Một năm “sóng gió”, nợ nần bủa vây của Trương Ngọc Ánh

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố vừa khởi kiện Công ty TNHH TNA Entertainment do Trương Ngọc Ánh làm đại diện, với lý do chậm trễ thanh toán các khoản phí trong hợp đồng tổ chức sự kiện “Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023” tại Nhà hát TP.HCM.

Trong đơn kiện gửi đến Tòa án nhân dân TP.Thủ Đức, TP.HCM, phía Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố yêu cầu công ty của Trương Ngọc Ánh trả khoản tiền nợ gốc, tiền phạt vi phạm hợp đồng, tiền lãi chậm trả, tổng cộng 360.945.900 đồng.

Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh vướng nhiều ồn ào về tiền bạc.

Trương Ngọc Ánh cho biết, sau khi công ty gửi công văn, đôi bên đã đi đến thống nhất về vấn đề thanh toán. Vì vậy, cô không rõ thông tin phía Trung tâm vẫn khởi kiện.

Trong khi đó, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố xác nhận nội dung đơn kiện và tuyên bố: "Nếu TNA Entertainment thực hiện đúng cam kết, chúng tôi sẽ rút đơn kiện".

Diễn viên “Hương Ga” thừa nhận năm qua với cô là một năm đầy “sóng gió”. Cách đây ít ngày, cô công khai đòi nợ một đơn vị với số tiền 24 tỷ đồng.

Theo Trương Ngọc Ánh, đơn vị này là nhà tài trợ kim cương một chương trình của công ty cô, họ nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay đã 9 tháng vẫn chưa thanh toán một khoảng nào.

“Đơn vị này không có chút thiện chí nào. Các giấy xác nhận công nợ và lịch thanh toán cũng đã ký nhiều lần. Bên tôi đồng ý cho đối tác thanh toán làm 50 lần cũng được để chia sẻ khó khăn nhưng tình hình không khả quan”, Trương Ngọc Ánh cho hay.

Cũng theo Trương Ngọc Ánh, việc đối tác nợ tiền ảnh hưởng khá nhiều đến công ty của cô và những bên liên quan.

“9 tháng qua phía tôi chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi nhưng tôi vẫn im lặng, nhẹ nhàng lịch sự để giữ hình ảnh đối tác. Song mọi việc đã đi quá giới hạn. Tôi chỉ mong đối tác giữ chữ tín và tôn trọng lẫn nhau”, Trương Ngọc Ánh bày tỏ thêm.

Hồi tháng 1, công ty cũ của Trương Ngọc Ánh bị đơn vị đâm đơn kiện đến Tòa Án Nhân dân TP. Thủ Đức, TP.HCM về việc chưa hoàn trả tiền theo thỏa thuận.

Khi ấy, Trương Ngọc Ánh cho biết, cô đã không còn điều hành công ty cũ từ 3 năm qua. Hiện công ty này do một đơn vị khác điều hành.

"Tôi không còn liên quan nên việc đưa thông tin của tôi vào là chưa chính xác. Hơn nữa, công ty riêng hiện tại của tôi là do tôi thành lập chứ không liên quan công ty cũ", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Đồng thời, theo Trương Ngọc Ánh, dù cho cô có cổ phần vào công ty bị khởi kiện thì việc đưa tên tuổi của cô vào cũng không chính xác, bởi cần xác định trong công ty ai là giám đốc điều hành.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, nổi tiếng với các phim Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga… Vài năm qua, cô chuyển hướng sản xuất phim, đang thực hiện tác phẩm mới: Trưng Vương, Hương Ga 2. Ngoài ra, cô giữ vai trò chủ tịch Miss Earth Việt Nam 2023.

