn ra vào sáng 20/6 tại Tây Ninh. Lễ cưới và tiệc thân mật được tổ chức tại TPHCM ngày 21/6. Sau đó, cặp đôi mở tiệc cưới mời bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí vào ngày 20/7.

Hồi tháng 2, Dustin Tiêu cầu hôn bạn gái trong lễ cưới một người em họ. Khoảnh khắc diễn ra trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè thân thiết. Lan Thy xúc động bật khóc khi nhận lời cầu hôn.

Theo chia sẻ của Dustin Tiêu, chuyện tình cảm của anh và Lan Thy nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Trong hai năm gắn bó, cặp đôi hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông.

Từng chia sẻ với Tiền Phong về quan điểm tình yêu, Lan Thy cho biết cô không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khi lựa chọn bạn đời.

Với nữ diễn viên, điều quan trọng nhất là sự rung động và đồng điệu trong cảm xúc. Cô xem tình yêu là nguồn năng lượng tích cực, giúp nuôi dưỡng đời sống tinh thần cũng như mang đến những trải nghiệm cho công việc diễn xuất.

Lan Thy sinh năm 1998. Trước khi đến với điện ảnh, cô từng theo học ngành y và làm người mẫu ảnh.

Năm 2022, Lan Thy được khán giả biết đến khi đảm nhận vai Bích Diễm trong dự án Em và Trịnh. Sau thành công của bộ phim, Lan Thy được nhiều khán giả gọi bằng danh xưng "nàng thơ".

Những năm sau đó, cô tiếp tục tham gia các dự án như Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ và series Tiệm ăn của quỷ của đạo diễn Hàm Trần. Gần đây, Lan Thy xuất hiện trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú.

Nhạc trưởng Dustin Tiêu tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1997, anh được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Dustin Tiêu học piano tại Hàn Quốc, sau đó học âm nhạc tại Mỹ và tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về chỉ huy hợp xướng, chỉ huy dàn nhạc với các giảng viên quốc tế.

Sau khi trở về Việt Nam, Dustin Tiêu thành lập Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) vào năm 2019 và tham gia chỉ huy nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Anh từng đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc trong lễ cưới của Diễm My 9X, Tiên Nguyễn và nhiều sự kiện văn hóa, giải trí.