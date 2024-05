Sam trầm cảm sau khi sinh đôi

Trong một talkshow mới đây, Sam khoe một góc cơ ngơi rộng lớn mang tiêu chuẩn 5 sao. Theo nữ diễn viên tiết lộ, đây là chỉ là cơ sở làm ăn của cô và được MC Hoàng Rapper ví von "lộng lẫy như lâu đài".

Sam giới thiệu với Hoàng Rapper và diễn viên Hạ Anh về cơ ngơi của mình.

Kể về bản thân hiện tại, Sam thừa nhận rằng cuộc sống trước và sau hôn nhân của mình có rất nhiều điều khác biệt. Từ một cô gái độc thân, giờ đây Sam không chỉ bước vào ngưỡng cửa hôn nhân mà còn là mẹ của 2 em bé. Những thay đổi này đã khiến cô đối diện với không ít khó khăn để có thể thích nghi với cuộc sống mới.

"Hồi xưa tôi là một cô gái ham công việc, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, thời gian chủ yếu ở phim trường hoặc làm kinh doanh. Còn bây giờ tôi làm mẹ toàn thời gian, lúc nào cũng ở nhà. Mở mắt ra nào là chăm sóc con, cho con bú, vắt sữa, thay tã rồi sắp xếp đồ cho em bé... Nói chung là hàng ngàn những công việc không tên dành cho mẹ bỉm luôn. Hồi xưa mình cứ nghe nói là mẹ bỉm bận lắm mà không hiểu được. Mình cứ nghĩ là bận là bận sao? Tại vì mình nghĩ chăm sóc em bé nó cũng không có phức tạp lắm, cũng đơn giản thôi mà. Nhưng tới khi trải nghiệm rồi, mình mới cảm nhận được thật sự. Thật sự bận", Sam trải lòng.

Cô cho biết thêm, từ lúc vào bệnh viện sinh con cho tới khi về nhà, cô không có thời gian để xem TV.

Ngoài ra, diễn viên cũng xác nhận ông xã cô là người Hàn Quốc sau những đồn đoán trước đó của dân mạng. Cô kể, cặp sinh đôi nhà cô được ông bà nội đặt tên tiếng Hàn là Ijin và Ijun.

Sam từng trầm cảm sau sinh.

Sam tiết lộ bản thân từng đối diện với trầm cảm sau sinh. Nhưng cô vượt qua được nhờ sự động viên của ông xã và mẹ ruột.

"Có những khoảng thời gian sau khi sinh, mình đột nhiên bật khóc mà mình không hiểu lý do tại sao mình khóc. Thậm chí, chồng mình nói những lời yêu thương với mình, mình cũng bật khóc. Ngồi vắt sữa mà nước mắt mình tuôn rơi. Mình cũng không hiểu lý do tại sao mà mình khóc. Lúc đó tôi mới nghĩ, hình như mình đang bị trầm cảm sau sinh. Cũng không biết vì lý do gì mà những cảm xúc này nó đến với mình. Nhưng mình cũng may mắn, trong thời gian đó luôn có chồng và mẹ em đồng hành.

Chồng tôi sợ quá, hủy hết tất cả những công việc ở bên ngoài để ngồi ở nhà với tôi, bên cạnh tôi những lúc đó để tôi yên tâm, có gì thì cũng có chồng ở bên cạnh. Anh ấy luôn động viên tôi những lúc như vậy. Nhờ điều đó mà tôi vượt qua được giai đoạn khủng hoảng", Sam xúc động kể lại.

Sam hạnh phúc vì luôn có chồng đồng hành bên cạnh.

Hiện tại, cô đã lấy lại tinh thần và trở lại với các hoạt động kinh doanh. Diễn viên Đảo độc đắc khẳng định thời điểm độc thân, cô hạnh phúc khi sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền. Song ở hiện tại, hạnh phúc đối với cô chính là gia đình nhỏ.

Nguồn: [Link nguồn]