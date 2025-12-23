"Na Tra 2" dẫn đầu phòng vé 2025, loạt bom tấn Hollywood lần lượt xếp sau

Năm 2025 khép lại với một bức tranh phòng vé toàn cầu đầy biến động nhưng cũng không kém phần ấn tượng. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe, chi phí sản xuất leo thang và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nền tảng trực tuyến, chỉ những dự án thực sự có sức hút mới đủ khả năng chinh phục rạp chiếu. Bảng xếp hạng 2025 Worldwide Box Office cho thấy một thực tế rõ ràng: các thương hiệu lớn, phim hoạt hình, chuyển thể trò chơi – truyện tranh và những tác phẩm mang tính trải nghiệm cao tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cuộc đua doanh thu.

“Na Tra 2” – 1,90 tỷ USD: Cột mốc lịch sử của điện ảnh Trung Quốc

Dẫn đầu phòng vé toàn cầu năm 2025 là “Na Tra 2” (Ne Zha 2) với doanh thu gần 1,9 tỷ USD, trở thành bộ phim Trung Quốc đầu tiên chạm đến cột mốc này. Khởi chiếu từ ngày 29/1, tác phẩm do đạo diễn Yu tiếp tục cầm trịch không chỉ nối dài câu chuyện về vị thần trẻ nổi loạn Na Tra mà còn mở rộng quy mô thế giới quan, nâng tầm kỹ xảo và cảm xúc.

Thành công của Na Tra 2 không chỉ nằm ở thị trường nội địa đông dân mà còn ở khả năng chinh phục khán giả quốc tế. Bộ phim lập kỷ lục doanh thu IMAX với hơn 150 triệu USD, vượt qua nhiều bom tấn Hollywood như Interstellar, Avengers: Infinity War hay Dune: Part Two. Điều này cho thấy phim hoạt hình Trung Quốc không còn bó hẹp trong biên giới quốc gia mà đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.

“Zootopia 2” – 1,27 tỷ USD: Disney khẳng định vị thế phim gia đình

Xếp thứ hai là “Zootopia 2” với doanh thu hơn 1,27 tỷ USD, trở thành phim Hollywood ăn khách nhất năm 2025. Phần tiếp theo của Phi vụ động trời nhanh chóng vượt mốc 1 tỷ USD chỉ sau 17 ngày ra rạp, thiết lập kỷ lục là phim hoạt hình đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử.

Sức hút của Zootopia 2 đến từ nhiều yếu tố: thương hiệu đã được yêu mến từ phần đầu, bộ đôi Judy Hopps – Nick Wilde tiếp tục duyên dáng, cùng cách lồng ghép thông điệp xã hội sâu sắc qua lớp vỏ trinh thám hài hước. Phim không chỉ thành công tại Bắc Mỹ và châu Âu mà còn gây bão tại Trung Quốc, đạt doanh thu hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt, tại Việt Nam, Zootopia 2 lập kỷ lục khi trở thành phim hoạt hình đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ với khán giả mọi lứa tuổi.

“Lilo & Stitch” – 1,04 tỷ USD: Canh bạc live-action thắng lớn

Đứng ở vị trí thứ ba là “Lilo & Stitch” với doanh thu 1,04 tỷ USD. Phiên bản live-action của thương hiệu hoạt hình kinh điển Disney ban đầu được lên kế hoạch phát hành trực tuyến, nhưng quyết định đưa phim ra rạp đã mang lại thành công vượt mong đợi.

Bộ phim trở thành tác phẩm Hollywood đầu tiên trong năm 2025 vượt mốc 1 tỷ USD, chứng minh chiến lược làm lại các thương hiệu quen thuộc vẫn có sức hút nếu được đầu tư đúng mức. Lilo & Stitch không chỉ khai thác yếu tố hoài niệm mà còn chạm đến cảm xúc gia đình, tình thân – điều giúp phim thu hút khán giả rộng rãi.

“A Minecraft Movie” – 958,1 triệu USD: Trò chơi điện tử lên ngôi

Với doanh thu gần 1 tỷ USD, “A Minecraft Movie” cho thấy tiềm năng khổng lồ của dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử. Dù chỉ đạt 46% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, bộ phim vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là giới trẻ – nhóm khán giả lớn lên cùng thế giới Minecraft.

Được đầu tư 150 triệu USD, phim do Jared Hess đạo diễn với sự tham gia của Jack Black và Jason Momoa đã góp phần vực dậy thị trường điện ảnh trong giai đoạn đầu năm ảm đạm. Thành công của A Minecraft Movie tiếp tục củng cố xu hướng: đánh giá phê bình không còn là yếu tố quyết định duy nhất đến doanh thu.

“Jurassic World: Rebirth” – 869,1 triệu USD: Khủng long vẫn là bảo chứng phòng vé

Dù không còn đạt mức bùng nổ như các phần trước, “Jurassic World: Rebirth” vẫn thu về 869,1 triệu USD, khẳng định sức sống bền bỉ của thương hiệu khủng long kéo dài hơn ba thập kỷ. Kịch bản bị đánh giá đơn điệu, nhân vật con người mờ nhạt, nhưng mỗi lần khủng long xuất hiện vẫn đủ sức kéo khán giả ra rạp.

Với sự góp mặt của Mosasaurus, Spinosaurus, Titanosaurus, Quetzalcoatlus và cả T-rex quen thuộc, bộ phim cho thấy một thực tế: đôi khi, trải nghiệm thị giác vẫn là yếu tố then chốt để giữ chân người xem.

“Demon Slayer: Infinity Castle” – 715,3 triệu USD: Anime chinh phục thế giới

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” đạt doanh thu hơn 715 triệu USD, trở thành anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim phá kỷ lục tại Nhật Bản khi vượt mốc 30 tỷ yen và lập thành tích là phim không nói tiếng Anh có doanh thu cao nhất lịch sử tại Mỹ.

Thành công này cho thấy anime không còn là thị trường ngách mà đã trở thành lực lượng quan trọng trên bản đồ phòng vé toàn cầu, đủ sức cạnh tranh với các bom tấn Hollywood.

“How to Train Your Dragon” – 636,3 triệu USD: An toàn nhưng hiệu quả

Phiên bản người đóng của “How to Train Your Dragon” khép lại năm 2025 với doanh thu 636,3 triệu USD, cho thấy sức hút bền bỉ của một thương hiệu hoạt hình đã in sâu trong ký ức khán giả toàn cầu. Bộ phim gần như giữ nguyên cấu trúc câu chuyện của bản hoạt hình ra mắt cách đây 15 năm, từ mối quan hệ giữa Hiccup và chú rồng Răng Sún cho đến hành trình trưởng thành của nhân vật chính.

Chính sự trung thành này giúp phim chinh phục nhóm khán giả gia đình và những người từng yêu thích bản gốc. Phần hình ảnh CGI của các loài rồng được đánh giá cao, đặc biệt là Răng Sún với tạo hình sống động, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, việc lựa chọn cách làm “an toàn” cũng khiến bộ phim vấp phải không ít ý kiến cho rằng thiếu sáng tạo và đột phá.

“F1: The Movie” – 631,6 triệu USD: Kịch bản gốc hiếm hoi thành công

Với 631,6 triệu USD, “F1: The Movie” trở thành hiện tượng đáng chú ý của năm 2025 khi là một trong số rất ít bộ phim có kịch bản gốc lọt vào top doanh thu cao nhất. Dưới bàn tay đạo diễn Joseph Kosinski – người từng thành công với Top Gun: Maverick – bộ phim khai thác thế giới đua xe Công thức 1 theo hướng chân thực, giàu cảm xúc và giàu tính điện ảnh.

Sự góp mặt của Brad Pitt mang lại sức hút ngôi sao, nhưng thành công của phim không chỉ dựa vào tên tuổi diễn viên. F1: The Movie chinh phục khán giả nhờ các cảnh đua được dàn dựng công phu, quay trực tiếp trên đường đua thật, kết hợp âm thanh và hình ảnh có tính trải nghiệm cao.

“Superman” – 616,8 triệu USD: Khởi đầu cho DC mới

Phiên bản “Superman” (2025) do James Gunn đạo diễn đạt doanh thu 616,8 triệu USD, trở thành phim siêu anh hùng ăn khách nhất năm. Trong bối cảnh thể loại này đang dần bão hòa, kết quả trên được xem là tín hiệu tích cực cho kế hoạch tái khởi động vũ trụ điện ảnh DC.

Bộ phim lựa chọn cách tiếp cận cân bằng hơn, giảm bớt màu sắc u tối, tập trung vào hình ảnh Superman như biểu tượng của hy vọng và trách nhiệm. Doanh thu mở màn ấn tượng tại Bắc Mỹ cùng kết quả khả quan ở nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam, cho thấy khán giả vẫn còn sự quan tâm dành cho Người đàn ông thép.

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” – 598,8 triệu USD: Lời chia tay của Ethan Hunt

Khép lại top 10 doanh thu năm 2025 là “Mission: Impossible – The Final Reckoning” với 598,8 triệu USD, đánh dấu chặng đường được cho là cuối cùng của điệp viên Ethan Hunt trên màn ảnh rộng. Ở tuổi 62, Tom Cruise tiếp tục gây ấn tượng khi tự mình thực hiện nhiều pha hành động mạo hiểm, từ nhảy mô tô khỏi vách đá đến bám thân máy bay đang cất cánh.

Dù không đạt doanh thu bùng nổ như một số phần trước, bộ phim vẫn chứng minh sức hút của thương hiệu Mission: Impossible và tinh thần làm phim “quay thật – đóng thật” mà Tom Cruise theo đuổi suốt nhiều năm. Thành tích phòng vé cho thấy lượng khán giả trung thành vẫn sẵn sàng ra rạp để theo dõi hành trình cuối của Ethan Hunt, khép lại một trong những loạt phim hành động bền bỉ và thành công nhất lịch sử Hollywood.