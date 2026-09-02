MV “Những người hùng không tên” nhận ý kiến trái chiều, ca sĩ Du Thiên lên tiếng

Những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến MV “Những người hùng không tên” của ca sĩ Du Thiên (tên thật là Nguyễn Minh Thương, sinh năm 1985 tại Hải Dương - nay là Hải Phòng).

Sau 3 ngày ra mắt, MV này đạt 8 triệu view trên Youtube.

Một cảnh quay trong MV "Những người hùng không tên" của ca sĩ Du Thiên thực hiện tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ca sĩ Du Thiên cung cấp.

Sau khi xem MV, nhiều người đồng tình với việc lời bài hát “Những người hùng không tên” gây xúc động, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự biết ơn với anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đặc biệt khi MV này ra mắt vào dịp Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, trong MV, đoạn quay ở nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị), ca sĩ Du Thiên đã đưa cả dàn nhạc vào và hát với hình thức “gào thét”, “quằn quại” là không hợp lý.

Nhiều tài khoản Facebook bình luận rằng, nghĩa trang liệt sĩ là nơi anh hùng liệt sĩ yên nghỉ, cần không gian yên tĩnh, tôn nghiêm. Một số ca sĩ đã từng hát tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nhưng được tổ chức bài bản, không “gào thét” như ca sĩ Du Thiên.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Du Thiên quay MV, hát theo hình thức “gào thét” ở nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là không hợp lý, không nên.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, ca sĩ Du Thiên cho biết, bản thân anh luôn nghĩ rằng, là người Việt Nam, được hưởng hòa bình, độc lập là nhờ công ơn hy sinh của thế hệ cha ông đi trước.

Vì vậy, ca sĩ Du Thiên hợp tác với nhạc sĩ Thành Đô viết bài hát để xây dựng MV “Những người hùng không tên” nhằm tri ân, thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước.

Ca sĩ Du Thiên cho biết, ekip thực hiện MV đưa dàn nhạc vào nghĩa trang là muốn thể hiện sự chân thành, thành kính, biết ơn. Trước khi quay MV, ekip đã xin phép các cơ quan chức năng, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Theo nam ca sĩ, vì phần lời hát đã được thu âm trước nên khi đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, ekip của Du Thiên chủ yếu ghi hình, mở nhạc nhỏ.

Nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Du Thiên đưa dàn nhạc vào nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và hát theo kiểu "gào thét" là không hợp lý. Ca sĩ Du Thiên cho rằng, việc đưa dàn nhạc vào nghĩa trang là muốn thể hiện sự chân thành, biết ơn; hát với kiểu "gào thét" vì bài hát thể hiện theo phong cách rock. Ảnh: Ca sĩ Du Thiên cung cấp.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị xác nhận trước khi quay MV, ekip ca sĩ Du Thiên đã có văn bản và được các sở, ngành, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tạo điều kiện hỗ trợ.

Giải thích cách thể hiện được cho là “gào thét”, ca sĩ Du Thiên cho biết, bài hát “Những người hùng không tên” là dòng nhạc chính luận, phong cách rock - giọng cao, khỏe khoắn và cháy bỏng, thể hiện sự hào hùng, tự hào là người Việt Nam. Nếu không “gào thét” thì lời hát và hình ảnh không liên quan đến nhau, không đúng với tinh thần bài hát, từ đó bài hát không thành công.

“Theo mình, đó không phải là quằn quại, không phải là không nghiêm túc mà đó là Thiên đang nhập tâm, nhập hồn, thể hiện đúng tinh thần bài hát. Một bài hát có lời cháy bỏng, nhạc phối khí mạnh mẽ thì Thiên không thể đứng yên để hát, như vậy không hợp lý” – ca sĩ Du Thiên cho biết.

MV Những người hùng không tên còn thực hiện cảnh quay ở cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị - địa chỉ đỏ giáo dục tình yêu, khát vọng hòa bình của nhân loại. Ảnh: Ca sĩ Du Thiên cung cấp.

Chia sẻ thêm về sự nghiệp của mình, ca sĩ Du Thiên cho biết trước đây vì chuyện “cơm áo gạo tiền”, bản thân anh chọn hát nhạc trẻ. Khi đi hát, người hâm mộ thích, mời bữa ăn, cốc nước hay xin chụp hình chung. Là ca sĩ, Du Thiên không từ chối, nhưng luôn giữ quan điểm việc của ai người đó làm, không ảnh hưởng đến ai.

Ca sĩ Du Thiên thừa nhận trước đây còn nông nổi, khi bị cộng đồng mạng tấn công, bản thân anh thiếu kiềm chế về lời lẽ. Khi nhận ra, ca sĩ Du Thiên quyết tâm thay đổi, trau chuốt hình ảnh để bản thân ngày càng tốt hơn.

Một trong những cách làm của ca sĩ này là đi theo dòng nhạc chính luận, với những bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, hướng đến lan tỏa những giá trị tốt đẹp.