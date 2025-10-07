Hai công ty phim bị cấm hoạt động tại Việt Nam

Liên quan phim Hãy để tôi toả sáng có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Cục Điện ảnh đã gửi văn bản đến công ty Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Trên cơ sở công văn của Image Future Investment (HK) Limited cập nhật về hoạt động tuân thủ Luật Điện ảnh và kế hoạch mới của Tencent, đồng thời báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi toả sáng, Cục Điện ảnh khẳng định tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp giấy phép phân loại phim/quyết định phát sóng.

Hãy để tôi tỏa sáng có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm điều 9, Luật Điện ảnh 2022.

Đến nay, Cục Điện ảnh chưa nhận được hồ sơ của công ty Tencent Holdings Limited hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited).

Vì vậy, để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị các công ty nêu trên tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu thực hiện báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin về hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, bao gồm báo cáo về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, quan hệ pháp lý giữa Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited và kế hoạch cụ thể về việc xin công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh đề nghị 2 công ty gửi văn bản báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 6/10. Cục Điện ảnh cũng đề nghị công ty tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm môi trường phát hành, phổ biến phim lành mạnh, đúng pháp luật.