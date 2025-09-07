Mẹ Selena Gomez bị cáo buộc sử dụng chất kích thích ở nơi làm việc

Theo bài điều tra đăng trên tạp chí The Cut hôm 3/9, một số nhân viên giấu tên của Wondermind - công ty khởi nghiệp về sức khỏe tâm thần do Selena Gomez sáng lập cùng mẹ và doanh nhân Daniella Pierson - cho biết bà Mandy Teefey đôi khi xuất hiện trong tình trạng mất kiểm soát tại trụ sở công ty ở New York.

Một nhân viên mô tả văn phòng của Teefey là "ổ ma túy", trong khi nhân viên khác nhớ lại cảnh bà hít một chất mà họ tin là Ritalin. Đây là thuốc kích thích thường được dùng để điều trị chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) và chứng ngủ rũ, nhưng nhiều người lạm dụng như chất gây nghiện. Mẹ Selena, 49 tuổi, trước đây công khai việc bị chẩn đoán mắc ADHD và tờ The Cut đưa tin bà đã được kê đơn thuốc này.

Selena Gomez và mẹ, bà Mandy Teefey. Ảnh: Nypost

Một số cựu nhân viên cũng tiết lộ văn phòng thường xuyên có "các y tá thay phiên" đến truyền dịch vitamin IV cho Teefey, trong đó có chứa Benadryl. Mandy Teefey nói với các nhân viên đây là cách điều trị dị ứng và di chứng của COVID -19 nặng kèm viêm phổi mà bà mắc phải năm 2021.

"Nhân viên kể rằng sau những lần truyền dịch, Teefey nói chậm lại và trông khá buồn ngủ," The Cut viết. "Đôi khi con gái út của bà còn đến ngủ tại văn phòng, khiến nhiều người lo lắng."

Ngoài Selena, Mandy Teefey còn có con gái Gracie 12 tuổi với chồng hiện tại, Brian Teefey.

Selena Gomez thành lập công ty khởi nghiệp Wondermind cùng mẹ và doanh nhân người Colombia, Daniella Pierson.

Một cựu nhân viên khẳng định Selena Gomez biết rõ tình trạng của mẹ mình. "Tôi dám chắc chắn một điều: Selena thừa biết mẹ cô ấy không đủ sức để điều hành công ty", người này nói.

Tuy nhiên, Mandy Teefey đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Bà phủ nhận việc từng sử dụng chất kích thích trong trụ sở công ty và khẳng định "chuyện đó hoàn toàn chưa bao giờ xảy ra".

"Tôi sáng lập Wondermind vì muốn giúp đỡ những người gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần," bà nói với Us Weekly. "Thật đáng tiếc khi một vài nhân viên bất mãn lại bịa đặt, bóp méo sự thật về tôi".

Wondermind được thành lập vào năm 2022. Mẹ Selena giữ vai trò người đồng sáng lập và giám đốc điều hành. Khi ra mắt, Mandy Teefey từng chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng trở thành điểm đến toàn diện cho sức khỏe tinh thần. Chúng tôi muốn mang đến một nền tảng sáng tạo, cân bằng giữa giáo dục, truyền thông và sự tự suy ngẫm, để ai cũng thấy mình có thể thay đổi".

Tuy nhiên, theo Forbes, vào tháng 5 vừa qua Wondermind đã buộc phải sa thải khoảng 60% nhân sự do khó khăn tài chính. Thời điểm đó, đại diện công ty khẳng định đang "chuyển mình sang giai đoạn mới".

Mẹ Selena Gomez là doanh nhân, nhà sản xuất phim.

Mandy Teefey sinh năm 1976 tại Texas, Mỹ. Bà từng làm diễn viên kiêm nhà sản xuất phim, đồng thời là người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của con gái. Mandy sinh Selena khi mới 16 tuổi, một mình nuôi con sau khi ly hôn nên hai mẹ gắn bó thân thiết.