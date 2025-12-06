Quen nhau từ thủa 16, chàng quyết định bán hết 'gia tài' cho nàng đi học

Trong Vợ chồng son tập 640, MC Hồng Vân – Quốc Thuận gặp gỡ cặp đôi đến từ Đồng Tháp: Trần Ngọc Thùy (31 tuổi, chuyên gia trang điểm) và Nguyễn Gia Tường (34 tuổi, nhiếp ảnh gia). Hai vợ chồng có chuyện tình kéo dài từ năm 16 tuổi đến một hôn nhân ấm áp và bền vững.

Ngọc Thùy kể, cô quen Gia Tường từ khi còn học lớp 10, thông qua một người bạn chung. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là… nghi ngờ giới tính vì vẻ ngoài “trắng trẻo, chải chuốt”. Trong khi đó, Gia Tường lại bị thu hút bởi đôi mắt của Thùy dù cô đeo khẩu trang: “Cứ lâu lâu tôi lại bắt gặp cô ấy nhìn trộm mình”, anh nhớ lại.

Bằng sự tinh tế và chân thành, Gia Tường dần chinh phục được cô gái tuổi 16. Anh âm thầm làm mọi điều nhỏ nhặt Thùy thích - từ mua đồ ăn đến quan tâm cả gia đình. Thế nhưng, mối tình đầu ấy chỉ kéo dài một năm trước khi họ chia tay vì anh đi học xa.

Ba năm sau, họ gặp lại tại TP.HCM trong thời điểm cả hai đều đang chật vật tìm hướng đi mới. “Ngày lên thành phố, tôi thất bại trong ngành cũ, mọi thứ sụp đổ. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Thùy”, Gia Tường chia sẻ.

Họ gặp lại nhau giữa muôn vàn khó khăn. Thùy trở thành người đồng hành thầm lặng, cho anh chỗ dựa tinh thần để tiếp tục theo nghề nhiếp ảnh. Từ những ngày chụp ảnh dạo kiếm sống đến lúc phải quay về quê lập nghiệp lại từ đầu, Thùy luôn chọn đi cùng anh.

Năm 2017, Gia Tường mạnh dạn cải tạo căn phòng nhỏ chuyên… chứa hàng thành studio. Từ những đồng tiền ít ỏi, họ tích lũy dần để mở một studio lớn hơn và có đám cưới hạnh phúc.

Nhưng khi Covid-19 ập đến, cặp đôi lại chạm đáy khó khăn: phải bán vàng cưới, đồ nghề để xoay xở. Để vợ có cơ hội phát triển sự nghiệp, Gia Tường thậm chí bán cả chiếc máy ảnh - tài sản quý nhất của anh - để lo chi phí cho Thùy sang Thái Lan học trang điểm.

Sau khóa học, Thùy trở về và miệt mài xây dựng lại từ số 0 lần nữa. Nhờ nỗ lực của cả hai, hiện cuộc sống đã dần ổn định.

Trải qua nhiều biến cố, đôi vợ chồng càng thấu hiểu và trân trọng nhau. Với Gia Tường, vợ là người đảm đang, bản lĩnh và anh “không muốn cô thay đổi điều gì”. Còn Ngọc Thùy chỉ mong chồng bớt hút thuốc và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Trong giây phút cuối chương trình, Gia Tường bật khóc gửi lời chân thành đến vợ: “Em là người khán giả cuối cùng kiên nhẫn xem anh từ những tấm hình xấu nhất đến lúc anh làm ra tiền lo cho gia đình. Vợ của hiện tại đã quá đầy đủ và quá quý giá với anh.”

Khoảnh khắc ấy khiến cả trường quay xúc động, MC Hồng Vân dành lời chúc đặc biệt: “Mong hai em luôn nắm tay nhau đi hết cuộc đời.”