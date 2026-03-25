MC Diệp Chi "nghẹt thở" trong hậu trường Ai là triệu phú, xuýt xoa vì dự cảm không thành

MC Diệp Chi căng thẳng, hồi hộp trong hậu trường "Ai là triệu phú"

Tối 24/3, Ai là triệu phú tập mới nhất đã trở thành “hiện tượng” viral trên mạng xã hội khi người chơi Nguyễn Trường Giang (33 tuổi) đến từ Hà Nội xuất sắc trả lời đúng 14 câu hỏi, chạm đến câu hỏi thứ 15. Đây là thành tích cực hiếm trong 20 năm phát sóng của Ai là triệu phú.

Người chơi Nguyễn Trường Giang đến từ Hà Nội đã xuất sắc vượt qua 14 câu hỏi tại "Ai là triệu phú" số phát sóng tối 24/3. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, xuyên suốt chương trình, người chơi Nguyễn Trường Giang luôn giữ được sự tự tin, bình tĩnh và thể hiện khả năng suy luận tốt các câu hỏi. Chính vì vậy mà từ câu hỏi số 11 trở đi, dù không còn bất kỳ quyền trợ giúp nào, anh vẫn vượt qua một cách ấn tượng khiến cả khán phòng “nghẹt thở”.

Nhờ sự thông minh, bản lĩnh mà Nguyễn Trường Giang đã vượt qua 14 câu hỏi đầu tiên khá thuận lợi. Anh chạm đến câu hỏi số 15, điều mà hiếm ai làm được tại chương trình Ai là triệu phú. Trong lịch sử hơn 20 năm phát sóng, đây là lần thứ 4 có người chơi khui “sít rịt” câu hỏi số 15. Riêng với MC Quốc Khánh, kể từ khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình thì đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy và đọc câu hỏi số 15 cho người chơi trả lời.

Câu hỏi số 15 liên quan đến các văn kiện lịch sử: “Câu nói: ‘Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ được nêu trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?”.

Câu hỏi số 15 khiến Nguyễn Trường Giang dừng cuộc chơi. Ảnh chụp màn hình

Các phương án được đưa ra để lựa chọn là: “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Di chúc”; “Đường Kách Mệnh”.

Trước thử thách này, nhận thấy mình không chắc chắn với câu trả lời của mình nên người chơi Nguyễn Trường Giang quyết định dừng cuộc chơi. Tuy nhiên nếu đi tiếp, anh lựa chọn phương án là “Đường Kách Mệnh”.

Ngoài Nguyễn Trường Giang, MC Quốc Khánh cũng đưa câu hỏi này cho tổ tư vấn và bạn đồng hành cùng người chơi. Song, 4 người đưa ra 4 phương án khác nhau. Điều này phần nào khiến người xem cho rằng đây là một câu hỏi “tưởng dễ nhưng lại rất khó”. Và cuối cùng, đáp án chính xác là: Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Mặc dù không trả lời đúng ở câu số 15 nhưng với quyết định dừng cuộc chơi đúng lúc, Nguyễn Trường Giang ra về với tấm séc 150 triệu đồng. Anh cũng là người “mở bát” chạm tay đến câu số 15 của Ai là triệu phú trong năm 2026.

Nguyễn Trường Giang là người thứ 4 trong 20 năm phát sóng của Ai là triệu phú chạm đến mốc câu hỏi số 15. Ảnh chụp màn hình

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dành lời khen ngợi cho Nguyễn Trường Giang khi đã xuất sắc chạm mốc câu hỏi số 15. Bên cạnh đó, cũng không ít người “gật gù”, thể hiện sự thích thú khi bí ẩn về câu hỏi số 15 bao lâu nay tò mò giờ đã được chiêm ngưỡng.

Trong khi đó, MC Diệp Chi – người “cầm trịch” chương trình lại bày tỏ rằng, giây phút Nguyễn Trường Giang chạm mốc câu hỏi số 15 khiến chị phải “ôm tim” trong hậu trường vì quá hồi hộp.

“Đã 5 năm kể từ lần cuối Ai là triệu phú có người chạm tới mốc câu hỏi số 15. Hôm ấy, phòng máy chúng mình ‘ôm tim’ vì quá hồi hộp, host Quốc Khánh hình như cũng thở mạnh lắm...

MC Diệp Chi cùng các đồng nghiệp hồi hộp, căng thẳng theo dõi người chơi trong phòng máy. Ảnh: FBNV

Ở câu hỏi cuối cùng, khi Giang suy luận đúng hướng và tự loại đi 2 phương án sai, mình có dự cảm rất lớn rằng đây sẽ là người chơi đầu tiên tại Việt Nam chiến thắng trong chương trình Ai là triệu phú. Tiếc rằng, lần này điều đó chưa xảy ra nhưng mình tin là sẽ sớm thôi, MC Diệp Chi bày tỏ.

Phía dưới chia sẻ của MC Diệp Chi, cư dân mạng vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối cho kết quả của Trường Giang. Bởi lẽ Trường Giang đã xuất sắc khi vượt qua 14 câu, chỉ còn 1 câu duy nhất nữa là có thể tạo nên kỳ tích.

“Bạn trẻ này thi xuất sắc quá! Tiếc là dừng lại ở câu 15 không thì chương trình quá trọn vẹn luôn”, “Chị ơi! Em coi cũng hồi hộp từng câu hỏi, tới câu 15 em cũng hơi tiếc cho bạn”, “Kỳ tích cách đúng 1 bước chân”, “Những diễn biến rất hồi hộp, căng thẳng, kịch tính đến những giây cuối cùng. Em cho rằng kiến thức, hiểu biết để tham gia gameshow Ai là triệu phú có ý nghĩa quan trọng!”... là một số bình luận của mọi người.