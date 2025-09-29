'Mưa đỏ' đã rời rạp

Sau gần một tháng gây sốt phòng vé, Mưa đỏ rời rạp sáng 29/9, khép lại hành trình lập kỷ lục khó tin của dòng phim lịch sử Việt Nam. Trong ba ngày cuối tuần (26-28/9), bộ phim của Điện ảnh Quân đội Nhân dân vẫn kịp thu thêm 14,05 tỷ đồng từ 144.696 vé, qua 3.690 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên 713,8 tỷ đồng.

Thành tích này giúp Mưa đỏ trở thành phim Nhà nước đầu tiên trong thập kỷ vượt mốc 700 tỷ đồng, chứng minh sức hút có thể kéo dài đến lúc rời rạp. Trong suốt mùa phim lễ 2/9, có lúc tác phẩm chiếm hơn 70-80% suất chiếu toàn quốc, nhiều dự án thương mại phải né lịch hoặc chật vật cạnh tranh.

Tử chiến trên không tiếp tục dẫn đầu rạp Việt.

Sau khi Mưa đỏ khép lại hành trình ngoài rạp, phòng vé hiện không quá sôi nổi. Dẫn đầu doanh thu cuối tuần là Tử chiến trên không với 47,99 tỷ đồng từ 491.270 vé, 11.046 suất chiếu. Bộ phim đề tài không tặc của Điện ảnh Công an nhân dân có tổng doanh thu 165,3 tỷ đồng sau 11 ngày trụ rạp.

Phim hoạt hình Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze thay thế vị trí thứ hai của Mưa đỏ. Trong ba ngày cuối tuần, phim bán được 3,28 tỷ đồng từ 29.593 vé/1.385 suất chiếu, tổng doanh số 3,9 tỷ đồng.

Trận chiến sau trận chiến thu 1,52 tỷ đồng từ 11.321 vé/470 suất chiếu. Dù được chuyên gia quốc tế chấm điểm đến 97% trên Rotten Tomatoes, bộ phim có tài tử Leonardo DiCaprio đóng chính không thu hút tại Việt Nam. Tác phẩm đến từ Hollywood đang có tổng doanh thu 1,62 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu.

Trái ngược thành tích ổn định của Tử chiến trên không, phim Việt Đồi hành xác kén khán giả, mang về từ 14.243 vé/1.010 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Lương Đình Dũng đang ở mức 1,25 tỷ đồng.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng vẫn thu thêm một tỷ đồng từ 8.864 vé/502 suất sau gần 3 tuần ra rạp. Bom tấn kinh dị tỷ USD kiếm được 39,1 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Các phim quốc tế khác như Đại chiến xứ sở cối xay gió (771 triệu đồng), Exit 8: Ga tàu vô tận (767 triệu đồng) hay BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue Remastered (719 triệu đồng) có doanh số tương đối thấp.

Hàng loạt phim gia đình đổ bộ rạp chiếu vào tháng 10.

Hai bộ phim Việt ra rạp dịp 2/9 sắp rời rạp với doanh thu giảm mạnh. Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn mang về 415 triệu đồng từ 4.846 vé/262 suất chiếu. Khế ước bán dâu chốt tuần với 223 triệu đồng từ 3.072 vé/148 suất chiếu.

Sau những ngày "chiếm suất" của Mưa đỏ, hàng loạt phim Việt ra mắt vào tháng 10, hướng đến thị trường Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nổi bật trong số đó là Chị ngã em nâng (đạo diễn Vũ Thành Vinh) và Cục vàng của ngoại, dự án mới của “đạo diễn trăm tỷ” Khương Ngọc. Bên cạnh đó, Bịt mắt bắt nai, Phá đám: Sinh nhật mẹ do “biên kịch nghìn tỷ” Bình Bồng Bột chấp bút cũng trở lại đường đua sau khi né cơn bão Mưa đỏ.

Các nhà phát hành kỳ vọng nhóm phim tâm lý - gia đình sẽ kéo khán giả trở lại, giữ vị thế cho phim Việt, đủ sức cạnh tranh với điện ảnh Thái Lan (Quỷ ăn tạng 3) và Hàn Quốc (Tay anh giữ một vì sao).