Bạn gái cũ ủng hộ Amber Heard

Bianca Butti đã có những chia sẻ về Amber Heard trong cuốn sách mới mang tên Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine. Sách do Kelly Loudenberg và Makiko Wholey viết, ghi lại những diễn biến xung quanh mối quan hệ và vụ kiện giữa cặp vợ chồng cũ Depp - Heard năm 2022.

Bianca Butti (trái) và Amber Heard. Ảnh: Rex

Bianca giải thích lý do cô tin Amber Heard đã bị Johnny Depp bạo hành trong cuộc hôn nhân của họ. Trong khi nhiều người nhận định Amber trông giả tạo vì vô cảm lúc kể lại chuyện bị chồng cũ bạo hành, Bianca đưa ra cái nhìn khác: "Khi bạn kể một câu chuyện rất nhiều lần, bạn bị tách rời khỏi cảm xúc. Tôi tin những gì cô ấy nói, nhất là khi tôi từng là bạn đời thân thiết với cô ấy. Nếu tôi đột ngột di chuyển trong một cuộc tranh cãi, cô ấy sẽ co rúm lại. Điều đó cho tôi thấy rõ rằng cô ấy đã ở trong một mối quan hệ rất bạo lực".

Theo nhà quay phim Hollywood, Amber Heard và Johnny Depp xung đột trong cách thể hiện bản thân. "Cô ấy cố gắng giữ vững lập trường của mình nhưng anh ta không chấp nhận điều đó. Anh ta say xỉn, dùng nhiều rượu, ma túy. Đó luôn là công thức cho thảm họa", Bianca nói.

Amber Heard và Johnny Depp trong phiên tòa năm 2022. Ảnh: AP

Diễn viên Aquaman và tài tử Cướp biển vùng Caribbean gặp nhau khi cùng đóng chung bộ phim The Rum Diary năm 2011. Cặp sao kết hôn vào tháng 2/2015 và ly hôn tháng 5/2016. Amber Heard nộp đơn ly hôn trước, cáo buộc chồng bạo lực gia đình nhưng Depp phủ nhận.

Năm 2020, Johnny Depp kiện tờ The Sun của Anh tội phỉ báng khi gọi anh là "kẻ đánh vợ" trong một bài báo. Amber Heard ra làm chứng trong vụ kiện này và sau đó Johnny thua kiện. Hai năm sau, tài tử và vợ cũ ra tòa ở Virginia, Mỹ liên quan đến bài xã luận Amber viết trên tờ Washington Post kể về việc cô từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vụ kiện gây xôn xao dư luận vào hè 2022 và sau đó Johnny giành chiến thắng trong vụ kiện phỉ báng. Vài tháng sau, hai bên đạt thỏa thuận dàn xếp và khép lại cuộc chiến kéo dài nhiều năm.

Trong cuốn sách, Bianca Butti nhớ lại tâm trạng của Amber Heard khi chờ phán quyết từ tòa án ở Anh và chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo: "Cô ấy không biết cách thể hiện cảm xúc như thế nào. Cô ấy không biết khóc, suy sụp... chỉ biết tiếp tục tiến lên. Cô ấy hoàn toàn khép mình".

Bianca Butti và Amber Heard hẹn hò hơn một năm trước khi chia tay vào tháng 12/2021. Dù không còn gắn bó, Bianca vẫn coi Amber là một người bạn và đứng về phía nữ diễn viên. Khi Amber thua kiện Johnny vào tháng 6/2022, nhà quay phim viết trên Instagram: "Tôi ủng hộ Amber Heard và tất cả người sống sót sau lạm dụng tình dục, thể chất và tâm lý. Không ai nên bị đối xử như vậy khi lên tiếng kể lại sự thật".

Amber Heard hiện có cuộc sống kín tiếng ở Tây Ban Nha, là mẹ đơn thân của con gái Oonagh 4 tuổi và cặp song sinh vừa chào đời vào tháng 5. Johnny Depp sống ở Anh, tập trung vào sự nghiệp phim ảnh. Cả hai từ chối phản hồi về cuốn sách Hollywood Vampires.