Harry - Meghan bất ngờ với thư 'làm rõ địa vị' của hoàng gia Anh

"Chúng tôi hơi bất ngờ vì không được thông báo trước về việc này", người phát ngôn của vợ chồng Harry và Meghan ngày 8/9 cho hay, đề cập thông tin trước đó trên truyền thông rằng Vua Charles III đã ủy quyền cho Thượng thư Cung đình gửi thư thông báo Harry và Meghan sẽ không được sử dụng danh xưng hoàng gia sau khi trở về Anh sinh sống.

Lá thư làm rõ rằng Harry và Meghan sẽ không được sử dụng danh xưng "Điện hạ" vốn dành cho thành viên hoàng gia, dù họ vẫn được giữ tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex.

"Tóm lại, vai trò của họ chỉ như những công dân bình thường có các hoạt động thương mại và từ thiện", thư có đoạn, tái khẳng định rằng bất kỳ hoạt động nào do vợ chồng Harry - Meghan thực hiện đều mang tính chất cá nhân chứ không phải đại diện cho hoàng gia.

Một quan chức Điện Buckingham xác nhận nội dung bức thư, cho biết nó đã được gửi tới các trợ lý của Harry ngày 7/9. Các nguồn tin hoàng gia cho hay Harry và Meghan đã được thông báo về bức thư trước khi nó được công khai.

Theo Daily Mail, Harry và Meghan không được hỏi ý kiến trước về nội dung trong thư. Một quan chức Điện Buckingham nói với NBC News rằng bức thư được công khai vì "đằng nào nó cũng bị rò rỉ", và hoàng gia Anh muốn tránh những cáo buộc họ cố tình giữ bí mật nội dung bên trong.

Vợ chồng Harry và Meghan ở Sydney, Australia hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Một ủy ban an ninh thuộc Bộ Nội vụ Anh được cho là sẽ họp trong ngày 8/9 để xem xét khả năng cấp biện pháp bảo vệ cho gia đình Harry và Meghan sau khi họ chuyển về Anh sinh sống. Vợ chồng Harry bày tỏ lo ngại vì thư của Vua Charles được công bố ngay trước cuộc họp này.

Thông điệp từ Vua Charles nhấn mạnh rằng thỏa thuận được thống nhất vào năm 2020, khi vợ chồng Harry rời Anh, vẫn có hiệu lực. Thỏa thuận này loại trừ khả năng duy trì tình trạng "chân trong chân ngoài" của Harry và Meghan, đồng nghĩa họ không thể theo đuổi các lợi ích thương mại riêng trong khi vẫn giữ vai trò thành viên hoàng gia đang thực hiện nhiệm vụ.

Vợ chồng Harry - Meghan cuối tháng trước đưa các con quay lại Anh, bắt đầu sinh sống tại đất nước này, sau 6 năm rời khỏi hoàng gia và chuyển tới Mỹ. Gia đình được cho là dự định ở lại Anh "trong một thời gian dài", tại ngôi nhà không thuộc hoàng gia ở vùng Cotswolds thuộc miền trung nước Anh.

Harry hôm 7/9 lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở lại Anh, khi đến một phòng thu podcast ở trung tâm London. Vợ chồng anh sẽ sớm bắt đầu các hoạt động công khai, đồng thời đang thúc đẩy việc được cảnh sát bảo vệ 24/7 trong bối cảnh tranh cãi về vấn đề an ninh vẫn tiếp diễn.