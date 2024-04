The Rock quay trở lại sàn thi đấu với body gây sốc ở tuổi 51

Mới đây, The Rock đã quay trở lại trên sàn đấu vật sau 8 năm khi cùng người em họ Roman Reigns chạm trán cặp Cody Rhodes và Seth Rollins tại WrestleMania 40, một sự kiện đấu vật chuyên nghiệp năm 2024 do WWE tổ chức.

Dù đã rời xa võ đài một quãng thời gian khá dài, The Rock vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với body vạm vỡ, săn chắc cùng kỹ thuật hoàn hảo ở tuổi 51. Thậm chí, tờ The Sun còn đánh giá, The Rock có cơ bắp ấn tượng hơn cả Reigns dù đô vật này mới chỉ bước qua tuổi 38.

Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự thán phục và ngưỡng mộ khi The Rock vẫn giữ được phong độ theo thời gian. Một số bình luận của người dùng mạng: "Cho dù 8 năm đã trôi qua, The Rock vẫn sắc bén và nhanh nhạy đến như vậy"; "The Rock đúng là một con quái vật khó ai có thể địch nổi"...

The Rock quay trở lại sàn thi đấu với vóc dáng và phong độ ấn tượng.

Sự rắn rỏi và cường tráng của The Rock làm nhiều người ngưỡng mộ.

Trong quá khứ, The Rock thành danh nhờ môn đấu vật biểu diễn. Ông từng 10 lần vô địch thế giới và là đô vật được trả thù lao cao nhất hành tinh với con số 800 triệu USD. Hơn 10 năm trở lại đây, The Rock tập trung cho sự nghiệp đóng phim và cũng gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. The Rock từng được People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất năm 2016.

Để giữ được phong độ như hiện nay, bản thân The Rock đã cố gắng luyện tập chăm chỉ và duy trì chế độ ăn khoa học. Theo truyền thông Anh, mỗi ngày ông chỉ ngủ khoảng 4 tiếng và thức dậy lúc 4h sáng để luyện tập. Mới đây, The Rock đã chia sẻ bí quyết giúp bản thân không bỏ bê việc tập tạ.

Ông luôn chăm chỉ luyện tập thể hình.

The Rock cho hay: "Chúng ta đều bận rộn và dễ dàng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, khó có thể dừng lại. Có người bận rộn cả ngày vì con cái, có người phải cật lực làm việc để kiếm tiền, có người phải đến trường học mỗi ngày, chúng ta cũng có những mối quan hệ xung quanh khác nữa. Những lúc tôi định chùn bước thì sẽ nhớ tới những ngày tháng cơ cực trước đây để có thêm động lực quyết tâm thực hiện cho bằng được".

Ngoài chế độ tập luyện khắt khe thì The Rock cũng tuân thủ việc ăn uống đều đặn, gồm 6-7 bữa/ngày. Nhằm phân bổ đều thời gian các bữa ăn, The Rock phải dậy từ 4h sáng để bắt đầu bữa đầu tiên. Thức ăn của ông tập trung vào hải sản như cá tuyết, cá hồi với tổng lượng tiêu thụ từ 6.000-8.000 calo/ngày, theo tạp chí Men's Health. Ngoài ra, ''gã khổng lồ'' này vẫn ăn các loại tinh bột tốt cho sức khỏe. Trong các bữa ăn của ông luôn có sự cân bằng giữa tinh bột, đạm và chất béo.

The Rock phong độ nhờ chế độ ăn uống và luyện tập bài bản.

Thi thoảng, The Rock còn có những "bữa ăn gian lận" (cheat meal) dành cho những người tập gym sau khoảng thời gian kiêng khem nghiêm ngặt. Món ăn yêu thích của ông là sushi với nhiều cá hồi, cá ngừ, tôm và quả bơ. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn ăn bánh pancake chocolate chuối với si rô và đậu phộng. Ngoài ra, The Rock cũng bổ sung một số dưỡng chất thiết yếu khác cho cơ thể.

Nhờ duy trì bền bỉ chế độ ăn uống và tập luyện như vậy mà The Rock có một body đáng ngưỡng mộ như hiện nay. Đây là điều không phải ai cũng làm được.

Phong độ của The Rock hiếm ai có thể bì kịp.

