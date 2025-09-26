Diễn viên Nhã Phương lộ bụng bầu vượt mặt, nghi vấn mang bầu lần 3?

Tổ ấm hạnh phúc của Nhã Phương - Trường Giang.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào năm 2018, là một trong những cặp đôi vàng của showbiz Việt, luôn thu hút sự quan tâm. Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi hiện có đủ nếp đủ tẻ gồm 1 trai 1 gái. Cặp đôi nổi tiếng với hình ảnh ngọt ngào, thường xuyên dành lời yêu thương cho nhau. Trường Giang nhiều lần công khai khen ngợi vợ, trong khi Nhã Phương cũng không ngần ngại chia sẻ về hạnh phúc làm mẹ.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là của diễn viên Nhã Phương với vòng hai trông khá lạ. Trong loạt ảnh lan truyền, nữ diễn viên lựa chọn trang phục rộng rãi, gương mặt rạng rỡ nhưng chiếc bụng nhô cao lại trở thành tâm điểm chú ý. Từ đó, nghi vấn Nhã Phương đang mang thai con thứ hai bắt đầu được bàn tán xôn xao.

Vòng 2 bất thường của Nhã Phương trong hình ảnh đang được cộng đồng mạng lan truyền (Ảnh: CMH).

Chị gái của nữ diễn viên còn gây xôn xao khi trả lời bình luận được cho là nhắc tới việc Nhã Phương mang thai.

Nguyên do vì trong đoạn clip được chị gái của Nhã Phương chia sẻ, cô liên tục có động thái lạ khi đứng núp ở phía sau và không để lộ vóc dáng. Khi 1 netizen ẩn ý nhắc tới chuyện bà xã Trường Giang mang thai: "Ui em nhìn xa không biết phải Nhã Phương có... không. Nếu có thì vui quá ạ", chị gái của Nhã Phương liền có phản hồi gây xôn xao được cho là thừa nhận: "Đúng rồi em nè".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc vòng hai trông khác lạ đôi khi chỉ đến từ góc chụp, trang phục hoặc trạng thái cơ thể tự nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định. Thực tế, cả Nhã Phương lẫn Trường Giang đều chưa từng lên tiếng xác nhận về thông tin mang thai. Trên trang cá nhân, Nhã Phương chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ bên gia đình và bạn bè, hoàn toàn không đề cập đến chuyện có tin vui.

Hình ảnh được chính chủ đăng tải tối 24/9 cũng cho thấy Nhã Phương chọn trang phục rộng, giấu kín vòng hai. (Ảnh: FBNV).

Nhã Phương thường lựa chọn những trang phục rộng rãi dạo gần đây. (Ảnh: FBNV).

Nhưng cư dân mạng cũng phát hiện điểm khác lạ khi thời gian vừa qua, bà xã Trường Giang ít hoạt động mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh mới. Trước đó, Nhã Phương chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và flex vóc dáng thon gọn.

Nhã Phương từng tâm sự rằng, con cái chính là niềm hạnh phúc và tài sản quý giá nhất của vợ chồng cô. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm thành viên mới để tổ ấm trở nên trọn vẹn, rộn ràng và ấm áp hơn.

Nhã Phương từng chia sẻ dự định sinh thêm con trên sóng livestream.

Đặc biệt, trong buổi tiệc sinh nhật vào tháng 5/2024, bà xã Trường Giang còn hé lộ kế hoạch sinh thêm con: "Đẻ nữa chứ. Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên". Tuy nhiên, nữ diễn viên 9x cũng lo ngại về kế hoạch có 4 đứa con: "Cũng hơi lo lắng. Nếu như vậy con làm sao nuôi. Khoản dạy con là mệt nhất thôi".

Vì vậy, không khó hiểu khi nghi vấn Nhã Phương mang thai lần ba lại khiến cộng đồng mạng phấn khích. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng, hy vọng gia đình nhỏ sẽ có thêm thành viên mới. Ngược lại, cũng có khán giả cho rằng đây có thể chỉ là tin đồn, mọi chuyện nên chờ xác nhận từ chính chủ.