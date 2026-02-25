Hôn nhân đẹp hơn cả phim của trai đẹp 'Tử chiến trên không'

Xuân Phúc ngoài tài năng và sắc vóc trên phim điện ảnh lẫn truyền hình, anh còn gây chú ý, bởi chuyện tình yêu "lãng mạn hơn cả phim". Khi nghe anh tiết lộ chuyện của anh và bà xã, nhiều khán giả đã không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ.

Xuân Phúc gây ấn tượng với vai diễn cơ trưởng Long trong phim điện ảnh Tử chiến trên không

Tình yêu đầy duyên nợ

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh người đàn ông Việt cổ sống trọn vẹn với tình yêu keo sơn cùng Tiên Dung trên màn ảnh, Xuân Phúc ngoài đời cũng có một câu chuyện tình đầy duyên nợ, bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ nhưng lại là định mệnh kết nối 2 người ở bên nhau.

Xuân Phúc vào vai Chử Đồng Tử trong "Huyền tình dạ trạch".

Trong "Huyền tình dạ trạch", Xuân Phúc hóa thân thành Chử Đồng Tử - một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Chuyện tình giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung được khắc họa giản dị nhưng sâu sắc, bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ bất ngờ khi Tiên Dung tắm tiên, để rồi từ đó mở ra một mối nhân duyên vượt qua mọi ranh giới thân phận, địa vị.

Với Xuân Phúc, đây không chỉ là một vai diễn thử thách về hình thể và tâm lý, mà còn là cơ hội để anh chiêm nghiệm nhiều hơn về giá trị của tình yêu.

Chia sẻ về sự đồng điệu giữa tình yêu trong phim và ngoài đời, nam diễn viên cho rằng, dù ở thời Việt cổ hay thời hiện đại, con người vẫn luôn yêu bằng sự chân thành, với tình cảm ban sơ nhất.

"Cách thể hiện tình cảm có thể khác nhau theo từng thời kỳ nhưng bản chất của tình yêu thì không thay đổi. Khi đã thương ai đó thật lòng, người ta sẽ tự nhiên muốn ở bên, muốn che chở và san sẻ", Xuân Phúc bộc bạch.

Xuân Phúc và vợ gặp nhau khi cùng tham gia một dự án quảng cáo.

Ít ai ngờ rằng, ngoài đời, Xuân Phúc và vợ anh cũng có một cuộc gặp gỡ "duyên trời định". Cả hai quen nhau trong một lần cùng tham gia quay quảng cáo. Khi ấy, Xuân Phúc vào vai chú rể, còn người phụ nữ sau này trở thành vợ anh lại đảm nhận vai cô dâu. "Ngay từ lần đầu gặp, cả hai đã có ấn tượng khá tốt về nhau", Xuân Phúc nhớ lại.

Sau buổi làm việc chung, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tìm hiểu nhau một cách rất tự nhiên với những câu chuyện công việc, gia đình. Từ những cuộc nói chuyện giản đơn, tìm thấy sự đồng điệu trong cách nghĩ, cách sống nên không lâu sau đó, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Cặp đôi đã bên nhau suốt ba năm trước khi quyết định về chung một nhà. Với Xuân Phúc, đó là quãng thời gian đủ dài để cả hai hiểu rõ tính cách, lối sống và học cách dung hòa, nhường nhịn nhau trong cuộc sống.

"Chúng tôi tìm được tiếng nói chung, không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong cách đối diện với những vấn đề thường ngày", anh chia sẻ.

Người chồng gánh vác việc nhà trong gia đình

Khác với hình dung của nhiều người về một gia đình nghệ sĩ, cuộc sống hôn nhân của Xuân Phúc lại khá giản dị. Vợ anh là nhân viên văn phòng, công việc bận rộn từ sáng đến tối.

Xuân Phúc luôn tự hào khi sánh bước cùng vợ tham gia các sự kiện.

Vì đặc thù nghề diễn có thời gian linh hoạt hơn, nam diễn viên chủ động gánh vác phần lớn việc nhà. Với anh, đó không phải là sự hy sinh, mà là lựa chọn tự nhiên của một người chồng muốn san sẻ cùng vợ.

"Khi mình có nhiều thời gian hơn thì mình làm thôi, không có chuyện phân định rõ ràng việc này của ai, việc kia của ai", Xuân Phúc nói.

Kể từ khi vợ sinh con, anh gần như đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc em bé, từ tắm cho con, thay bỉm, ru con ngủ,… còn "vợ chỉ tập trung cho con bú", anh tiết lộ.

Khi con lớn hơn, Xuân Phúc lại là người đưa con đi học mỗi sáng, để vợ có thể yên tâm chuẩn bị cho công việc. Buổi tối, nếu vợ nấu cơm, anh sẽ là người rửa bát, dọn dẹp, để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Những việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, theo Xuân Phúc, chính là cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nam diễn viên quan niệm, trong xã hội hiện đại, sự bình đẳng không chỉ nằm ở lời nói mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể. "Vợ chồng là bạn đồng hành. Người này bận thì người kia làm, người kia mệt thì người này gánh đỡ. Quan trọng là cả hai đều thấy được sự cố gắng của nhau", anh chia sẻ.

Vẻ ngoài điển trai của diễn viên Xuân Phúc.

Chính nhờ sự thấu hiểu và san sẻ đó, suốt nhiều năm qua, vợ chồng Xuân Phúc vẫn giữ được sự vui vẻ, gắn bó như thuở ban đầu. Với anh, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ cảm giác được cùng nhau vượt qua những lo toan thường nhật.

Tham gia dự án Huyền tình Dạ trạch, Xuân Phúc phải bay ra Bắc làm việc trong thời gian dài, đồng nghĩa với việc vợ anh ở nhà một mình quán xuyến mọi việc. Cũng vì thế nên nam diễn viên rất chạnh lòng và thương vợ nhiều hơn. "Trong thời gian mình đi quay, vợ phải dậy sớm lo cho con, lo công việc, chắc chắn sẽ rất vất vả và không còn nhiều thời gian cho bản thân", anh chia sẻ.

Xuân Phúc cho biết, khi dự án vừa kết thúc và trở về TP.HCM, anh sẽ cố gắng bù đắp cho vợ quãng thời gian vất vả vừa qua.