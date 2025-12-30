MC thời tiết đẹp nhất kể chuyện làm không công ở VTV, đi theo phóng viên Thời sự vì "mồ côi trong nghề”

MC Đan Lê kể chuyện từng làm không công ở VTV nhân chuyện của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Nhân câu chuyện đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tin tuyển trợ lý không lương đang gây nhiều tranh luận, MC Đan Lê mới đây đã có những chia sẻ nhìn lại chặng đường vào nghề của chính mình, như một góc nhìn cá nhân về lựa chọn và hoàn cảnh của người trẻ.

MC Đan Lê mới đây đã có những chia sẻ nhìn lại chặng đường vào nghề của chính mình. Ảnh: FBNV

Theo MC Đan Lê, khi còn là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô từng coi việc được làm việc không công là một cơ hội đáng quý. Thời điểm đó, Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu tuyển người dẫn cho bản tin Dự báo thời tiết. Vượt qua vòng nộp hồ sơ và thi tuyển, cô lọt vào vòng sơ loại cùng hơn 20 thí sinh khác, trong bối cảnh công nghệ trường quay ảo khi ấy còn rất mới mẻ, buộc tất cả phải dành nhiều thời gian luyện tập.

Do đặc thù lịch phát sóng, các buổi tập thường chỉ có thể diễn ra sau 20h, khi bản tin Thời sự kết thúc và trường quay đã vắng người. Ngày qua ngày, sau giờ học, nữ MC đều đặn vào Đài, không chờ được giao việc mà chủ động “tìm việc” cho mình: theo chân các anh chị ở bộ phận Khí tượng Thủy văn, hỗ trợ bất cứ việc gì có thể, từ mang giấy fax sang phòng đồ họa, cắt báo, thu thập tài liệu đến sắp xếp lại tư liệu chung cho cả phòng.

Buổi tối, khi hành lang đã tắt đèn, cô mới xuống trường quay tập dẫn và thường rời Đài vào lúc gần 22h. Quãng thời gian ấy kéo dài ròng rã suốt một năm, không lương, không cam kết, không lời hứa hẹn cho tương lai. Có những buổi tập, MC Đan Lê nhận ra nhiều gương mặt quen đã rời đi, nhưng cô vẫn chọn ở lại vì chưa muốn bỏ cuộc.

MC Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam khi từng đảm nhiệm vai trò dẫn bản tin Dự báo thời tiết trên sóng VTV. Ảnh: FBNV

Nữ MC cũng thẳng thắn chia sẻ, bản thân không có người thân làm trong ngành, không “cửa sau”, không ai chỉ đường hay khẳng định mình đang đi đúng hay sai. Cô ví mình như một “đứa mồ côi trong nghề”, vừa đi vừa tự dò đường, chỉ tin rằng nếu đủ bền bỉ thì sẽ có ngày được nhìn nhận.

Song song với việc tập dẫn, MC Đan Lê còn xin theo chân các phóng viên Thời sự, làm những công việc rất nhỏ như bê băng, xách chân máy, chỉ để được quan sát, lắng nghe cách tác nghiệp, phỏng vấn, ghi hình và dựng bài. “Học được gì thì học, hỏi được gì thì hỏi”, cô kể lại, không ngại ngần hay xấu hổ.

Trước khi tốt nghiệp, trong khi nhiều bạn bè đi thực tập tại các đài địa phương, MC Đan Lê có cơ hội thực tập tại Đài Truyền hình Quốc gia và sau đó được nhận làm việc chính thức.

MC Đan Lê là gương mặt khả ái từng được cho là MC Thời tiết đẹp nhất VTV. Ảnh: FBNV

Cô nhấn mạnh, việc chia sẻ câu chuyện này không nhằm cổ vũ việc đi làm không công, cũng không để khẳng định bản thân chăm chỉ hay hy sinh hơn người khác. Với những gì mình có – và không có – ở thời điểm đó, đây gần như là lựa chọn duy nhất. Đó không phải một chuẩn mực, mà chỉ là một lựa chọn trong một hoàn cảnh cụ thể.

Theo MC Đan Lê, mỗi người có một vạch xuất phát khác nhau. Nếu đủ giỏi, người trẻ hoàn toàn có quyền đòi hỏi nhiều hơn; nếu có nhiều cơ hội, có thể chọn con đường khác. Nhưng trong trường hợp không đứng ở vị trí thuận lợi, điều quan trọng là hiểu rõ lựa chọn của mình và chấp nhận cái giá phải trả, bởi không có lựa chọn nào cao quý hay thấp kém một cách tuyệt đối.

MC Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam khi từng đảm nhiệm vai trò dẫn bản tin Dự báo thời tiết trên sóng VTV. Với lối dẫn tự nhiên, giọng nói rõ ràng và phong thái điềm đạm, cô nhanh chóng để lại dấu ấn trong giai đoạn bản tin thời tiết bắt đầu ứng dụng công nghệ trường quay ảo, góp phần mang đến hình ảnh hiện đại, gần gũi cho chương trình.