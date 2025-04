Máy bay riêng của tài tử The Rock gặp sự cố giữa không trung

Ngày 1/4, tờ The Sun đưa tin, nam diễn viên và cựu đô vật WWE buộc phải quay trở lại Hawaii thay vì tiếp tục hành trình đến Houston, Texas, Mỹ do sự cố thủy lực nghiêm trọng. Trong một tin nhắn gửi đến người hâm mộ trên mạng xã hội, The Rock chia sẻ cảm giác lo lắng nhưng cũng đầy biết ơn khi đã hạ cánh an toàn.

Johnson cho biết, khoảng 35-40 phút sau khi cất cánh, phi công chính, Đại úy David, đã đến gặp anh và thông báo về vấn đề kỹ thuật.

"Anh ấy quỳ xuống một chân, đối mặt với tôi và nói: Ông Johnson, tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể tiếp tục bay qua đại dương", The Rock thuật lại.

Một vấn đề về thủy lực khiến máy bay của The Rock buộc phải quay lại giữa chừng chuyến bay. (Nguồn: Instagram @therock)

Phi công giải thích rằng vấn đề thủy lực do quá nhiệt là một rủi ro không thể mạo hiểm khi bay qua biển, buộc họ phải quay lại Hawaii để đảm bảo an toàn.

Khi ngồi một mình trên máy bay trong giây phút căng thẳng đó, The Rock nói rằng anh đã có thời gian suy ngẫm về những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống.

"Khi bạn chỉ có một mình với đồ uống, cầu mong mọi thứ sẽ trở lại bình thường, bạn sẽ nhận ra những thứ nhỏ nhặt mà bạn lo lắng hàng ngày thực sự chẳng đáng kể gì", anh chia sẻ.

Sau khi hạ cánh an toàn, The Rock bày tỏ lòng biết ơn đến phi công, Chúa và vũ trụ vì đã đưa anh trở về mặt đất một cách an toàn. Tuy nhiên, anh cũng tỏ ra tiếc nuối khi không thể có mặt tại trận khai mạc của United Football League (UFL) – giải đấu mà anh đồng sáng lập.

Trên Twitter, Johnson viết: "Tôi rất buồn vì không thể đến Texas nhưng cũng rất biết ơn vì chúng tôi đã có thể hạ cánh máy bay an toàn. Rất xin lỗi người hâm mộ @TheUFL, cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên và các đội của chúng tôi tại @FOXSports @espn vì tôi không có mặt ở đó. Chúc tất cả có một tuần mở màn mùa 2 thật tuyệt vời, vui vẻ và bùng nổ!".

Sự cố này đã khiến The Rock phải tạm hoãn lịch trình của mình, nhưng may mắn là anh vẫn an toàn và tiếp tục hành trình sau đó.

Dwayne Johnson tên đầy đủ là Dwayne Douglas Johnson sinh năm 1972, còn được biết đến với nghệ danh là The Rock. Anh là nam diễn viên, nhà sản xuất và cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ.

Dwayne Johnson nổi tiếng trên màn ảnh rộng với hàng loạt siêu phẩm điện ảnh nổi tiếng như: Xác ướp trở lại, Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi, Cuộc đua đến núi phù thủy, Siêu cớm tranh tài, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo, Tòa tháp chọc trời… Đặc biệt, Dwayne Johnson được yêu thích hơn cả nhờ vai diễn Luke Hobbs trong loạt phim hành động đình đám Fast and Furious.