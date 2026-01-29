'Lằn ranh' kịch tính, không còn nhận ra Mạnh Trường

Giữa cơn bão thanh lọc

Từ tháng 3/2025, phim Lằn ranh dẫn đầu nhóm phim giờ vàng về số lượng người xem trung bình mỗi tập phát sóng. Tập một ghi nhận 2,48 triệu người xem mỗi phút (rating 3,5%), hơn 3,2 triệu lượt phát. Những tập tiếp theo đều duy trì rating từ 3-4%.

Đây cũng là bộ phim chính luận hiếm hoi của VTV trong hai năm trở lại đây đạt hiệu ứng tốt trên mạng xã hội, với hàng loạt video phân tích, review từ khán giả.

Lằn ranh của đạo diễn NSƯT Mai Hiền bàn vấn đề chống tham nhũng và tiêu cực giữa cơn bão "thanh lọc". Phim vừa ghi hình vừa phát sóng, đội ngũ biên kịch cập nhật các vấn đề mới nóng hổi phát sinh trong xã hội để tạo tính thời sự.

Cuộc chiến chống tham nhũng, lợi ích nhóm gay cấn ở tỉnh Việt Đông.

Phim xây dựng câu chuyện ở Tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh), Chủ tịch Văn Thủy (NSƯT Phạm Cường) hay Phó bí thư Đình Sách (NSND Trung Anh) rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn thỏa hiệp hay đối đầu. Câu nói của nhân vật Sách trong phim cho thấy điều đó: "Đôi khi chúng ta đứng giữa lằn ranh, sự lựa chọn đi tiếp hay dừng lại không phải do ta quyết định".

Mấu chốt của mọi vấn đề trong phim xuất phát từ dự án chung cư Trinh Tam với hàng loạt sai phạm. Sổ hồng ách tắc, quy hoạch bị bóp méo. Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng nhiều cán bộ khác sa vào vòng xoáy.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát vụ việc, đối mặt với sức ép Tỉnh ủy và chẳng dễ lựa chọn giữa dừng điều tra để thăng tiến hay tiếp tục đến cùng để bảo vệ công lý.

Tâm lý nhân vật trong phim khó đoán.

Lằn ranh thoát khỏi khuôn mẫu thường thấy của dòng phim chính luận. Chỉ còn vài tập nữa là kết thúc nhưng phim vẫn nhiều tình huống gay cấn, thậm chí thêm vụ án mới được mở ra trong quá trình điều tra sai phạm ở Trinh Tam.

Nhờ quá trình ghi hình cuốn chiếu, phim phản ánh hơi thở của thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là thước đo đạo đức, quyết định tương lai của cả hệ thống.

NSND Trung Anh, Mạnh Trường khác lạ

Tác phẩm không dựa vào yếu tố giật gân hay kịch tính đời tư mà xoáy vào đạo đức công vụ, ranh giới giữa lý trí và cảm xúc con người. Bứt phá của ê-kíp làm phim là xây dựng hệ thống nhân vật không hẳn xấu, không hẳn tốt mà luôn đứng giữa ranh giới mờ. Tâm lý nhân vật khó đoán, dẫn tới những tình huống phim cân não.

Trong phim, NSND Trung Anh không còn vào vai ông bố hiền lành quen thuộc. Ông vào vai Phó bí thư Sách - chính khách đa diện. Ông Sách có những quyết định để phát triển kinh tế tỉnh nhà, nhưng cũng có tham vọng cá nhân và lưới lợi ích riêng. Ông Sách luôn ví mình là cây sồi để che chở cho nhân tình - nữ doanh nhân đứng đầu tập đoàn Trinh Tam đang vướng vào hàng loạt sai phạm.

NSND Trung Anh khác lạ với vai chính khách thâm trầm.

Mạnh Trường sau một thời gian dài chững lại vì những vai an toàn đã dũng cảm từ bỏ giao diện soái ca, công tử thường thấy. Ở Lằn ranh , nam diễn viên vào vai Phạm Ngọc Triển - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông.

Nhân vật này được mệnh danh là Triển "GPT". Cái tên nói lên tất cả. Triển khéo léo, uyển chuyển trong từng mối quan hệ cá nhân, giỏi xoay xở trong ván cờ chính trị. Đích đến cuối cùng của Triển là thăng tiến trong công việc. Vai diễn của Mạnh Trường nhiều màu sắc, khó đoán. Với mỗi mối quan hệ, Triển lại thể hiện một bộ mặt riêng. Thậm chí, nhân vật này không ngại lấn lướt, đe dọa cả cấp trên để đảm bảo lợi ích.

Nhiều khán giả so sánh vai Triển với Phạm Hồng Vũ của Việt Anh trong Sinh tử . Vũ cũng là người mưu lược, khéo léo và luôn biết cách tận dụng mọi mối quan hệ. Tuy nhiên, ở vị thế một cán bộ nhà nước, nhân vật Triển đòi hỏi Mạnh Trường phải có những tiết chế phù hợp với vai diễn.

Những diễn viên trước đây chủ yếu đóng vai phụ như Huyền Trang, Mạnh Cường cũng có nhiều đất diễn ở Lằn ranh . Huyền Trang xứng đáng nhận lời khen khi đảm nhận vai doanh nhân Mỹ Trinh nhiều toan tính nhưng cũng có những phút yếu lòng của người phụ nữ. Mạnh Cường vào vai mưu mô, đểu cáng - sở trường của anh ở mảng phim truyền hình.

Vai Triển cho thấy Mạnh Trường dũng cảm bước khỏi vùng an toàn.

Hồng Diễm được giao vai quan trọng song có phần mờ nhạt. Lối diễn của Hồng Diễm chưa tìm được màu sắc riêng sau loạt vai bà nội trợ cam chịu.

Lằn ranh nhận hiệu ứng tích cực từ khán giả một phần nhờ những câu thoại thâm thúy, phản ánh sinh mệnh chính trị của từng cá nhân trong phim. Phó bí thư Sách nổi tiếng với câu nói: "Chính trị không dành cho những trái tim mềm yếu. Đôi khi chúng ta đứng giữa lằn ranh. Sự lựa chọn đi tiếp hay dừng lại không phải do chúng ta quyết định".

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy cũng có lời thoại viral như: "Người đang đốt củi, đừng để khói bay vào mắt tôi!", hay Mỹ Trinh với câu nói: "Trời sắp mưa to rồi, có ô dù gì mở hết ra đi".

Lằn ranh của đạo diễn Mai Hiền đang đi đến hồi kết. Sai phạm được lật mở ngày càng rõ ràng, bước toan tính cuối cùng của nhân vật như Triển, Sách hay doanh nhân Mỹ Trinh được đưa ra ánh sáng.