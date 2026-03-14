Kim Kardashian và mẹ phản bác cáo buộc 'thông đồng phát tán băng sex'

Kim Kardashian, Kris Jenner và Ray J. Ảnh: TMZ

Trong bản tuyên bố, Kim viết: "Cáo buộc cho rằng tôi cùng mẹ và những người khác lên kế hoạch phát hành băng sex, lừa dối công chúng và nộp đơn kiện 'giả' đối với công ty phim người lớn phát hành nó nhằm tạo sự chú ý là hoàn toàn sai sự thật".

Kim nói thêm rằng những lời xuyên tạc của Ray J khiến cô phải đi trị liệu tâm lý và hao tốn thời gian để làm việc với các cố vấn truyền thông, pháp lý.

Bà Kris Jenner cũng phản bác mạnh mẽ: "Là một người mẹ, việc cho rằng tôi dàn xếp hoặc sản xuất các cuốn băng sex liên quan đến con gái mình, hay có bất kỳ liên quan nào đến việc tạo ra hoặc phát tán chúng, không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn vô cùng xúc phạm và gây tổn hại. Cáo buộc này đã ám ảnh tôi suốt nhiều thập kỷ".

Kris cho biết bà đã vô cùng đau lòng, suy sụp và tuyệt vọng khi thấy những hình ảnh thân mật của con gái trong cuốn băng bị phơi bày trước toàn thế giới.

Kim và bạn trai cũ, rapper Ray J, từng bị phát tán băng sex vào năm 2007. Ảnh: Wire

Tuy nhiên, Ray J đã phản pháo lại lời khai của hai mẹ con, cho rằng họ đã nói dối hoàn toàn. Trả lời phỏng vấn TMZ, nam ca sĩ cảnh báo Kim và mẹ cô sẽ bị bỏ tù hoặc phạt tiền nếu nói dối trong lời tuyên thệ.

Ray J cũng nói rằng hai con của anh với người vợ đang ly thân Princess Love "không đáng phải lớn lên với suy nghĩ rằng cha mình từng phát tán phim khiêu dâm để trả thù hoặc cố ý làm tổn thương người khác". Nam ca sĩ khẳng định: "Đó không phải sự thật và tôi sẽ không để câu chuyện này theo các con tôi suốt cuộc đời".

Mẹ của Ray J, Sonja Norwood, cũng lên tiếng bênh vực con trai. "Tôi sẽ không tiếp tục ngồi yên nhìn con trai mình bị công kích trên mạng xã hội về chuyện này, khi Ray J và tôi, Kris, Kim và nhiều người khác đều biết sự thật", bà viết trên Facebook hôm thứ Tư.

Bà sau đó trực tiếp nhắc đến mẹ Kim: "Và Kris, người quản lý kiêm mẹ Kim, bà nói mình không dàn xếp việc phát hành thương mại cuốn băng đó. Vậy ai đã làm? Tôi ủng hộ Ray J trong hành trình đưa sự thật ra ánh sáng".

Ray J, 45 tuổi, đã đệ đơn kiện Kim Kardashian và Kris Jenner vào tháng 11/2025, cho rằng chính họ là người đứng sau việc phát hành cuốn băng sex vào năm 2007 nhưng dựng chuyện Kim là nạn nhân suốt nhiều năm. Động thái này diễn ra sau khi Kim và mẹ đệ đơn kiện Ray J vào tháng 10/2025 tội phỉ báng, liên quan đến những cáo buộc mà anh nhắm vào họ trên truyền thông.

Theo rapper, Kim Kardashian và anh đã cùng nhau quay video giường chiếu ở resort tại Mexico vào năm 2003. Ray kể rằng vài năm sau họ thảo luận về việc tung đoạn băng và Kim đề xuất để mẹ cô đứng ra quản lý việc phát hành cũng như khai thác thương mại. Khi Kim và gia đình tham gia chương trình Keeping Up With the Kardashians năm 2007, cô và bà Kris được cho là bắt đầu "nói dối về vai trò của họ trong việc băng sex bị phát tán". Ray cho hay Kim và bà Kris Jenner tức giận vì anh không muốn tiếp tục "hùa theo câu chuyện bịa đặt" mà họ tạo ra.

Ray J cáo buộc Kim và mẹ phát hành băng sex của anh với Kim nhưng dựng chuyện cô là nạn nhân, đánh lừa truyền thông suốt nhiều năm. Ảnh: GC

Trong khi đó, Kris Jenner chỉ trích Ray J vì "công khai quấy rối" con gái bà trong suốt hai thập kỷ qua, bằng cách liên tục nói về và đưa ra những lời cáo buộc sai sự thật trên báo chí nhằm duy trì sự chú ý của công chúng. "Gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi", Jenner viết trong hồ sơ gửi tòa. "Thật đau lòng khi phải chứng kiến con gái mình chịu áp lực và căng thẳng do Ray J gây ra, cũng như cảm giác tuyệt vọng rằng sự quấy rối của anh ta sẽ không bao giờ chấm dứt".

Trở lại năm 2007, hãng phim khiêu dâm Vivid Entertainment có được cuốn băng sex của Kim và Ray J, khẳng định rằng họ mua lại từ "bên thứ ba" với giá một triệu USD. Trước khi phim được phát hành, Kim Kardashian đệ đơn kiện Vivid Entertainment vì tội xâm phạm quyền riêng tư cũng như lợi nhuận và quyền sở hữu cuốn băng. Tuy nhiên sau đó hai bên đã tự dàn xếp vụ việc, Kim được cho là đã đồng ý rút đơn kiện và nhận 5 triệu USD, cho phép công ty này phát hành phim. Trong nhiều năm, Kim và bà Kris Jenner luôn phủ nhận thông tin tự tung băng sex để tìm kiếm sự nổi tiếng mà khẳng định đây là một bê bối ngoài ý muốn.