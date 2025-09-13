Liam Hemsworth đính hôn với bạn gái người mẫu

Người mẫu 29 tuổi chia sẻ bức ảnh tình tứ bên Liam Hemsworth kèm theo biểu tượng trái tim. Trên ngón tay áp út của cô lấp lánh chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Gabriella cũng đăng tấm hình chụp rõ nhẫn đính hôn như lời xác nhận chính thức.

Liam Hemsworth và Gabriella Brooks xác nhận đã đính hôn. Ảnh: Instagram Gabriella Brooks

Dưới phần bình luận, hàng loạt lời chúc mừng gửi tới cặp sao. "Thật mừng cho bạn và Liam. Chúc hai bạn có cuộc sống hạnh phúc bên nhau", một người bình luận. Người khác bày tỏ: "Thật tuyệt vời! Xin chúc mừng hai bạn", "Chúc mừng Gabby, chuyện này thật trọng đại! Mình nhớ lần đầu tiên bạn nói về Liam và giờ nhìn hai bạn kìa"...

Tin đồn Gabriella Brooks và Liam Hemsworth đính hôn rộ lên từ tháng 8 khi nàng mẫu được trông thấy đeo nhẫn kim cương trong chuyến du lịch ở Ibiza, Tây Ban Nha. Theo People, người đẹp khoe nhẫn với bạn bè, trông rạng rỡ hạnh phúc. Thời điểm đó, cặp sao không phản hồi khi được hỏi về chuyện tình cảm.

Liam Hemsworth dự sự kiện cùng bạn gái hồi tháng 7. Ảnh: Hola!

Liam hẹn hò Gabriella từ cuối năm 2019 khi anh về Australia định cư. Gabriella sinh năm 1996, là người mẫu Australia, từng hợp tác nhiều thương hiệu như Calvin Klein, Topshop... Cô tốt nghiệp ngành Lịch sử Cổ đại và Khảo cổ học tại Đại học Sydney. Gabriella được miêu tả là cô gái có tính cách vui vẻ, ngọt ngào, yêu thiên nhiên, theo đuổi lối sống lành mạnh và thích sự kín đáo. Cô được gia đình Hemsworth yêu quý, thường xuyên tham gia các sự kiện cùng nhau.

Liam Hemsworth cầu hôn Gabriella sau 6 năm ly hôn ca sĩ Miley Cyrus. Tài tử The Hunger Games chia tay ngôi sao nhạc pop người Mỹ hè 2019. Liam và Miley từng có mối tình nổi tiếng làng giải trí suốt thập niên 2010. Cặp sao gắn bó từ năm 2010, kết hôn vào 2018, tuy nhiên hôn nhân đổ vỡ chỉ sau 9 tháng cưới.

Liam và Miley Cyrus ngày còn bên nhau. Ảnh: Rex

Hiện tại, Miley hẹn hò rocker Maxx Morando kém cô 6 tuổi. Sau nhiều cuộc tình ồn ào, giọng ca Flowers hiện giữ đời tư kín tiếng.