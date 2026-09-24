Mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới xin lỗi

Trang Naver đưa tin sau khi nhiều khán giả phàn nàn về đôi môi bơm sưng tều khiến người xem phân tâm trong phim The Scandal, nữ diễn viên Nana đã lên tiếng xin lỗi.

"Nếu đôi môi của tôi khiến những người xem cảm thấy khó chịu thì đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ lựa chọn cá nhân không phù hợp với tư cách một diễn viên", Nana chia sẻ.

Nana đồng thời xin lỗi những người hâm mộ đã phải đọc các bình luận tiêu cực về cô. Nữ diễn viên hiểu người hâm mộ có thể buồn khi nhìn thấy những lời chỉ trích. Cô hy vọng thời gian tới đón nhận nhiều phản hồi tích cực hơn.

Nhiều khán giả cho rằng họ bị phân tâm, khó chịu vì ngoại hình của Nana không hợp phim cổ trang.

Trong The Scandal, Nana thể hiện vai góa phụ Hee Yeon sống ở thời Joseon. Cô trở thành mục tiêu chinh phục của người đàn ông nổi tiếng trăng hoa Jo Won (Ji Chang Wook).

Jo Won nhận lời cá cược của phu nhân Jo (Son Ye Jin đóng) nên đã tới quyến rũ, chinh phục Hee Yeon. Càng tiếp xúc với Hee Yeon, Jo Won dần rung động trước người phụ nữ này. Từ đó, mối quan hệ giữa ba người ngày càng trở nên rắc rối.

Nana bị chê mang vẻ đẹp sắc sảo, đậm nét phương Tây, không hòa hợp với vai diễn bối cảnh cổ trang.

Dù mặc hanbok có màu sắc thanh nhã, được trang điểm để làm nổi bật vẻ tiều tụy, nữ diễn viên cũng giảm cân để trở nên gầy gò hốc hác hơn nhưng ánh mắt mạnh mẽ và đôi môi đầy đặn đã khiến Nana lệch pha so với dàn diễn viên còn lại.

Khán giả đánh giá tư thế của nữ diễn viên xấu và không phù hợp nhân vật tiểu thư.

Vai diễn của Nana bị đánh giá là điểm yếu của tác phẩm.

Tuyến nhân vật của Hae Yeon cũng bị đánh giá xảy ra quá nhanh, chưa đủ thời lượng để thể hiện diễn biến cảm xúc nhân vật từ góa phụ tiết hạnh từ chối cám dỗ, đến khi rung động và quyết định phá vỡ khuôn khổ lễ giáo.

Khả năng kết nối của Nana và Ji Chang Wook bị cho là thiếu sự ăn ý. Trước đó, trong phim Climax, Nana từng bị nhận xét gương mặt đơ cứng do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Nana sinh năm 1991, từng là thành viên của nhóm nhạc After School. Từ năm 2013 đến nay, cô liên tiếp vào Top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh do trang sắc đẹp của Mỹ TC Candler bình chọn. Trong đó có hai năm 2014-2015 cô còn đứng đầu danh sách, từ đó có biệt danh "mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới".

Nana từng gây ấn tượng với nhan sắc rực rỡ, quyến rũ trong các phim Cô gái mang mặt nạ, Oh! Master, Hung thủ vô hình, Vòng xoáy lừa đảo...

Không ít người tiếc nuối nhan sắc Nana, chỉ trích cô vì làm diễn viên nhưng lại lạm dụng dao kéo.

The Scandal được phát triển từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos. Câu chuyện này từng được điện ảnh Hàn Quốc chuyển thể thành Untold Scandal (2003), với sự tham gia của dàn diễn viên Bae Yong Joon, Lee Mi Sook và Jeon Do Yeon.

Sau khi lên sóng, The Scandal đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các chương trình truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix, với 1,9 triệu lượt xem và 14,5 triệu giờ xem. Tác phẩm cũng lọt vào top 10 tại 10 thị trường, trong đó có Việt Nam.