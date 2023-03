The Rock: Từ cậu bé nghèo bị xa lánh, rơi vào trầm cảm thành ngôi sao tỷ đô

Dwayne Johnson hay còn được biết đến với nghệ danh là "The Rock", một đô viên chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, kiêm diễn viên điện ảnh và nhà sản xuất người Mỹ.

Ở tuổi 50, người đàn ông này là ngôi sao tỷ đô của Hollywood với nhiều tác phẩm để đời như: Vua bọ cạp; Xác ướp trở lại; Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi... Trước khi đạt đến đỉnh cao danh vọng như bây giờ, nam tài tử The Rock đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm.

Tuổi thơ ám ảnh

The Rock sinh năm 1972 trong một gia đình có truyền thống đấu vật. Cha anh là Rocky Johnson - nhà vô địch đô vật gốc Phi đầu tiên còn ông ngoại của nam nghệ sĩ là tù trưởng Peter Maivia, người Samoa tiên phong chơi đấu vật.

Sinh trưởng trong một gia đình đặc biệt như vậy nên từ nhỏ, The Rock đã có vóc dáng cao lớn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Khi bước sang tuổi 15, nam diễn viên này đã cao tới 1,9m và nặng hơn 90kg với cơ bắp rắn chắc. Chính vì vẻ ngoài chẳng khác nào "gã khổng lồ" dị biệt đã khiến những năm tháng đi học của tài tử này chứa đầy nỗi buồn.

The Rock có diện mạo đồ sộ, lực lưỡng ở tuổi 15.

Ngôi sao Hollywood chia sẻ rằng anh từng bị bạn bè và ngay cả thầy cô xa lánh, hạn chế tiếp xúc chỉ vì vẻ ngoài quá đồ sộ. Người đàn ông nhớ lại: "Khi tôi đến học ở một ngôi trường mới, mọi người đối xử với tôi như thể tôi bị bệnh dịch thậm chí tránh xa tôi vì lầm tưởng gã cao to này là cảnh sát chìm".

Không chỉ vậy, tuổi thơ của The Rock là những chuỗi ngày chứng kiến cha mẹ cãi vã kịch liệt vì áp lực cơm áo gạo tiền. Vào năm The Rock 14 tuổi, gia đình của anh bị trục xuất khỏi Hawaii và phải trải qua quãng thời gian chật vật vì không có chỗ để đi.

Nam diễn viên thừa nhận vào năm 2018 rằng, anh đã từng có quá khứ ăn trộm bít tết ở cửa hàng tạp hóa vì quá đói khổ. Anh cũng chứng kiến cảnh mẹ mình cố gắng tìm đến cái chết vì cùng cực. Thế nhưng, cuối cùng, bà chọn cách sống tiếp và nỗ lực thoát khỏi vũng lầy số phận.

Lớn hơn, The Rock trải qua giai đoạn buồn bã, tuyệt vọng do không thể theo đuổi con đường bản thân mong muốn. Anh yêu thích bóng bầu dục nhưng do liên tục gặp phải các chấn thương khiến người đàn ông rơi vào trầm cảm, không thể theo đuổi sự nghiệp bóng bầu dục chuyên nghiệp. Người đàn ông từng cho biết: "Lúc ấy với tôi, không có bóng bầu dục, tương lai bản thân tôi như bị nghiền nát. Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời".

Anh từng có niềm đam mê cháy bỏng với bóng bầu dục như không thể phát triển được do chấn thương.

Chinh phục thử thách, chạm đỉnh vinh quang

Gác lại giấc mơ với bóng bầu dục, The Rock được cha thuyết phục đi theo con đường đấu vật và đào tạo anh thành một chiến binh lẫy lừng trên sàn đấu. Vì là con nhà nòi nên người đàn ông đã bộc lộ năng khiếu trong bộ môn này. Năm 1995, anh chính thức trở thành võ sĩ WWE với biệt danh Rocky Maivia được lấy từ tên của bố và ông ngoại nhằm nhắc nhở về nguồn cội của mình.

Nhờ tài năng thiên phú và bản lĩnh hơn người, The Rock phô diễn những cú ra đòn hiểm hóc, hạ gục đối thủ nhanh chóng và giành được hàng loạt chức vô địch. Nhờ đó, anh trở thành một trong những đô vật chuyên nghiệp vĩ đại nhất lịch sử. Trải qua những năm tháng vinh quang nhất với tư cách là đô vật, năm 2004, Dwayne Johnson tạm biệt sàn đấu, để lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với niềm khát khao sẽ trở thành ngôi sao Hollywood.

Anh từng có sự nghiệp đấu vật thành công.

Và may mắn thay sự lựa chọn này đã giúp cho tên tuổi của anh vang xa khắp thế giới. Tài tử đình đám lần đầu xuất hiện với vai trò diễn viên trong The Mummy Returns (Xác ướp trở lại) phát hành năm 2001. Không lâu sau bộ phim đầu tay, nam diễn viên tiếp tục nhận lời tham gia dự án The Scorpion King (Vua bọ cạp). Dẫu đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình nhưng anh đã gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Nhờ sự thành công vượt trội của Vua bọ cạp đã giúp The Rock tiến sâu vào con đường diễn xuất. Tạp chí Rolling Stone từng nhận xét nam diễn viên này như sau: “Ở The Rock có một sự nhạy bén rất phù hợp với dòng phim hành động. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh thực thụ”.

Và quả thật chỉ ít năm sau đó, bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, The Rock đã được công chúng nhớ đến với tư cách là một trong những siêu sao hành động hàng đầu Hollywood qua một loạt vai diễn ấn tượng. Nhờ tài năng thực lực cùng mức độ nổi tiếng mà nam tài tử sở hữu khoản cát-sê “khủng” từ vài triệu đến chục triệu USD (chưa tính thù lao chia theo lợi nhuận phim).

Nam diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao màn ảnh.

Trong năm 2019, tạp chí Forbes vinh danh Dwayne Johnson là tài tử có thu nhập cao nhất. Ngoài ra, tạp chí Time đã vinh danh nam diễn viên trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới 2019.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của Dwayne Johnson cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Anh từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu Dany Garcia và họ có một con gái chung. Hiện tại, The Rock đang có cuộc sống viên mãn bên bà xã Lauren Hashian đồng thời có thêm hai công chúa xinh xắn.

Gia đình viên mãn của nam tài tử.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, anh và bạn đời hiện tại đã tổ chức đám cưới giản dị, ấm cúng tại quê nhà Hawaii vào tháng 8/2019. Là ngôi sao tỉ đô được mọi người mến mộ nhưng khi rời màn ảnh, Dwayne Johnson vẫn như bao ông bố đời thường khác. Anh dành thời gian chơi đùa cùng con, chăm sóc tổ ấm nhỏ và tận hưởng những chuyến du lịch tràn ngập tiếng cười với gia đình.

Có thể thấy, The Rock là minh chứng điển hình cho việc dù bạn có xuất phát điểm thế nào, hoàn cảnh ra sao thì chỉ cần không ngừng cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc, mọi thứ đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

