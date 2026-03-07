Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Phim điện ảnh "Tài" tiếp tục tạo thêm điểm nhấn mới khi ê-kíp công bố sẽ có một bản OST "bí mật" xuất hiện ngẫu nhiên tại một số suất chiếu nhất định. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trong bối cảnh tác phẩm đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông và người xem sau buổi công chiếu đầu tiên. Cùng thời điểm, best cut đầu tiên của phim cũng được giới thiệu, hé lộ thêm một phân đoạn hành động quan trọng, góp phần làm rõ màu sắc và định hướng thể loại của dự án.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tất cả các bản phim đang trình chiếu đều có ca khúc "Chỉ cần gọi tên nhau" ở phần kết. Tuy vậy, tại một số suất chiếu bất kỳ, sau khi ca khúc này khép lại, một bản OST khác mang tên "Độc" sẽ bất ngờ xuất hiện. Đây được xem như một món quà đặc biệt dành cho khán giả ra rạp, tạo nên yếu tố bất ngờ trong trải nghiệm xem phim.

Mỹ Tâm trong phân cảnh trong phim Tài.

Chia sẻ về ý tưởng này, Mỹ Tâm cho biết: "Đây là ý tưởng của các bạn trẻ trong ê-kíp. Tôi thấy cũng khá thú vị nên đồng ý mang vào trong phim. Dù vậy, những bất ngờ của Tài sẽ không chỉ dừng ở đây. Hẹn khán giả trong các suất chiếu cinetour những ngày sắp tới để xem phim và tâm sự nhẹ cùng dàn cast tuyệt vời trong phim Tài nhé!".

Lời tâm sự cho thấy tinh thần cởi mở của ê kíp trong việc tạo thêm trải nghiệm mới cho khán giả, đồng thời gợi mở về chuỗi hoạt động giao lưu sắp tới. Được biết, cả hai ca khúc "Chỉ cần gọi tên nhau" và "Độc" đều do Mỹ Tâm sáng tác cũng như thể hiện. Phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng, người đứng sau nhiều dự án âm nhạc nổi bật của V-pop và thường xuyên đảm nhận vai trò dàn dựng âm nhạc trong các liveshow lớn của Mỹ Tâm. Sự kết hợp này được đánh giá là bảo chứng cho chất lượng phần âm nhạc của phim, đặc biệt trong bối cảnh tác phẩm mang màu sắc hành động xen lẫn tâm lý.

Sau buổi premiere, ca sĩ Đức Phúc cũng dành nhiều lời khen cho phần âm nhạc của dự án: "Tôi siêu ấn tượng với phần hành động của Tài. Tôi cũng thích xem phim hành động, nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi phải bấu chặt vào ghế khi xem. Những cú ra đòn quá thật, quá ấn tượng, đi cùng với đó là phần film score làm rất ấn tượng. Tôi được biết anh Khắc Hưng là giám đốc âm nhạc của phim, nên cũng không quá bất ngờ với chất lượng âm nhạc này".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tình cảm trong phim "Tài".

Bên cạnh câu chuyện OST, best cut đầu tiên của phim cũng được công bố trong sáng 5/3. Đó là phân cảnh Tài đuổi theo tên đàn em đang cầm tiền bỏ chạy khỏi quán karaoke. Giữa phố đêm đậm chất thành thị, một cuộc chiến đã nổ ra để tranh giành chiếc túi chứa số tiền khổng lồ. Một mình Tài trong thế bị bao vây đã đánh bại hàng chục tên côn đồ sử dụng giáo mác, phóng lợn và nhiều loại vũ khí khác.

Cách đánh rất "đời" tạo ra ấn tượng rất tốt với khán giả. Không biến Tài thành một "siêu anh hùng", bộ phim tạo ra một con người quyết tâm bảo vệ những thứ mình cho là có giá trị, nhưng vẫn giữ được tâm lý bình thản. Việc băng tay lại trước khi đấm vỡ kính xe hay hoảng hốt khi thấy một chiếc xe máy chuẩn bị cán qua mình là minh chứng rõ nhất cho sự chân thật của "Tài".

Phim điện ảnh "Tài" do CGV phát hành sẽ khởi chiếu tại rạp vào ngày 6/3/2026.