Ảnh sao 20/8: Mỹ Linh mừng sinh nhật tuổi 51

Mỹ Linh đăng ảnh chụp cùng bạn thân Thu Thùy nhân dịp sinh nhật tuổi 51. Bức ảnh được chụp khi con đầu lòng của Mỹ Linh tròn một tuổi.

Nữ ca sĩ hài hước gọi tuổi mới là '51 mùa thu'. Cô cho biết từng định viết '51 cái xuân xanh' nhưng thấy ngượng, còn '51 cái lá vàng rơi' lại quá buồn nên chọn cách gọi nhẹ nhàng hơn.

Ở tuổi mới, Mỹ Linh tự đặt cho mình năm mục tiêu gồm chăm sóc sức khỏe, gia đình, học thêm điều mới, tránh xa thị phi và biết ơn những điều xung quanh.

Lương Thế Thành đăng ảnh bên vợ - diễn viên Thúy Diễm - và dành lời khen cho vóc dáng của cô. Nam diễn viên viết: 'Ai nói phụ nữ có bầu dáng không còn đẹp, vợ tui là dáng chữ S, vòng nào ra vòng đó luôn'.

Hải Băng đăng ảnh cùng ông xã chơi Pickleball, cho biết hai vợ chồng có cuộc sống bình dị và yêu thể thao.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ loạt ảnh trong chuyến công tác tại Tokyo, Nhật Bản. Người đẹp sinh năm 2000 đăng khoảnh khắc ăn kem và viết: 'Ăn cây kem cho mát người'.

Diễn viên Vũ Việt Hoa đăng ảnh mặc trang phục công an nhân dân nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8.

Cô cho biết việc được khoác lên mình màu áo này khi tham gia phim Lửa trắng là trải nghiệm đặc biệt.

Cầu thủ Đình Bắc đăng ảnh mừng sinh nhật và tự chúc bản thân tuổi mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực cho những mục tiêu lớn hơn. Anh gọi mình là 'ĐB7' trong lời chúc.

Ca sĩ Hạnh Sino khoe ảnh đi du lịch biển cùng gia đình. 'Không cần thay đổi thế giới, chỉ cần thay đổi cách mình nhìn thế giới, là đã đủ bình yên rồi', cô nói.

Hương Baby - vợ ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ quan điểm về sự tin tưởng trong hôn nhân.

Cô cho rằng phụ nữ trưởng thành không nhất thiết ghen khi chồng được người khác chú ý, bởi điều quan trọng là người đàn ông biết giữ giới hạn và vị trí của mình trong gia đình.

Diễn viên Quỳnh Nga khoe ảnh street style, viết: 'Mặc chiếc váy mình thích, gặp người mình thương, thế là đủ cho một ngày thật đẹp'.

Ca sĩ Bằng Kiều và Phan Đinh Tùng khoe ảnh chơi golf tại sân Đầm Vạc. Bằng Kiều đăng kèm một câu nói hài hước về chuyện 'kẻ yếu ăn hiếp kẻ yếu hơn'. Anh cũng tiết lộ Phan Đinh Tùng giảm 10 kg trong hai tháng.