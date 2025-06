Một ca sĩ bị cấm sóng

Ngày 20/6, Sohu đưa tin các buổi biểu diễn của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ với sự tham gia của nam ca sĩ Tằng Nghị sẽ bị hoãn hết cho tới cuối năm. Nguồn tin cho hay nam diễn viên bị trừng phạt vì bê bối đời tư, anh có thể tạm dừng hoạt động vài tháng giống như Angelababy hay Trương Gia Nghê từng phải chịu.

Sau đó, công ty quản lý của Phượng Hoàng Truyền Kỳ cho biết vì lý do sức khỏe của Tằng Nghị không tốt nên concert tại Thiên Tân, Trung Quốc vào tuần sau sẽ hoãn lại, các buổi biểu diễn khác tùy thuộc vào sức khỏe của nam nghệ sĩ.

Chiếc đồng hồ 18+ tai hại khiến sự nghiệp của Tằng Nghị lao đao.

Trước đó, trong một buổi tổng duyệt, Tằng Nghị bị phát hiện đeo chiếc đồng hồ Seiko có họa tiết thô tục. Nam nghệ sĩ giải thích đây là quà tặng của một người bạn và anh không chú ý tới hình ảnh trên mặt đồng hồ. Tuy nhiên, lời giải thích này của Tằng Nghị không nhận được sự chấp nhận của khán giả, thậm chí còn có không ít người cho rằng Tằng Nghị coi thường công chúng khi đưa ra câu trả lời không ai tin nổi.

Sau đó, một lời thú nhận từ năm 2014 của Tằng Nghị đã được chia sẻ lại. Cụ thể, trong chương trình Khai giảng nào, Tằng Nghị cho biết từng có lúc tức giận và đá vào người nữ nhân viên. Khán giả bày tỏ sự thất vọng về nhân cách của nam nghệ sĩ, đặc biệt là với ngôi sao huyền thoại của làng nhạc như Tằng Nghị.

Phượng Hoàng Truyền Kỳ là bộ đôi ca sĩ kỳ cựu của Trung Quốc Dương Ngụy Linh Hoa và Tằng Nghị. Tháng 5/2012, Phượng Hoàng Truyền Kỳ được đề cập trên báo China Daily rằng họ đã tiêu thụ được hơn 6 triệu album tại thị trường Trung Quốc kể từ năm 2005, và 10 ca khúc lấy từ 4 trong số các album của họ đã đạt kỷ lục một tỷ lượt hit trực tuyến. Các ca khúc nổi tiếng của nhóm gồm Ánh trăng tối thượng (Above The Moon), Tự do bay, Hát lên, Cát Tường Như Ý, Tối Huyễn Dân Tộc Phong, Thời Đại Tuyệt Vời Nhất, Nghi Ngờ, Rạng ngời dân tộc..

Phượng Hoàng Truyền Kỳ là nhóm nhạc quốc dân tại Trung Quốc.

Với phong cách mạnh mẽ, chất giọng khỏe khoắn luôn thể hiện những bài hát mang đậm tính dân tộc của các dân tộc vùng thảo nguyên Mông Cổ hay cao nguyên Tây Tạng, Phượng Hoàng Truyền Kỳ luôn nằm trong top được nghe nhiều nhất trên các trang nghe nhạc trực tuyến tại Trung Quốc. Phượng Hoàng Truyền Kỳ nhiều năm liền được công nhận là nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất Đại lục. Do đó, khi scandal của Tằng Nghị nổ ra khán giả rất thất vọng.