Tom Hanks mặc giản dị, đi tàu điện ngầm dù tài sản 400 triệu USD

Theo Daily Mail, ngôi sao đoạt giải Oscar gần đây được trông thấy sử dụng tàu điện ngầm để đi lại trong thành phố. Tom Hanks mặc áo khoác kaki bên ngoài áo len xám, quần đen và đội mũ lưỡi trai. Ông khoác chiếc ba lô màu xanh rêu, đeo cặp kính trong và khẩu trang che khuất phần lớn khuôn mặt.

Tom Hanks trên tàu điện ngầm New York. Ảnh: Backgrid

Trang tin miêu tả nam diễn viên tỏ ra hoàn toàn thoải mái khi đi tàu và đứng gần cửa. Ông quan sát xung quanh toa tàu đông đúc như một hành khách bình thường. Một vài người tinh ý đã nhận ra Tom Hanks và nhanh chóng chụp lại hình ảnh này, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều fan khen sự giản dị và gần gũi của ngôi sao hạng A Hollywood khi chọn phương tiện công cộng để đi lại thay vì sử dụng những chiếc xe riêng sang trọng.

Tài tử Hollywood đứng giữa khoang tàu đông đúc. Ảnh: Backgrid

Theo Celebrity Net Worth, Tom Hanks hiện có khối tài sản khoảng 400 triệu USD trong khi vợ ông, ca sĩ - diễn viên Rita Wilson, cũng có tài sản 100 triệu USD. Nhiều năm qua, tài tử nổi tiếng với lối sống giản dị, tính cách điềm đạm, chân chất. Ông tham gia nhiều hoạt động từ thiện và xã hội, quyên góp cho các tổ chức y tế, cộng đồng, bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người lạ nhưng thường thực hiện một cách âm thầm, không phô trương.

Tom Hanks là một trong những nam diễn viên xuất sắc và được yêu mến nhất của Hollywood, nổi bật với phong cách diễn xuất chân thật, sâu sắc và đa dạng. Ông sinh năm 1956 tại California, Mỹ, và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ thập niên 1980. Tài tử nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các vai diễn trong Big, Forrest Gump, Saving Private Ryan, Sleepless in Seattle và loạt phim Toy Story (lồng tiếng Woody)... Ông từng giành hai giải Oscar liên tiếp hạng mục Nam chính xuất sắc (1994 và 1995). Ngoài diễn xuất, ông là nhà sản xuất phim, đạo diễn và tác giả.

Tom Hanks và vợ, Rita Wilson, trên thảm đỏ Oscar. Ảnh: Invision

Ở tuổi ngấp nghé 70, Tom Hanks vẫn đam mê công việc. Ông sẽ đóng vai chính trong vở kịch This World of Tomorrow công diễn từ cuối tháng 10 - tác phẩm ông đồng viết kịch bản. Sắp tới, Tom cũng lồng tiếng cho nhân vật Woody trong phim hoạt hình Toy Story 5 dự kiến ra mắt năm 2026. Hai dự án khác tài tử sắp tham gia là phim The Phoenician Scheme và phần tiếp theo của Greyhound.

Tom Hanks có bốn người con, bao gồm hai con với vợ cũ và hai con với vợ hiện tại. Ông gắn bó thân thiết với các con, dù từng trải qua nhiều thăng trầm trong vai trò làm cha khi còn trẻ.