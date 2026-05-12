“Nam thần màn ảnh” Đình Tú tiết lộ tình tiết gây “sốc” khi đóng cảnh yêu đương với đàn chị

Đình Tú từng bị theo dõi khi đóng cảnh yêu đương với đàn chị

Diễn viên Đình Tú là gương mặt quen thuộc với của hàng loạt bộ phim truyền hình. Trong hồ sơ diễn viên, chiều cao của nam diễn viên là 183cm và nặng 72kg. Nhiều người còn nhận xét, anh có nhiều nét giống với diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng. Chính vì những ưu điểm nổi trội về hình thể nên nam diễn viên sinh năm 1992 luôn tự tin xuất hiện trước đám đông và trước máy quay, máy chụp ảnh.

Đình Tú được nhiều người nhận xét có nhiều nét giống diễn viên Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

12 năm kể từ khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Đình Tú có trong tay một gia tài diễn xuất ấn tượng với khoảng 15 bộ phim như: Máy bay ký sự, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Đi qua mùa hạ, Lặng yên dưới vực sâu, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Đừng nói khi yêu, Gặp em ngày nắng và gần đây là Ngược đường ngược nắng.

Đình Tú nói vui rằng, không hiểu sao, trong 15 bộ phim anh từng tham gia, đa số đều gắn với chữ “nắng” cho nên nhiều người gọi anh là “Tú nắng”.

“Mong rằng, trong bộ phim tới đây, tôi sẽ không dính phim có tựa đề là ‘nắng” nữa”, Đình Tú hài hước.

Đình Tú chia sẻ rằng, việc đến với nghiệp diễn xuất là “nghề chọn mình” bởi thời mới tốt nghiệp phổ thông, anh chưa biết mình sẽ chọn nghề nào và có thể theo nghề nào. Hồi đó, nam diễn viên chỉ tìm hiểu qua về các trường đại học và đăng ký nguyện vọng vào mấy trường đại học về kinh tế - kinh doanh. Việc đăng ký trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đơn giản vì có chị lớn đang theo học ở ngôi trường này và từng qua ngôi trường này chơi nên thấy thích thích.

Đình Tú trong phim "Những chặng đường bụi bặm". Ảnh: FBNV

“Trong những năm đầu theo học khoa Diễn viên của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tôi chưa từng được đi diễn và vẫn mông lung với định hướng của mình. Đến năm cuối, tôi có may mắn có vai diễn đầu tiên là vai chính trong phim Máy bay ký sự của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Đây chính là dấu mốc để tôi thực sự bén duyên với phim ảnh”, Đình Tú cho biết.

Trong số các phim đã tham gia, vai diễn trong Những chặng đường bụi bặm là vai diễn nặng tâm lý nhất đối với Đình Tú. Ngay đầu phim nam diễn viên đã phải đóng các cảnh ngổ ngáo, bặm trợn, lì lợm… nhưng càng về sau, hiểu được ý tốt của người bố, nhân vật này đã có sự thay đổi lớn về mặt tâm lý, đặc biệt là ở 4 tập cuối.

“Có một thời kỳ, nhiều khán giả chê tôi là đóng phim nào cũng một màu, thiếu vai diễn có chiều sâu, lúc đó tôi khá lăn tăn. Sau này, tôi may mắn có được những phim phù hợp hơn với lứa tuổi. Riêng phim Cả một đời ân oán là vai diễn hoàn toàn khác hẳn. Phần đầu của phim là một thanh niên chơi bời, sang đến phần hai thì đóng một người cậu tầm 40 tuổi đi tù về hơi ngổ ngáo. Đây là vai diễn khác chất nhất mà tôi từng đóng từ trước tới nay”, Đình Tú trải lòng.

Vợ chồng Đình Tú đóng cùng nhau trong "Ngược đường ngược nắng". Ảnh: FBNV

Đình Tú cũng thừa nhận sự tương tác trên phim mang đã lại cho anh những hiểu lầm ngoài đời.

"Hồi quay Ghét thì yêu thôi và Yêu thì ghét thôi với chị Phanh Lee, hai chị em diễn hồn nhiên, tương tác chân thật lắm. Chị Phanh kể, có bên còn cử người âm thầm theo dõi xem hai đứa có đang hẹn hò yêu đương thật không. Thực ra, khi thực hiện cảnh tình cảm, bọn em đã thả hồn vào nhân vật. Những tương tác lúc đó là phản xạ của nhân vật, không phải là cá nhân diễn viên nữa", Đình Tú kể lại.

Thế nhưng, khi đối mặt với những scandal thực sự, đặc biệt là ồn ào tình cảm trong thời điểm đóng Thương ngày nắng về, Đình Tú chọn cách đối diện bình thản và giữ im lặng.

"Tính của tôi là không thích giải thích lúc đấy, mình nên im lặng và tôi đã chọn im lặng lúc đó”, Đình Tú bày tỏ.

Đình Tú nói rằng, có nhiều chuyện anh không lên tiếng, không phải do là người sai mà vì muốn mọi thứ lắng lại trở nên nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV

Đối với Đình Tú, áp lực lớn nhất của người diễn viên là khi tinh thần không thoải mái.

"Nghề diễn rất cần sự sáng tạo, không khí đoàn phim vui vẻ thì mình tung hứng tốt. Nhưng hôm nào tâm trí bị đè nặng, ra phim trường mình dễ bị "đơ" và diễn như một cái máy", nam diễn viên nói.

Thông qua chương trình Sao Check, nam diễn viên cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới khán giả đã đồng hành cùng anh từ những ngày chập chững bước vào nghề: “Nếu sau này có chuyện gì không hay, rất mong quý vị khán giả nhìn nhận đa chiều và đừng vội đánh giá Đình Tú.

Tôi ít khi lên tiếng chia sẻ, không phải vì mình sai mà là mình muốn mọi thứ lắng đi để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi tự mình cảm thấy bình yên, mình mới có nhiều lửa hơn để cống hiến cho công việc diễn viên”.