MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ điều khó nhất khi dẫn 'Tổ quốc trong tim'

Với nam MC, đây không đơn thuần là một lần đứng trên sân khấu để hoàn thành vai trò dẫn chương trình, mà còn là dịp để anh kể câu chuyện về Tổ quốc bằng chính trải nghiệm, ký ức và lòng biết ơn của một người con Việt Nam.

MC Vũ Mạnh Cường dẫn chương trình Tổ Quốc trong tim tại TP.HCM

MC Vũ Mạnh Cường: "Tổ quốc luôn trong tim"

Chia sẻ trước thềm concert, MC Vũ Mạnh Cường cho biết, điều đầu tiên anh nghĩ đến khi nhắc tới "Tổ quốc trong tim" là hai chữ "nguồn cội". Với nam MC, Tổ quốc không phải một khái niệm xa xôi hay chỉ hiện diện trong những trang sách lịch sử. Tổ quốc ở trong gia đình, quê hương, tiếng Việt, ký ức của mỗi người và trong những con người Việt Nam bình dị. Đặc biệt, với một người làm nghề gắn bó với ngôn từ như anh, tiếng Việt chính là một trong những nơi Tổ quốc hiện diện rõ ràng nhất.

"Tiếng Việt là linh hồn, là nơi chở che tâm thức dân tộc. Còn những con người Việt Nam kiên cường, nghĩa tình, luôn sẻ chia và đùm bọc nhau qua bao thăng trầm chính là hình hài sống động nhất của đất nước", anh chia sẻ.

Chính vì vậy, khi được lựa chọn đồng hành cùng "Tổ quốc trong tim", MC Vũ Mạnh Cường cảm nhận rõ niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm. Trước hàng chục nghìn khán giả tại sân khấu và hàng triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh, người dẫn chương trình không chỉ giữ nhịp cho một đêm nghệ thuật mà còn góp phần chuyển tải những thông điệp thiêng liêng về quê hương, đất nước. "Đó không đơn thuần là một cơ hội làm nghề, mà là vinh dự của một công dân nghệ sĩ", nam MC nói.

Vũ Mạnh Cường có gương mặt sáng, giọng dẫn truyền cảm

Theo MC Vũ Mạnh Cường, điểm khác biệt lớn nhất của một concert về Tổ quốc nằm ở "tần số cảm xúc". Nếu ở các chương trình giải trí, khán giả đến để thưởng thức; ở những sự kiện sắc đẹp, khán giả hướng tới cái đẹp, sự trình diễn và những câu chuyện truyền cảm hứng, thì với "Tổ quốc trong tim", hàng vạn người cùng có mặt để chia sẻ một niềm tự hào chung. "Ở sân khấu này không có ranh giới giữa nghệ sĩ biểu diễn và khán giả bên dưới - tất cả hòa vào làm một dưới ngọn cờ Tổ quốc", anh nói.

Chính sự cộng hưởng ấy tạo nên thứ năng lượng mà theo MC Vũ Mạnh Cường, không phải sân khấu giải trí thông thường nào cũng có được. Để chuẩn bị cho một chương trình đặc biệt như vậy, nam MC cho rằng, bản thân cần chuẩn bị ba yếu tố: tâm trí, thể lực và sự thấu cảm.

Về chuyên môn, anh không chỉ học thuộc lời dẫn mà còn tìm hiểu kỹ bối cảnh lịch sử, thông điệp và ý nghĩa của từng tiết mục. Bởi mỗi câu nói trên sân khấu, trong một chương trình mang chủ đề về Tổ quốc, đều cần được cất lên đúng lúc, đúng tinh thần và có đủ sức nặng.

Bên cạnh đó là thể lực. Một sân khấu ngoài trời với hàng vạn khán giả đòi hỏi người dẫn phải có nguồn năng lượng dồi dào, giọng nói chắc chắn và khả năng duy trì phong độ trong suốt chương trình.

Nhưng quan trọng hơn cả, theo anh, là phải "làm đầy trái tim mình bằng sự chân thành". Bởi chỉ khi người dẫn thực sự rung động, cảm xúc ấy mới có thể chạm đến khán giả.

MC Vũ Mạnh Cường: Khi lòng yêu nước được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ

MC Vũ Mạnh Cường cho rằng, để những giá trị về lòng yêu nước đến gần hơn với người trẻ, không nên biến tình yêu Tổ quốc thành những bài học khô cứng hay những khẩu hiệu giáo điều.

Thay vào đó, tình yêu ấy cần được kể bằng ngôn ngữ của thời đại: thông qua âm nhạc hiện đại, công nghệ trình diễn, những câu chuyện của người trẻ và những con người đang từng ngày cống hiến cho đất nước.

Anh nhắc đến hơn 5,7 triệu lượt săn vé trong thời gian rất ngắn như một minh chứng cho sức hút của những chương trình mang chủ đề về Tổ quốc. Theo nam MC, con số này cho thấy người trẻ vẫn dành sự quan tâm lớn đến các chương trình chính luận, những hoạt động gắn với quê hương, đất nước. Điều quan trọng là cần tạo ra những chương trình gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với cách tiếp nhận của thế hệ trẻ, để tình yêu Tổ quốc được lan tỏa một cách tự nhiên.

Nam MC góp mặt trong nhiều chương trình dịp đại lễ A50 và A80.

Với MC Vũ Mạnh Cường, âm nhạc có sức mạnh đặc biệt bởi nó có thể vượt qua những khác biệt về tuổi tác, địa vị hay góc nhìn. Khi một giai điệu hào hùng hoặc tha thiết về quê hương vang lên, những khoảng cách đời thường dường như được xóa nhòa. Chỉ còn lại sự đồng thanh của những tâm hồn cùng hướng về một nơi chung.

Vũ Mạnh Cường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình, sự kiện và sân khấu lớn. Anh từng có thời gian làm việc tại VTV9. Trong hành trình làm nghề, nam MC từng đồng hành với nhiều chương trình lớn như: Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam, Nhịp cầu âm nhạc, Giải Mai Vàng, Giải thưởng Cống hiến…

Không chỉ gắn với các sân khấu giải trí, Vũ Mạnh Cường còn được biết đến qua nhiều chương trình trên sóng VTV. Anh từng tham gia các chương trình truyền hình với vai trò MC, khách mời và người chơi; trong đó có "Người đứng thẳng" trên VTV9 và "Vì bạn xứng đáng". Năm 2024, anh cùng MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò dẫn dắt "Bước nhảy hoàn vũ" trên VTV3.