Nữ diễn viên vào tù gây chấn động Trung Quốc

Ngày 28/9, trang QQ đưa tin nữ diễn viên Triệu Tiêu Hoằng gây bất ngờ khi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián (Tây Ban Nha) với bộ phim Mẹ đến từ nhà tù. Đây là giải thưởng điện ảnh hạng A lâu đời, có giá trị lớn chỉ sau Tam đại giải thưởng điện ảnh châu Âu là (Cannes, Venice, Berlin).

Mẹ đến từ nhà tù mất 7 năm để hoàn thành. Bộ phim xoay quanh hành trình của người phụ nữ tên Liêu Hồng được trả tự do về với xã hội và nỗi lòng muốn hàn gắn mối quan hệ với gia đình. Với lối kể chuyện ấm áp, kiên cường, tác phẩm đã khắc họa được cuộc đời gian truân nhưng đáng tự hào của nữ chính.

Liêu Hồng vốn là thành viên của một đoàn nghệ thuật, có danh tiếng và cuộc sống sung túc được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô đã vô tình ngộ sát chồng, khi chống lại thói bạo hành từ người chồng khắc nghiệt. Sau khi ra tù, Liêu Hồng đối mặt với sự xa lánh của gia đình và quá trình khó khăn khi tái hòa nhập xã hội. Diễn xuất phong phú, giàu cảm xúc của Triệu Tiêu Hoằng đã khiến khán giả quốc tế xúc động và nhận được sự tán thưởng của thành viên ban giám khảo.

Triệu Tiêu Hoằng gây chấn động khi giành giải Ảnh hậu của một Liên hoan phim quốc tế chỉ với tác phẩm đầu tay.

Đáng nói, bộ phim được xây dựng từ chính cuộc đời của Triệu Tiêu Hoằng, cô từng là ca sĩ. Nữ diễn viên tiết lộ khi cô còn đang thụ án, đạo diễn Tần Hiểu Vũ đã tìm tới cô để lấy tư liệu. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Triệu Tiêu Hoằng, trong phim cô đóng cùng với con trai.

Trên bục nhận giải, Triệu Tiêu Hoằng chia sẻ: "Giờ phút này tôi muốn cảm ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, dù đối mặt với khó khăn đau khổ cùng tuyệt vọng, tôi cũng không từ bỏ chính mình". Nữ diễn viên cảm ơn sự ủng hộ của con trai và gửi lời tới những người phụ nữ đang gặp khó khăn: "Nếu các bạn có thể tìm thấy sự can đảm, an ủi và sức mạnh sau khi xem bộ phim của chúng tôi, đó sẽ là ý nghĩa lớn nhất của việc thực hiện bộ phim này".

Trước Triệu Tiêu Hoằng, điện ảnh Trung Quốc cũng nhận tin vui khi nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi giành giải thưởng Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Venice (Italia).