Mel Gibson và bạn gái kém 34 tuổi chia tay sau 9 năm gắn bó

Trong tuyên bố chung gửi tới truyền thông hôm 30/12, hai người cho biết: "Dù thật buồn khi phải khép lại chương này trong cuộc đời, chúng tôi vẫn may mắn có một cậu con trai xinh đẹp và sẽ tiếp tục trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể".

Mel Gibson và Rosalind Ross. Ảnh: Wire

Theo People, Mel Gibson (69 tuổi) và Rosalind Ross (35 tuổi) đã lặng lẽ chia tay từ khoảng một năm trước. Hiện cả hai dự định cùng nhau nuôi dạy con trai Lars.

Ngôi sao phim Mad Max gặp Rosalind Ross - cựu vận động viên cưỡi ngựa nhào lộn và nhà văn, biên kịch - vào năm 2014 thông qua bạn bè chung. Không lâu sau, họ bắt đầu hẹn hò. Mối quan hệ của cặp nghệ sĩ từng thu hút sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác lên tới 34 năm.

Rosalind Ross và Mel Gibson năm 2017. Ảnh: Penske Media

Năm 2017, Gibson và Ross chào đón con trai đầu lòng, chỉ vài ngày trước khi nam diễn viên nhận đề cử Oscar Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Hacksaw Ridge. "Còn gì thú vị hơn việc được nghe công bố danh sách đề cử trong khi đang bế con trai mới sinh", Gibson cho biết vào thời điểm đó.

Dù kín tiếng về đời tư, Mel Gibson và Rosalind Ross vẫn cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2017, sau màn ra mắt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 69 một năm trước đó. Năm 2024, nam diễn viên cũng đưa con trai tới buổi công chiếu bộ phim Monster Summer do ông thực hiện.

Mel Gibson bên con gái Lucia và con trai Lars. Ảnh: People

Tháng 1/2025, gia đình Gibson trải qua biến cố lớn khi căn nhà trị giá 14,5 triệu USD tại Malibu bị thiêu rụi trong các vụ cháy rừng ở Los Angeles. Trên chương trình News Nation ngày 9/1, Gibson cho biết: "Điều may mắn là tất cả người thân và những người tôi yêu thương đều an toàn, khỏe mạnh và không gặp nguy hiểm. Đó thực sự là điều duy nhất tôi quan tâm".

Mel Gibson hiện có tổng cộng 9 người con với ba mối quan hệ. Ông và vợ cũ Robyn Moore - kết hôn từ năm 1980 đến 2011 - có 7 người con chung: Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo và Thomas. Ngoài ra, nam diễn viên còn có con gái Lucia (16 tuổi) với bạn gái cũ - nữ nhạc sĩ người Nga Oksana Grigorieva.

Mel Gibson sinh năm 1956, là một trong những tên tuổi hàng đầu của Hollywood, nổi tiếng cả ở vai trò diễn viên lẫn đạo diễn. Ông vươn lên thành sao quốc tế với loạt phim hành động Mad Max, sau đó ghi dấu ấn mạnh mẽ qua vai cảnh sát Martin Riggs trong Lethal Weapon. Năm 1995, Gibson đóng chính và đạo diễn Braveheart - bộ phim giành 5 giải Oscar, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Trên cương vị đạo diễn, ông tiếp tục gây tiếng vang với The Passion of the Christ và Apocalypto. Năm 2016, Mel Gibson trở lại ấn tượng với Hacksaw Ridge, giúp ông nhận đề cử Oscar 2017 hạng mục Đạo diễn xuất sắc.