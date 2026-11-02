Hồng Nhung, Hà Trần hội tụ dàn sao quốc tế 'đổ bộ' Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026

Cuối tuần qua, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 – Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (VJHF 2026). Sự kiện có sự tham dự của ông Đinh Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng nhạc sĩ Huy Tuấn – Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Nghệ thuật chương trình.

Đây là một trong những điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch và đời sống nghệ thuật tại địa phương.

Hà Trần, Hồng Nhung tham gia biểu diễn cùng dàn sao quốc tế.

Mang từ khóa "Heritage" (Di sản) ngay trong tên gọi, lễ hội tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc với chính căn tố của địa phương. Theo chia sẻ của Tổng đạo diễn Huy Tuấn, tên gọi Đà Lạt vốn xuất phát từ câu tiếng Latinh "Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem", mang ý nghĩa "ban cho người này niềm vui, cho người kia sự mát lành" .

"Tinh thần ấy tương đồng trọn vẹn với bản chất tự do, ngẫu hứng và khả năng chữa lành tâm hồn của dòng nhạc Jazz. Thưởng thức Jazz giữa tiết trời se lạnh 13–15°C đặc trưng của mùa đông cao nguyên, hòa cùng sắc vàng dã quỳ, đồi cỏ hồng rực rỡ và những vườn hồng chín mọng, sẽ mang đến trải nghiệm thưởng thức văn hóa độc nhất vô nhị cho công chúng và du khách đến với Đà Lạt tháng 11 này" - Nhạc sĩ cho hay.

Đặc biệt, Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam diễn ra trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 06/11/2026 - 08/11/2026, với sự góp mặt của dàn sao lẫy lừng thế giới và Việt Nam.

Đêm khai mạc mang tên "Đại tiệc Jazz bên hồ" sẽ bùng nổ từ 17:00 - 22:00 ngày 06/11/2026 tại Quảng trường Lâm Viên, ngay sát bờ hồ Xuân Hương thơ mộng và mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công chúng.

"Nữ hoàng Bossa Nova châu Á" Lisa Ono.

Sân khấu đêm đầu tiên quy tụ "Nữ hoàng Bossa Nova châu Á" Lisa Ono lần đầu biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam; nghệ sĩ guitar khiếm thị sở hữu 2 đề cử Grammy Raul Midón với lối chơi ngẫu hứng ma mị; cùng nữ nghệ sĩ bass đình đám nước Mỹ Nik West đầy cá tính.

Bức tranh âm nhạc đêm mở màn càng thêm đắt giá với màn kết hợp giữa diva Hà Trần và nhà sản xuất Hoài Sa trong những bản phối pop-jazz độc bản; nhóm nhạc trẻ JKC đến từ Hàn Quốc thuộc dự án hợp tác quốc tế GCA; cùng dàn hòa tấu hoành tráng Yellow Star Big Band với gần 20 nhạc công trẻ tài năng.

Đêm diễn thứ hai tiếp nối hành trình vào khung giờ 18:00 - 21:45 ngày 07/11/2026 tại Sân khấu Tài năng trẻ phía trước Rạp 3/4 khu Hòa Bình, mang phong vị "Jazz đường phố" đầy phóng khoáng.

Tâm điểm của đêm nhạc là DADADA – nhóm nhạc Quán quân cuộc thi Indiestance 2025 tại Hàn Quốc thuộc dự án Sound Path của GCA, mang đến sự kết hợp ngẫu hứng giữa Jazz Rock và Pop hiện đại. Bên cạnh đó, sự trở lại của JKC, Yellow Star Big Band, Mekong Bigband cùng nhóm Song Như & Cá Trê Band với các bản phối ca khúc Việt theo phong cách Cuban Latin nồng nàn sẽ đưa khán giả hòa mình vào không khí lễ hội ngẫu hứng.

Đêm di sản khép lại chuỗi sự kiện từ 17:00 - 21:00 ngày 08/11/2026 tại khuôn viên HAUS Đà Lạt – một không gian kiến trúc di sản mới đầy ấn tượng dành riêng cho khách mời đăng ký qua hotline/fanpage.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn và Giám đốc Nghệ thuật chương trình trong buổi họp báo.

Đêm nhạc hội tụ những biểu tượng nghệ thuật đỉnh cao, nổi bật là màn kết hợp giữa diva Hồng Nhung cùng danh thủ guitar Jazz Nguyên Lê và Nguyên Lê Kinship Band đến từ Pháp trong những tuyệt phẩm Trịnh Công Sơn. Đêm diễn còn chạm tới cảm xúc người nghe qua dự án Musique de Salon của nhạc sĩ Đức Trí cùng sự góp giọng của Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An, kết hợp cùng TMT Fusion Band do huyền thoại saxophone Trần Mạnh Tuấn dẫn dắt với phong cách hòa trộn giữa Fusion Jazz và âm hưởng dân gian truyền thống Việt Nam.

Với vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc Nghệ thuật, ông kỳ vọng Vietnam Jazz Heritage Festival có thể từng bước trở thành thương hiệu lễ hội âm nhạc mang tầm quốc tế, một điểm dừng chân để các nghệ sĩ thế giới lựa chọn trong hành trình lưu diễn tại châu Á.