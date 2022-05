Là đại gia trăm nghìn tỷ, Đường Tăng "Tây du ký" vẫn bán hàng online, bị chỉ trích vì lý do này

Thứ Năm, ngày 12/05/2022 18:42 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người vợ đại gia giàu nhất Trung Quốc của Trì Trọng Thụy cũng bị nhắc tên.

Những năm trở lại đây, bán hàng online trở thành công việc thịnh hành trong showbiz Hoa ngữ. Nhiều ngôi sao đang hoạt động nghệ thuật lẫn giải nghệ đều lấn sân nghề này. Bên cạnh sự nổi tiếng và đem về doanh thu khủng thì cũng có không ít nghệ sĩ vấp phải làn sóng chỉ trích từ dân mạng. Nam diễn viên Trì Trọng Thụy - người thủ vai Đường Tăng trong "Tây du ký" 1986 cũng gặp trường hợp tương tự.

Trì Trọng Thụy được yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, khí chất nho nhã khi đảm nhận vai diễn Đường Tăng

Theo đó, thời gian gần đây Trì Trọng Thụy livestream bán chuỗi tràng hạt bằng gỗ quý, mỹ phẩm. Trong livestream của mình, nam diễn viên nhắc nhiều đến vai diễn năm xưa, sử dụng hình ảnh Đường Tăng để quảng bá, kêu gọi khách hàng mua sản phẩm. Điều này vô tình bị phản tác dụng, công chúng bức xúc cho rằng sao nam này đang "ăn mày quá khứ", cố tình lấy danh, dựa hơi vai diễn nổi tiếng trong "Tây du ký" để bán hàng

"Chẳng lẽ ông ấy không thoát ra nổi cái bóng của Đường Tăng?", "Không thể thu hút được sự chú ý nên ông ấy mới dựa vào chút hào quang trong quá khứ", "Cuối cùng, công việc của Đường Tăng này không phải là đi lấy chân kinh, mà là bán hàng online",... dân mạng xứ Trung bức xúc bình luận.

Sao nam này liên tục dùng hình ảnh vai diễn của mình trong "Tây du ký" 1986 để quảng cáo

Trong lần livestream rao bán 3 món đồ dưỡng da bằng gỗ đàn hương đỏ trước đó, nam diễn viên cũng từng bị chỉ trích thẳng mặt. Nguyên nhân vì ông liên tục sử dụng những từ như "hoàng đế" hay "cung điện" để thu hút người xem. Trước phản ứng trái chiều từ dân mạng, Trì Trọng Thụy ngượng ngùng lặp lại một cách máy móc những nội dung có sẵn trong kịch bản.

Vì giá thành khá đắt đỏ nên sản phẩm cũng kén người mua

Bên cạnh đó, cũng có không ít người thắc mắc, một người giàu có với khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ, không thiếu tiền lại sẵn sàng chịu chỉ trích mà vẫn tiếp tục bán hàng. Chưa kể, ông vốn không hoạt động showbiz đã lâu nhưng lại cố tình nhắc đến vai diễn đình đám năm xưa trong livestream.

Mới đây, có thông tin nam diễn viên được hưởng 4/5 tài sản lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng theo di chúc từ vợ. 3 người con riêng của bà Trần Lệ Hoa chỉ nhận được 1 tỷ USD (khoảng hơn 23 nghìn tỷ đồng), chưa bằng 1/5 khối tài sản khổng lồ của bà. Bà Trần Lệ Hoa là một trong ba tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc với tài sản ròng lên tới 5,8 tỷ USD (hơn 130 nghìn tỷ đồng), theo định giá của Forbes năm 2019.

Trước quyết định của vợ, Trì Trọng Thụy cho hay ông chưa từng nghĩ đến tài sản khi sống chung với Trần Lệ Hoa. "Có những lời bàn tán rằng tôi lấy Lệ Hoa vì tiền, tôi cực kỳ dị ứng với câu nói này. Tôi sẽ dùng hành động đích thực để làm thay đổi những dị nghị, tin đồn thất thiệt trên mạng. Sau này già rồi, rời xa thế gian này, tôi sẽ để lại tất cả cho thế nhân", Trì Trọng Thụy chia sẻ.

Trì Trọng Thụy và vợ - tỷ phú Trần Lệ Hoa

Thời điểm mới bên nhau, Trì Trọng Thụy và bà xã hơn 11 tuổi cũng phải đối mặt với không ít lời đàm tiếu, mỉa mai của dư luận vì khoảng cách tuổi tác và sự giàu có của nữ tỷ phú. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Trì Trọng Thụy cũng là một diễn viên nổi tiếng cả nước, thu nhập trong làng giải trí cũng đủ để anh sống một cuộc sống trong giới thượng lưu. Mới đây theo trang Sohu đưa tin, khi tham gia một chương trình, nam diễn viên tiết lộ 3 lý do thực sự khiến anh chọn ở bên Trần Lệ Hoa là vì: "Chúng tôi đến với nhau trước hết là do duyên số. Nếu không có duyên thì chúng tôi không thể được cùng nhau. Ngoài ra còn có những sở thích chung và những chủ đề chung chính là lý do tại sao chúng tôi ở bên nhau".

Thế nên, đến nay, trải qua 30 năm bên nhau, dù không hề có con chung nhưng cả hai vẫn gắn bó, "tương kính như tân". Trì Trọng Thụy hết lòng hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh, đồng thời đối xử tốt với con riêng của vợ. Trần Lệ Hoa từng nói rằng họ luôn tôn trọng nhau, và rất hợp tính nên suốt nhiều năm sống chung, cả hai chưa từng xảy ra cãi vã hay bất hòa. Bà Trần Lệ Hoa cũng tiết lộ cách xưng hô ở nhà, chồng luôn gọi vợ là chủ tịch, còn bà gọi chồng là anh Trì.

Nguồn: http://danviet.vn/la-dai-gia-tram-nghin-ty-duong-tang-tay-du-ky-van-ban-hang-online-bi-chi-trich...Nguồn: http://danviet.vn/la-dai-gia-tram-nghin-ty-duong-tang-tay-du-ky-van-ban-hang-online-bi-chi-trich-vi-ly-do-nay-502022125184320495.htm