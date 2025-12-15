Zootopia 2 tiếp tục dẫn đầu

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, dịp cuối tuần (12-14/12), rạp Việt thu hơn 50 tỷ đồng. Zootopia: Phi vụ động trời 2 tiếp tục dẫn đầu với doanh thu hơn 31,5 tỷ đồng, bán ra 309.169 vé/9.061 suất chiếu, chiếm hơn 50% toàn thị trường.

Tác phẩm của Disney đạt tổng doanh số 186,3 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, bom tấn đang oanh tạc phòng vé các nước, nâng tổng doanh thu phim hoạt hình lên 1,13 tỷ USD, theo Box Office Mojo.

Đứng thứ hai phòng vé cuối tuần qua là Vua của các vua thu hơn 6 tỷ đồng (62.077 vé/2.946 suất chiếu). Dù không tạo hiệu ứng bùng nổ, phim duy trì được lượng suất ổn định, hưởng lợi từ việc không có phim Việt nào có đủ lực để cạnh tranh.

Nhóm phim ngoại còn lại chia nhau phần doanh thu khiêm tốn. Kumanthong Nhật Bản: Vong nhi cúp bế thu hơn 2,1 tỷ đồng (23.467 vé/872 suất chiếu), Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện đạt gần 795 triệu đồng (5.776 vé/335 suất chiếu), Năm đêm kinh hoàng 2 ở mức hơn 462 triệu đồng (3.864 vé/234 suất chiếu) trong ba ngày cuối tuần.

Phim Việt tuần qua tiếp tục điêu đứng, khả năng lỗ nặng.

'Avatar 3' đổ bộ, phim Việt lỗ chồng lỗ

Tuần qua, phim Việt hiếm hoi được quan tâm là Hoàng tử quỷ. Tác phẩm thu 4,85 tỷ đồng (57.381 vé/2.426 suất chiếu) dịp cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 25,3 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Truy tìm Long Diên Hương vừa chạm mốc 200 tỷ đồng.

Hai tác phẩm nội địa còn lại điêu đứng, trong đó Thế hệ kỳ tích trở thành đề tài bàn luận khắp các diễn đàn. Sau ba ngày khởi chiếu, phim chỉ thu về hơn 492 triệu đồng, bán được 4.990 vé/739 suất chiếu. Đây là mức doanh thu đáng báo động với tác phẩm vừa ra rạp.

Khán giả và các chuyên gia đánh giá nội dung bộ phim có Tuấn Hưng, NSND Thanh Hoa chưa đủ thu hút, mặc dù Hoàng Nam nỗ lực khai thác yếu tố mâu thuẫn gia đình đa thế hệ, câu chuyện khởi nghiệp của Gen Z. Đây là trường hợp vô tiền khoáng hậu của điện ảnh Việt Nam, khi đạo diễn vừa có phim trăm tỷ đồng đã ngã ngựa với tác phẩm bết bát.

Đáng chú ý, Hoàng Nam lường trước được nguy cơ thua lỗ. Ngay tại buổi ra mắt phim, đạo diễn nói anh không kỳ vọng nhiều ở Thế hệ kỳ tích. Anh cầu cứu khán giả ngay tại rạp, chỉ mong phim hòa vốn, không phải nợ nần và có thể làm phim tiếp theo.

Khi phim ra rạp được một ngày, Hoàng Nam tiếp tục dự báo xấu về Thế hệ kỳ tích. Anh tự nhận tác phẩm là cú ngã đau, chấp nhận thất bại và đối diện nguy cơ rời rạp sớm, thua lỗ nặng.

Cũng tại buổi cinetour cuối, đạo diễn Hoàng Nam mong muốn khán giả cứu bộ phim bằng cách mua vé, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để nhiều người biết tới và tác phẩm có thể trụ rạp.

Avatar 3 đổ bộ rạp khiến phim Việt lỗ càng thêm lỗ.

Bên cạnh Thế hệ kỳ tích, phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ của đạo diễn Lan Nguyên chỉ thu hơn 242 triệu đồng (1.541 vé/263 suất chiếu) sau 3 ngày khởi chiếu, đúng với tính chất tác phẩm nhằm tri ân khán giả hơn là sản phẩm thương mại. Ở buổi ra mắt, Hà Anh Tuấn cũng đoán trước kết cục đây sẽ là một trong những tác phẩm doanh thu "thảm" nhất năm.

Tuần này, Avatar 3: Lửa và Tro tàn - phần tiếp theo của loạt phim do James Cameron đạo diễn - ra rạp, được xem là đối thủ nặng ký bậc nhất mùa cuối năm. Những phản hồi ban đầu từ giới phê bình quốc tế cho thấy phim tiếp tục là tác phẩm ăn khách, bùng nổ doanh thu toàn cầu.

Với thành công của hai phần phim trước tại Việt Nam, Avatar 3 nhiều khả năng tiếp tục chiếm lĩnh suất chiếu, gây áp lực lên phần còn lại của thị trường. Nhà phát hành, nhà sản xuất phim nội địa đã dự đoán được khả năng bán vé của Avatar 3, nên tuần này phim Việt "tạm nghỉ ngơi".

Thị trường cuối tuần là màn cạnh tranh giữa Avatar 3 và phần còn lại là loạt phim nước ngoài như Đứa con sau vườn, Học xá quỷ ngự, Hàng xóm của tôi là Totoro, Biệt đội Yoyo: Giải cứu Giáng sinh (cùng ra rạp ngày 19/12). Sức hút "bom tấn tỷ USD" dễ dàng giúp Avatar 3 chiếm vị trí đầu bảng của Zootopia 2, khiến phần còn lại của rạp Việt điêu đứng.