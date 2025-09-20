Lý Nhã Kỳ cùng dàn sao dự cưới Hồ Quang Hiếu

Tiệc cưới của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như diễn ra tại một resort ở phường Bình Dương. Cặp vợ chồng đón tiếp khoảng 80 khách mời, hầu hết là người thân, bạn bè, một số đồng nghiệp gắn bó với cô dâu - chú rể.

Lý Nhã Kỳ có tình bạn lâu năm với Hồ Quang Hiếu, cũng là người se duyên cho anh với Tuệ Như. Diễn viên nói nhờ công cô tư vấn Hồ Quang Hiếu trang trí nhà hợp phong thủy, anh mới có vợ hiền.

Nhật Kim Anh và Quốc Trường đến muộn gần ba tiếng vì tắc đường, tiếc nuối khi bỏ lỡ phần nghi thức hôn lễ. Để 'chuộc lỗi', Nhật Kim Anh đã lên sân khấu hát tặng đôi uyên ương một ca khúc sôi động.

Nhật Kim Anh chung bàn tiệc với MC Thanh Bạch (phải) và ca sĩ Quách Tuấn Du.

Nguyên Khang (bìa trái) đảm nhiệm vai trò MC đám cưới. Trước đó, anh quen biết cô dâu - chú rể khi mời họ tham gia talkshow của mình. Bên cạnh Nguyên Khang là diễn viên Minh Luân, tri kỷ của chú rể Hồ Quang Hiếu.

Ca sĩ Hồ Bích Trâm cùng ông xã đi ăn cưới, cười rạng rỡ khi được MC đề nghị giao lưu với khách mời.

Ca sĩ Phạm Trưởng diện bộ suits đỏ dự tiệc, cho biết rất mừng khi thấy Hồ Quang Hiếu hạnh phúc viên mãn bên tổ ấm nhỏ ở tuổi 41.

Sau tiệc tối và chương trình ca nhạc, nhiều nghệ sĩ hào hứng tham gia màn bắt hoa cưới.

Nhật Kim Anh tỏ ra vui mừng khi đón được bó hoa từ tay cô dâu, xem đó là điềm lành và hy vọng hạnh phúc, may mắn sẽ đến với mình trong năm tới.

Cuối tiệc, MC Thanh Bạch lên sân khấu khuấy động không khí, kêu gọi mọi người cùng ca hát, nhảy múa.