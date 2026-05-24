Lê Giang khoe cháu gái mới chào đời

Nữ diễn viên hé lộ khoảnh khắc khi lần đầu gặp cháu ngoại, em bé của Lê Lộc và Tuấn Dũng, tại bệnh viện và cho biết bé rất đáng yêu. Vì quá mê cháu nên chị không thể giấu nổi niềm vui và khoe ảnh rõ mặt bé trên trang cá nhân.

Lê Giang thăm con gái Lê Lộc và cháu ngoại ở bệnh viện.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz như MC Cát Tường, diễn viên Hồng Đào, ca sĩ Phương Thanh... đều chúc mừng Lê Giang thành bà ngoại. Một số người còn nhận xét bé giống hệt bố, diễn viên Tuấn Dũng.

Lê Giang cho biết con gái chuyển dạ vào trưa 21/5, sinh thường và đón công chúa nhỏ lúc 13h. Em bé nặng gần 3 kg, được đặt tên ở nhà là Complet. Sau sinh, Lê Lộc được chồng và gia đình nội - ngoại luân phiên chăm sóc.

Em bé nhà Lê Lộc - Tuấn Dũng được nhiều người nhận xét giống hệt bố.

Hôm 3/3, Lê Lộc công khai ảnh bế bụng bầu bên ông xã Tuấn Dũng, sẵn sàng đón con đầu lòng trong năm Bính Ngọ. Lê Lộc báo tin vui cho gia đình vào sinh nhật của Lê Giang hồi tháng 11/2025. Thời điểm đó khi biết "món quà đặc biệt" mà con gái dành tặng là tin vui sắp làm bà ngoại, Lê Giang vỡ òa vì hạnh phúc.

Trong thời gian mang bầu, Lê Lộc tăng hơn 10 kg, ít bị ốm nghén. Có em bé đầu lòng, cô gác mọi công việc, chỉ tập trung dưỡng thai. Nghệ sĩ Tuấn Dũng cũng đồng hành bà xã để động viên, chăm sóc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh thường hát cho em bé nghe. Anh mong muốn gửi những tâm tình của người cha dành cho đứa con yêu. Lê Lộc cho biết việc chuẩn bị làm bố, mẹ giúp cô và Tuấn Dũng thấy được "trưởng thành mỗi ngày cùng con".

Các thành viên trong gia đình đến thăm Lê Lộc và em bé mới chào đời ở bệnh viện.

Diễn viên nói từ lúc mang bầu, mẹ con cô đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương từ gia đình hai bên, thể hiện qua những lời chúc mừng, hỏi thăm sức khỏe. Theo Lê Giang, con gái đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên hai con không quá quan trọng chuyện đám cưới.

Lê Lộc sinh năm 1995, là con thứ hai của hai nghệ sĩ Lê Giang - Duy Phương. Tuấn Dũng sinh năm 1992, thành công từ chương trình Cười xuyên Việt. Năm 2019, cả hai gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai. Tuấn Dũng bày tỏ quan tâm Lê Lộc từ lâu, tuy nhiên phía Lê Lộc chỉ xem Tuấn Dũng là bạn. Sau khi rời chương trình, cả hai thân thiết hơn và nên đôi. Những năm qua, hai diễn viên cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân, song hành từ công việc đến cuộc sống.