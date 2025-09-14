Ảnh sao 14/9: Đình Tú - Ngọc Huyền tung ảnh cưới

Trước thềm đám cưới vào tháng 11, Đình Tú và Ngọc Huyền dành thời gian lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Mới đây, đôi uyên nương thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách phim màu cổ điển tại Đà Lạt, nhận được nhiều lời khen.

Ca sĩ, người mẫu Vũ Ngọc Anh tận hưởng không khí mát mẻ sau cơn mưa.

Ông xã Phú Đạt âu yếm, hôn lên bụng bầu của họa hậu Ngọc Hân. Cô cho biết giây phút đó là hạnh phúc, viên mãn và khó quên nhất.

Ca sĩ Thu Phượng tự hào với nước da căng bóng, hồng hào sau khi tập thể dục hàng giờ.

Ống kính máy ảnh bắt trúng khoảnh khắc Lê Dương Bảo Lâm ăn cơm một cách hài hước.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tạo hình nữ doanh nhân.

Á hậu Trịnh Kim Chi gác công việc, cùng ông xã doanh nhân ra ngoại ô nghỉ dưỡng.

Nét đẹp trong trẻo của diễn viên Khả Ngân.

Thanh Hiền cùng con gái Grammy. Cô nói bên con là cảm giác bình yên nhất, giúp xua đi mọi căng thẳng, áp lực cuộc sống.

Bà xã nghệ sĩ Công Lý lên đồ thanh lịch đi sự kiện.

Diễn viên Thủy Top hành hương ở Ấn Độ. Tại đây, cô tham gia khóa tu tập, thiền và trải nghiệm du lịch tâm linh.

Ở tuổi ngoài 40, ca sĩ Phương Linh thích phong cách gợi cảm, thường xuyên diện trang phục khoe hình thể.