Nam diễn viên 2 lần bị cấm sóng hiện ra sao?

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Tôn Diệu Uy hiện tại vẫn được khán giả nhớ tới. Anh ít đóng phim, thường biểu diễn ca nhạc trong các sự kiện nhỏ hoặc hát trực tuyến nhưng vẫn có thu nhập tốt. Nam nghệ sĩ một thời lừng lẫy, vừa có ngoại hình, tài năng và tác phẩm nổi danh, nhưng bị đào thải sau hai lần cấm sóng.

Tôn Diệu Uy sinh năm 1973, vào giữa thập niên 2000 anh nổi tiếng ngang với Lâm Chí Dĩnh, từng được đánh giá là một trong "tứ tiểu thiên vương Hong Kong" cùng với Tạ Đình Phong, Cổ Thiên Lạc và Trần Dịch Tấn. Vì có ngoại hình giống Lâm Chí Dĩnh và Trịnh Thiếu Thu nhưng nổi tiếng muộn hơn hai đàn anh, Tôn Diệu Uy còn được mệnh danh là "Tiểu Lâm Chí Dĩnh".

Tôn Diệu Uy có ngoại hình được so sánh với Lâm Chí Dĩnh, Trịnh Thiếu Thu.

Album đầu tay của anh đã nổi tiếng khắp giới âm nhạc Hoa ngữ. Đồng thời, nhờ các bộ phim như Công chúa Hoài Ngọc, Ô Long Thiên Tử... Tôn Diệu Uy còn là diễn viên được khán giả châu Á yêu thích.

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 1998, Tôn Diệu Uy tham gia một chương trình giải trí và bị MC hỏi: "Đảo Điếu Ngư thuộc nước nào" (Đảo Điếu Ngư là một quần đảo thuộc tranh chấp của nhiều nước - PV). Câu trả lời của Tôn Diệu Uy khi đó là: "Tất nhiên thuộc Trung Quốc".

Song, công ty quản lý của Tôn Diệu Uy lại trực thuộc một công ty của Nhật Bản. Chính vì vậy, câu trả lời của nam diễn viên khiến ban giám đốc quản lý không hài lòng khiến nam diễn viên đã chịu nhiều sự chèn ép sau chương trình. Tôn Diệu Uy cho biết khi đó anh dự định ra album mới nhưng công việc bị hoãn lại vô thời hạn. Công ty quản lý muốn nam ca sĩ tổ chức đêm nhạc tại Nhật Bản và chỉ được hát tiếng Nhật. Trong khi đó, buổi biểu diễn được sắp xếp ở ba ngày sau khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, các hoạt động nghệ thuật của Tôn Diệu Uy bị đóng băng, công việc tại Hong Kong và Đài Loan trì trệ.

Chỉ đến khi bộ phim Công chúa Hoài Ngọc lên sóng vào năm 2000 và đạt được những thành công vang dội, Tôn Diệu Uy mới thoát khỏi công ty quản lý cũ, tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Anh cũng được khuyên từ bỏ việc ca hát, tập trung vào đóng phim. Sau đó, Tôn Diệu Uy ghi dấu ấn với các tác phẩm như Ô Long Thiên Tử, Lục Tiểu Phụng, Thần Long Hiệp Nữ...

Tôn Diệu Uy bị ép từ bỏ ca hát, chuyển sang đóng phim và được yêu thích với tác phẩm Công chúa Hoài Ngọc.

Tuy nhiên, đến năm 2012, Tôn Diệu Uy tiếp tục vướng scandal khiến danh tiếng và sự nghiệp một lần nữa rơi xuống dốc. Nam diễn viên khui chuyện có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên hóa trang của đoàn phim. Anh còn bị chụp lại loạt ảnh thường xuyên tới hộp đêm và ra về với các cô gái lạ, thể hiện đời sống riêng tư phóng túng. Chính vì nhiều thị phi, Tôn Diệu Uy bị khán giả quay lưng.

Hiện tại, Tôn Diệu Uy vừa livestream bán hàng vừa trò chuyện với người hâm mộ. Nam diễn viên có thể kiếm hàng triệu NDT mỗi tối. Bên cạnh đó, ngoại hình của Tôn Diệu Uy được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi. Dù không thể có được hào quang như xưa, tài tử Công chúa Hoài Ngọc vẫn có cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Tôn Diệu Uy hiện tại hơn 50 tuổi nhưng có phong cách trẻ trung, ngoại hình không khác biệt nhiều so với thời trẻ.