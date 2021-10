Mỹ nhân 9X gây sốt "Trò chơi con mực": Nhan sắc đỉnh cao, thân thế "không phải dạng vừa"

Thứ Bảy, ngày 02/10/2021 10:22 AM (GMT+7)

Cùng tham gia bom tấn Squid game nhưng cả hai mỹ nhân 9X đều có cách thể hiện khác nhau, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bộ phim Squid game vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian gần đây. Bom tấn "xứ sở kim chi" gây “sốt” với cốt truyện ly kỳ mang tính giải trí cao, phản ánh nhiều vấn đề xã hội gai góc cùng kỹ xảo điện ảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt, hai nữ diễn viên 9X xinh đẹp là Lee Yoo Mi và Jung Ho Yeon được rất nhiều người đánh giá cao về nhan sắc cũng như khả năng diễn xuất trong tác phẩm này.

Squid Game sau khi lên sóng đã có độ phủ sóng rất lớn

Lee Yoo Mi

Trong phim Squid game, Lee Yoo Mi đã vào vai Ji Yeong - một cô gái đáng thương với cuộc sống khó khăn và mất phương hướng trong việc tìm mục tiêu sống của mình. Nhân vật Ji Yeong đã chạm đến trái tim khán giả khi tiết lộ bản thân đã phải chứng kiến cảnh bố ra tay với mẹ rồi vào nhà tù. Chính ông ta cũng là người xâm hại cô. Cuộc sống khốn khó đã đẩy cô gái tham gia trò chơi và rồi cái giá mà cô phải trả chính là mạng sống của mình.

Nữ diễn viên Lee Yoo Mi dù chỉ đóng vai phụ nhỏ nhưng đã tạo được nhiều chú ý

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi với khả năng diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc của Lee Yoo Mi khi thể hiện một nhân vật có nội tâm phức tạp. Đặc biệt, tình bạn giữa cô và Kang Sae Byeok (Jung Ho Yeon) dù chỉ chớp nhoáng nhưng cũng khiến khán giả vô cùng xúc động.

Tình bạn đẹp của 2 mỹ nhân 9X trong Squid game

Trong suốt hơn 10 năm qua, cô cũng đã góp mặt trong rất nhiều dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình như: Korean Peninsula, Welcome to Waikiki, Voice 2, Touch Your Heart, Doctor John, Hwayi: A Monster Boy, Will You Be There?, Outdoor Begins,...

Lee Yoo Mi từng tham gia nhiều bộ phim trước đó

Đặc biệt, gần đây Lee Yoo Mi cũng được nhiều người biết đến hơn khi tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh “bách hợp” Young Adults Matter cùng Hani (EXID). Hai cô gái với những câu chuyện khác nhau, vô tình gặp gỡ trên đường và cùng nhau trải qua những chuyện không may, trải nghiệm cái gọi là "sự tàn bạo của thế giới" đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của khán giả.

Mỹ nhân 9X sở hữu gương mặt “hack tuổi” đỉnh cao

Chưa dừng lại đó, ngoại hình xinh đẹp gần giống cố ca sĩ Sulli của Lee Yoo Mi cũng là chủ đề được nhiều khán giả bàn tán. Với nhan sắc ấn tượng này, người hâm mộ kỳ vọng Lee Yoo Mi sẽ trở thành 1 trong những diễn viên hàng đầu trong tương lai.

Nữ diễn viên còn được quan tâm bởi nhan sắc giống nữ nghệ sĩ quá cố Sulli

Jung Ho Yeon

Trong bộ phim, Ho Yeon vào vai một cô gái cá tính, bất cần và mạnh mẽ. Tuy đôi lúc sự ngông nghênh của Sae Byeok khiến nhân vật này lâm vào nguy hiểm nhưng thực chất cô là một cô gái tình cảm và hiểu chuyện. Thậm chí dù sánh vai với những tên tuổi hàng đầu như Lee Jung Jae, Park Hae Soo..., cô nàng vẫn không hề bị lép vế.

Jung Ho Yeon gây ấn tượng trong Squid Game

Trước khi được biết đến qua Squid Game, Jung Ho Yeon đã là người mẫu nổi tiếng của xứ Hàn. Cô nàng gia nhập làng thời trang từ năm 16 tuổi và được nhiều thương hiệu, tạp chí hàng đầu Hàn Quốc săn đón diễn show cũng như mời ký hợp đồng quảng cáo. Ho Yeon cũng là một trong số ít người mẫu tự do của Hàn Quốc được trúng từ 3 - 4 show diễn tại mỗi mùa Tuần lễ thời trang Seoul suốt 2 năm.

Jung Ho Yeon từng vinh dự nằm trong Top 50 người mẫu hàng đầu thế giới

Jung Ho Yeon được xem là một trong những người mẫu đắt giá nhất

Về đời tư, Jung Ho Yeon còn được chú ý bởi chuyện tình với nam diễn viên Lee Dong Hwi. Lee Dong Hwi lớn hơn cô 9 tuổi, và được khán giả biết đến khi từng đóng bộ phim truyền hình ăn khách Reply 1988. Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 1/2016 sau 1 năm yêu đương giấu kín.

Jung Ho Yeon và mối tình 6 năm với nam diễn viên Lee Dong Hwi

Ho Yeon còn góp mặt trong hội bạn thân của Jennie (Black Pink). Cả hai thường xuyên đi chơi, đăng ảnh của nhau trên mạng xã hội và tương tác thân mật. Vừa qua, Jennie thậm chí còn gửi một xe tải đồ ăn để thể hiện sự ủng hộ cho cô bạn thân Ho Yeon trên phim trường Squid Game .

Jung Ho Yeon là bạn thân của Jennie (BLACKPINK)

Sau khi bộ phim kết thúc, Jung Ho Yeon trở thành một trong những tên tuổi cực hot. Thậm chí trang Instagram của nữ người mẫu còn cán mốc 5 triệu người theo dõi. Điều này chứng tỏ ở việc lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô tăng vọt. Chỉ trong vài ngày phim lên sóng, lượng người theo dõi trên Instagram của Jung Ho Yeon đã tăng từ 400 nghìn lên con số 1,6 triệu.

